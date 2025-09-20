Íme, az első fotók Krausz Gábor és Mikes Anna nászútjáról

Ahogy megírtuk, Krausz Gábor és Mikes Anna szeptember 6-án mondták ki egymásnak a boldogító igent. Ezt követően a Seychelle-szigetekre utaztak nászútra, ahonnan most képeket is posztoltak.

Krausz Gábor és Mikes Anna nászúton vannak

Ez a tökéletes nászút Krausz Gábor és Mikes Anna szerint

A Dancing with the Stars álompárja most megmutatta, hol töltik a nászútjukat. „El sem tudnánk képzelni szebb nászutat. Ez maga a paradicsom” − írták a Seychelle-szigeteken készült fotókhoz, amelyeket a követőik is imádnak. Gábor a nászúttal kapcsolatban korábban a következőket nyilatkozta: „Egy héttel a lagzi után indulunk egy gyönyörű helyre, ahonnan természetesen majd jelentkezünk, és ami biztos: a nászutunkon is összeházasodunk!” − idézi a Bors.

Az év egyik legjobban várt eseménye Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője volt. A pár egy festői szépségű birtokon mondta ki egymásnak a boldogító igent a Tokaji-hegységben. 140 fős volt a lakodalom, és számos híresség, köztük Szabó András Csuti, Wolf András, és Womberg Frigyes is tiszteletét tette a buliban, amelynek meglepetésvendége nem más volt mint Varga Viktor, aki énekelt is a násznépnek. Ezen kívül egy profi táncos esküvőjéből nem hiányozhatott a tánc sem, Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna megmutatták, hogy továbbra is tökéletesen működnek együtt a táncparketten

.