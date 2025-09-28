Less be Hollywood legelborultabb elméjébe – Beton és káosz között élt 35 évig a Twin Peaks atyja, David Lynch

Kíváncsi vagy, hol élt és alkotott az a hollywoodi zseni, akinek olyan alkotásokat köszönhetünk, mint a Kék bársony, a Mulholland Drive vagy épp a Twin Peaks? Most lehetőséged van bejárni David Lynch egykori otthonát, amelyben a rendező 35 évig élt és alkotott. Készülj fel, mert egy igazán furcsa utazásban lesz részed, hiszen a sztárok lakhelyei közül egészen biztosan ez a legelborultabb!

David Lynch Hollywood Hills-i otthona kívülről nem is sejteti, hogy milyen belsőre számíthat az új lakó.

Forrás: Profimedia

Betonba öntött káosz, avagy itt élt David Lynch

A rendező neve egybeforrt a különös, álomszerű filmekkel, amelyekben a hétköznapi valóság mindig valami nyugtalanító rejtélybe úszik át. Most azonban nem David Lynch filmjeiről, hanem a hollywoodi hegyoldalban található birtokáról lesz szó, amelyet az itt töltött több mint három évtized alatt a saját ízléséhez igazított. Az idén meghalt David Lynch házát most 15 millió dollárért, átszámítva 5 milliárd forintért árulják, bár meg se merjük tippelni, hogy ki az, aki ide szívesen beköltözne.

A rendezőzseni otthona

A Senalda Drive-on elterülő, több mint 2,5 hektáros területen nem egy egyszerű ház áll, hanem egy igazi mini-komplexum. Több különálló épület, saját medence, műterem, dolgozószoba és vetítőterem. A központi házat Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright fia tervezte 1963-ban, amelyet a századközepi modern, organikus lakóépítészet kiváló példájaként ismerik, írja a Variety. Miután David Lynch a 80-as években megvásárolta az eredeti ingatlant, elkezdte kibővíteni, majd hozzátoldott két szomszédos birtokot és épületet. A rendező élettere így vele együtt változott, folyamatos inspirációt nyújtva a film- és képzőművészeti alkotásainak.

David Lynch egykori otthona lenyűgöző brutalista bejárattal is büszkélkedhet.

Forrás: Profimedia

A főépületben egyszerre van jelen a nyers brutalista erő és a mid-century modern elegancia. A betonszerkezet markánsan különbözik a komplexum többi házától, és annyira magával ragadta a januárban elhunyt rendezőt, hogy még egyik filmjében is helyet kapott, a Lost Highway egyes jeleneteit forgatták itt. A belső terekben a természetes fa, fém és nagy üvegfelületek uralkodnak, amelyek fényt, árnyékot és drámai hangulatot kölcsönöznek a térnek. A rengeteg szürke beton mellett David Lynch otthonát a földszínek uralták, a nagy kandalló fala például erőteljes narancssárga. A konyha sem szokványos, mondhatni kissé nyomasztó, a sötét fa bútorokat csak a világosabb zöld pult lágyítja.