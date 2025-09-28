Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
eladó ház

Less be Hollywood legelborultabb elméjébe – Beton és káosz között élt 35 évig a Twin Peaks atyja, David Lynch

Getty Images - Michael Tran
eladó ház David Lynch otthon hollywood
5 milliárd forintért árulják a rendezőzseni házát. Mit házát, épület komplexumát! Talán most utoljára nézheted meg David Lynch egykori otthonát úgy, ahogyan azt ő megálmodta.

Kíváncsi vagy, hol élt és alkotott az a hollywoodi zseni, akinek olyan alkotásokat köszönhetünk, mint a Kék bársony, a Mulholland Drive vagy épp a Twin Peaks? Most lehetőséged van bejárni David Lynch egykori otthonát, amelyben a rendező 35 évig élt és alkotott. Készülj fel, mert egy igazán furcsa utazásban lesz részed, hiszen a sztárok lakhelyei közül egészen biztosan ez a legelborultabb!

David Lynch Hollywood Hills-i betonszerkezetes háza
David Lynch Hollywood Hills-i otthona kívülről nem is sejteti, hogy milyen belsőre számíthat az új lakó.
Forrás: Profimedia

Betonba öntött káosz, avagy itt élt David Lynch

A rendező neve egybeforrt a különös, álomszerű filmekkel, amelyekben a hétköznapi valóság mindig valami nyugtalanító rejtélybe úszik át. Most azonban nem David Lynch filmjeiről, hanem a hollywoodi hegyoldalban található birtokáról lesz szó, amelyet az itt töltött több mint három évtized alatt a saját ízléséhez igazított. Az idén meghalt David Lynch házát most 15 millió dollárért, átszámítva 5 milliárd forintért árulják, bár meg se merjük tippelni, hogy ki az, aki ide szívesen beköltözne.

A rendezőzseni otthona

A Senalda Drive-on elterülő, több mint 2,5 hektáros területen nem egy egyszerű ház áll, hanem egy igazi mini-komplexum. Több különálló épület, saját medence, műterem, dolgozószoba és vetítőterem. A központi házat Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright fia tervezte 1963-ban, amelyet a századközepi modern, organikus lakóépítészet kiváló példájaként ismerik, írja a Variety. Miután David Lynch a 80-as években megvásárolta az eredeti ingatlant, elkezdte kibővíteni, majd hozzátoldott két szomszédos birtokot és épületet. A rendező élettere így vele együtt változott, folyamatos inspirációt nyújtva a film- és képzőművészeti alkotásainak. 

David Lynch amerikai rendező otthona
David Lynch egykori otthona lenyűgöző brutalista bejárattal is büszkélkedhet.
Forrás: Profimedia

A főépületben egyszerre van jelen a nyers brutalista erő és a mid-century modern elegancia. A betonszerkezet markánsan különbözik a komplexum többi házától, és annyira magával ragadta a januárban elhunyt rendezőt, hogy még egyik filmjében is helyet kapott, a Lost Highway egyes jeleneteit forgatták itt. A belső terekben a természetes fa, fém és nagy üvegfelületek uralkodnak, amelyek fényt, árnyékot és drámai hangulatot kölcsönöznek a térnek. A rengeteg szürke beton mellett David Lynch otthonát a földszínek uralták, a nagy kandalló fala például erőteljes narancssárga. A konyha sem szokványos, mondhatni kissé nyomasztó, a sötét fa bútorokat csak a világosabb zöld pult lágyítja. 

5 milliárdot ér David Lynch szellemisége

A birtok eladása egyszerre kelt izgalmat és aggodalmat. Egyfelől ritka lehetőség, hogy valaki beköltözzön egy olyan helyre, ahol a modern amerikai filmművészet egyik legkülöncebb zsenije élt és dolgozott. Másfelől ott a kérdés, hogy az új tulajdonos vajon megőrzi-e a házon a Twin Peaks alkotójának különleges karakterét? Félő, hogyha nem egy hatalmas Lynch-rajongó tulajdonába kerül, eltűnhet a luxusingatlanok süllyesztőjében. 

Öt nappal a születésnapja előtt távozott David Lynch: 5+1 meglepő dolog, ami talán te sem tudtál róla

A Twin Peaks atyját lehet szeretni vagy utálni, de tény, hogy a világhírű amerikai filmrendező egyedi és szürreális stílusa mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Képeslap buktatta le Marilyn Monroe-t: így őrizte magánéletét – FOTÓ

Marilyn Monroe kertje maga volt a diszkrét luxus, tele rejtett kertrendezési tippekkel.

Kerüld el a gagyit: luxusnak hitt lakberendezési cuccok, amiktől azonnal szabadulj meg

Van, ami azonnal árulkodik arról, hogy a luxus csak álca – és most megmutatjuk, mik ezek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu