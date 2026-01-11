5 pulcsiruha, ami csinos, meleg és még kényelmes is

Legyen szó oversized darabról vagy feszülős, alakot kiemelő fazonról, a pulcsiruha lesz a legjobb, ami idén télen a gardróboddal történhet! Megmutatjuk, melyek azok a darabok, amikre érdemes beruháznod!

A pulcsiruha mindent visz idén télen.

Forrás: Getty Images Europe

Miért a kedvencünk a pulcsiruha? A pulóverruha nem csak kényelmes, de praktikus is.

Kellőképpen melegít, de közben remekül kiemeli az alakot.

Sokféleképpen hordható és többféle stílusban is megvásárolható.

5 trendi pulcsiruha, amit mindenki visel idén télen

Már egy ideje didergünk odakint, és a hideg előrehaladtával semmi másra nem vágyunk, csak olyan ruhadarabokra, amelyek egy hálás szerető módjára ölelnek át bennünket.

Legyen szó trendi bundákról, csinos kabátokról vagy stílusos sapkákról, egyszerűen nem tudunk betelni a meleg, puha darabokkal, amelyek rögtön vonzóbbá varázsolják a kinti sétákat és forralt borozásokat.

Ilyen must have darab a női pulcsiruha is, amiből most nagyobb a választék a boltokban, mint valaha. Mutatjuk, miket érdemes választani!

1. Zara kötött ruha

Zara kötött ruha 14 995 Ft

Forrás: www.zara.com

Ez az elegáns női ruha a tél egyik jolly jokere: laza szabású, de az övnek hála mégis kiemeli a derekat és elképesztően különleges sziluettet eredményez.

2. Stradivarius kötött ruha

Stradivarius kötött ruha 12 995 Ft

Forrás: www.stradivarius.com

Ha inkább a lazább stílust részesíted előnyben, akkor válaszd ezt a csíkos, rövid ruhát, ami egy bakanccsal és egy fekete harisnyával egyszerű, de nagyszerű outfitet ad.

3. Mango kötött pulcsiruha

Mango kötött pulcsiruha 13 595 Ft

Forrás: www.mango.com

Ha nem zavar a garbó, akkor ideális választás ez a fekete kötött pulcsiruha, ami egy övvel kiegészítve még elegánsabb alkalmakra is tökéletes.

4. H&M bordás kötött ruha

H&M bordás kötött ruha 13 995 Ft

Forrás: www2.hm.com

Karcsúsított derekával tökéletesen kiemeli az alakot ez a praktikus, bordás kötött darab.

5. Nanushka üvegpuplin ruha

Nanushka üvegpuplin ruha 213 990 Ft

Forrás: Forrás: Nanushka

A lista legkülönlegesebb darabja ez a szoborszerű üvegpuplin ruha, ami bármilyen eseményen megállja a helyét és remekül mutatja, hogy télen nem csak feketét kell viselni!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

