5 pulcsiruha, ami csinos, meleg és még kényelmes is

Legyen szó oversized darabról vagy feszülős, alakot kiemelő fazonról, a pulcsiruha lesz a legjobb, ami idén télen a gardróboddal történhet! Megmutatjuk, melyek azok a darabok, amikre érdemes beruháznod!
Miért a kedvencünk a pulcsiruha?
- A pulóverruha nem csak kényelmes, de praktikus is.
- Kellőképpen melegít, de közben remekül kiemeli az alakot.
- Sokféleképpen hordható és többféle stílusban is megvásárolható.
5 trendi pulcsiruha, amit mindenki visel idén télen
Már egy ideje didergünk odakint, és a hideg előrehaladtával semmi másra nem vágyunk, csak olyan ruhadarabokra, amelyek egy hálás szerető módjára ölelnek át bennünket.
Legyen szó trendi bundákról, csinos kabátokról vagy stílusos sapkákról, egyszerűen nem tudunk betelni a meleg, puha darabokkal, amelyek rögtön vonzóbbá varázsolják a kinti sétákat és forralt borozásokat.
Ilyen must have darab a női pulcsiruha is, amiből most nagyobb a választék a boltokban, mint valaha. Mutatjuk, miket érdemes választani!
1. Zara kötött ruha
Ez az elegáns női ruha a tél egyik jolly jokere: laza szabású, de az övnek hála mégis kiemeli a derekat és elképesztően különleges sziluettet eredményez.
2. Stradivarius kötött ruha
Ha inkább a lazább stílust részesíted előnyben, akkor válaszd ezt a csíkos, rövid ruhát, ami egy bakanccsal és egy fekete harisnyával egyszerű, de nagyszerű outfitet ad.
3. Mango kötött pulcsiruha
Ha nem zavar a garbó, akkor ideális választás ez a fekete kötött pulcsiruha, ami egy övvel kiegészítve még elegánsabb alkalmakra is tökéletes.
4. H&M bordás kötött ruha
Karcsúsított derekával tökéletesen kiemeli az alakot ez a praktikus, bordás kötött darab.
5. Nanushka üvegpuplin ruha
A lista legkülönlegesebb darabja ez a szoborszerű üvegpuplin ruha, ami bármilyen eseményen megállja a helyét és remekül mutatja, hogy télen nem csak feketét kell viselni!
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
