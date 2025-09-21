A rock and roll királyának halála óta folyamatosan keringenek híresztelések arról, hogy Elvis Presley valójában életben van, csak elbújt a nyilvánosság elől. Priscilla Presley most megszólalt az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban.
Priscilla Presley a PEOPLE magazinnak adott interjújában egyértelműen kijelentette, hogy az összeesküvés-elméletek ellenére Elvis Presley valóban 1977-ben, 42 évesen halt meg. „Annyi minden hazugság van a világban – például, hogy Elvis még mindig él, és valahol elbút” – mondta Priscilla. Hozzátette: „Bárcsak még élne.”
Priscilla Presley először 1959-ben, 14 évesen találkozott Elvisszel. Mostohaapja az amerikai légierő kapitányaként szolgált, Elvis pedig szintén katonai szolgálatot teljesített. Hat hónappal a megismerkedésük után Elvis visszatért az Egyesült Államokba, majd 1963-ban Priscilla szülei beleegyeztek, hogy lányuk Memphisbe költözzön, hogy a zenésszel éljen.
Olyan fiatalon találkoztam vele, hogy még nem volt időm az életemen, a jövőmön gondolkodni
– idézte fel Priscilla. 1967-ben házasodtak össze, ekkor Elvis 32, Priscilla pedig 21 éves volt. Kilenc hónappal később megszületett lányuk, Lisa Marie Presley, öt évvel később Elvis nőügyei miatt elváltak, de barátok maradtak. „A lehető legjobban egyben akartam tartani a családot. Így vagy úgy, de gondoskodtam róla, hogy Lisa Marie lássa az apukáját” – emlékezett vissza Priscilla, és elmondta azt is hogyan fedezte fel férje hűtlenségét. Elmesélte, hogy egy Palm Springs-i látogatása alkalmával elhatározta, hogy megnézi a postát, a levelek elolvasása után döbbent rá, hogy férje kettős életet él, és ezt képtelen volt elfogadni.
