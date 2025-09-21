Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bár csak hat évig voltak házasok, egykori felesége jó szívvel és szeretettel emlékszik vissza a zenészre. Priscilla Presley most reagált az évtizedek óta köztudatban lévő összeesküvés-elméletekre Elvis Presley halálával kapcsolatban.

A rock and roll királyának halála óta folyamatosan keringenek híresztelések arról, hogy Elvis Presley valójában életben van, csak elbújt a nyilvánosság elől. Priscilla Presley most megszólalt az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban. 

Elvis Presley és Priscilla Presley 6 évig voltak házasok
Priscilla reagált az Elvis Presley körüli pletykákra

Priscilla Presley a PEOPLE magazinnak adott interjújában egyértelműen kijelentette, hogy az összeesküvés-elméletek ellenére Elvis Presley valóban 1977-ben, 42 évesen halt meg. „Annyi minden hazugság van a világban – például, hogy Elvis még mindig él, és valahol elbút” – mondta Priscilla. Hozzátette: „Bárcsak még élne.”

Priscilla Presley ellen pert indítottak — A vád szerint az Elvis-hagyatékért hagyta meghalni a lányát, Lisa Marie-t

Volt üzlettársai perelték be Priscilla Presley-t, akik azt állítják, Elvis Presley özvegye figyelmen kívül hagyta lánya, Lisa Marie Presley egészségügyi problémáit, és kizárólag Elvis Presley vagyonának megszerzésére törekedett.

Elvis képtelen volt hűséges maradni

Priscilla Presley először 1959-ben, 14 évesen találkozott Elvisszel. Mostohaapja az amerikai légierő kapitányaként szolgált, Elvis pedig szintén katonai szolgálatot teljesített. Hat hónappal a megismerkedésük után Elvis visszatért az Egyesült Államokba, majd 1963-ban Priscilla szülei beleegyeztek, hogy lányuk Memphisbe költözzön, hogy a zenésszel éljen

Olyan fiatalon találkoztam vele, hogy még nem volt időm az életemen, a jövőmön gondolkodni 

– idézte fel Priscilla.  1967-ben házasodtak össze, ekkor Elvis 32, Priscilla pedig 21 éves volt. Kilenc hónappal később megszületett lányuk, Lisa Marie Presley, öt évvel később Elvis nőügyei miatt elváltak, de barátok maradtak. „A lehető legjobban egyben akartam tartani a családot. Így vagy úgy, de gondoskodtam róla, hogy Lisa Marie lássa az apukáját” – emlékezett vissza Priscilla, és elmondta azt is hogyan fedezte fel férje hűtlenségét. Elmesélte, hogy egy Palm Springs-i látogatása alkalmával elhatározta, hogy megnézi a postát, a levelek elolvasása után döbbent rá, hogy férje kettős életet él, és ezt képtelen volt elfogadni. 

Brad Pittnek Ines de Ramon lesz a felesége: jó oka van a színésznek a nősülésre

Barátaik szerint Ines de Ramon fontosabb a színésznek, mint bárki is gondolta volna. Brad Pitt is egyre komolyabban veszi a kapcsolatot: többek szerint össze is házasodnak.

A szeptemberi 21-i újhold 3 csillagjegyet kemény próbatétel elé állít

A szeptemberi újhold sorsfordító fejezetet nyit meg három csillagjegy életében. Ismerd meg, kik azok, akikre most kíméletlenül lecsap az Újhold.

Katalin és Vilmos gesztusa Harry felé többet mond ezer szónál

Harry herceg lehet, hogy valaha még kibékül a legszűkebb családjával, de nagyon úgy tűnik, ez nem mostanában lesz. Ha Katalinon és Vilmoson múlik, talán sosem áll helyre a jó viszony.

 

 

