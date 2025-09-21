A rock and roll királyának halála óta folyamatosan keringenek híresztelések arról, hogy Elvis Presley valójában életben van, csak elbújt a nyilvánosság elől. Priscilla Presley most megszólalt az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban.

Elvis Presley és Priscilla Presley 6 évig voltak házasok

Forrás: Elvis Presley Smiling with Bride Priscilla/men:CB2 - Bettmann

Priscilla reagált az Elvis Presley körüli pletykákra

Priscilla Presley a PEOPLE magazinnak adott interjújában egyértelműen kijelentette, hogy az összeesküvés-elméletek ellenére Elvis Presley valóban 1977-ben, 42 évesen halt meg. „Annyi minden hazugság van a világban – például, hogy Elvis még mindig él, és valahol elbút” – mondta Priscilla. Hozzátette: „Bárcsak még élne.”