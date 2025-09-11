Lady Gaga visszatérhet Európába, és közelebb lesz hozzánk, mint gondolnánk

Lady Gaga turnéja jövőre is folytatódik – legalábbis ez terjed a nemzetközi rajongói fórumokon. Az énekesnő jelenleg Észak-Amerikában koncertezik a The Mayhem Ball című világkörüli show-val, amelyet már most minden idők egyik leglátványosabb és legsikeresebb turnéjaként emlegetnek. A hivatalos közlemények szerint a jövő év elején újabb amerikai és kanadai fellépések következnek, de egyes források szerint az európai közönség sem marad ki a jóból.

Lady Gaga a Madison Square Gardenben 2025. augusztus 22-én, New Yorkban.

Forrás: Getty Images

Lady Gaga Európába jöhet

Állítólag 2026 májusában újra Európában koncertezik Lady Gaga, a szóbeszéd szerint többek között az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Görögországban és Ausztriában is színpadra áll. A magyar rajongóknak külön öröm lehet, hogy a kiszivárgott tervekben Bécs is szerepel a helyszínek között. Bár hivatalos bejelentés még nincs, az információ forrása korábban pontosan megjósolta az észak-amerikai körút helyszíneit, így a hírt sokan hitelesnek tartják.

Az album sikere vitte színpadra a show-t

Lady Gaga márciusban maga vallotta be, hogy eredetileg nem is tervezett koncertezni 2024-ben. Új lemeze, a MAYHEM azonban akkora sikert aratott, hogy végül mégis útra kelt. „Nem akartam idén turnézni, de az album fogadtatása inspirált, aztán az egész produkció villámgyorsan összeállt” – írta akkor.

Mindez azt jelenti, hogy azoknak sem kell csalódniuk, akik idén lemaradtak: minden jel arra utal, hogy 2026-ban újabb esélyünk lesz arra, hogy élőben lássuk Lady Gagát.