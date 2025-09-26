Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egyik csata a másik után: Leonardo DiCaprio a legújabb filmjében úgy néz ki, mint egy hajléktalan − ELŐZETES

2025.09.26.
Gyerekét óvó apukaként tér vissza a vászonra a Titanic sztárja. Leonardo DiCaprio szokatlan, hajléktalannak tűnő kinézettel mutatja meg, hogy több mint szépfiú. Lássuk, mit ígér az Egyik csata a másik után című film!

Jó pár év kihagyás után újra főszerepben láthatjuk a Titanic egykori szépfiúját. Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) című, fekete humorral és sok akcióval átitatott thrillerben tér vissza a filmvászonra, kissé lelakott apukával. Ilyet Leótól még nem láttál! Mutatjuk az előzetest.

Leonardo DiCaprio fegyverekkel és egy kislánnyal tér vissza

Bob egy volt forradalmár, aki tizenhat évnyi rejtőzés után kénytelen szembenézni a múlttal, hogy megmentse a lányát, Willát, akit a Sean Penn alakította Lockjaw ezredes rabolt el. A filmben Bob éveken át él egyszerű apaként, álruhában, és próbálja elfelejteni a forradalmat, ám a múltja nem hagyja nyugodni. A French 75 nevű mozgalom tagjai újra összeállnak, jönnek a robbantások és az üldözés, és előkerül az árulás és a szülői felelősség is. 

Az mozi a modern szatíra, a krimi és a családi dráma groteszk keveréke.

A film készítői

A filmet Paul Thomas Anderson írta és rendezte. A forgatókönyv részben Thomas Pynchon Vineland című regényének szabad újraértelmezése. A zenét Jonny Greenwood szerezte, a főbb szerepekben pedig Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall és Chase Infiniti látható — írja az imdb a filmről.

DiCaprio és az idő vasfoga

Hiába érzi magát az 50-en túl is 32 évesnek Leonardo DiCaprio, az arca, a teste és a mozgása mind azt mutatják, hogy az idő rá is kivetette a hálóját. Természetesen a szerep megköveteli, hogy Bob ne legyen tökéletes. A karakterhez tartozik az összetört, megkopott, hajléktalanszerű kinézet, a piszkos ruha, szakadt póló, a tisztaság jól látható hiánya. Mégis, a Titanic egykori szépfiúja mára már csak egy emlék, helyette itt van a szakáll, a megtört tekintet és az aputest. És úgy tűnik ez már marad is. 

Az apukás vonal és a barátnő: megtört a „25-évesek átka”? 

A filmbeli Bob nem mindig volt jó ember, de felesége lelépése után egyedül, gondoskodó apaként neveli lányát, Willát, aki élete első tizenhat évében nem ismeri apja valódi arcát, hiszen addig ő maga is Bob titkos életében élt. 

Leonardo DiCaprio eddig többnyire a szerelmes, a hős, a túlélő szerepében mutatta meg magát, most azonban az apa karakterét öltötte magára. Ki tudja, talán ez a szerepváltás is része annak a törekvésének, hogy megtörje azt a bizonyos 25-ös átkot, amivel gyakran ugratják. Ha így van, jó úton jár, hiszen jelenlegi barátnője már 27 múlt.Bár ez csupán spekuláció, az apai aggódás, az idő múlása, a felelősség súlya sokkal több teret kap Bob karakterében, mint eddigi szerepeiben. Leo talán már nem akar romantikus hőst játszani, inkább azt az embert szeretné megmutatni, árnyalni. Az embert, aki néha kényelmetlenül érzi magát, néha csúnya, aki küzd.

Az Egyik csata a másik után nem egyszerűen akciófilm, és nem csak Leonardo DiCaprio parádéja – inkább egy töredezett portré az apaságról, a felelősségről és arról, hogy az emberi arcokon milyen őszintén mutatkoznak meg a belső ütközetek. DiCaprio nem csillog, sokkal inkább vér és por alatt remeg: és talán pont ez az egyik legerősebb performansza. Ha már régóta várod, hogy láthasd, mit tesz az idő a sztárral, ebben a filmben megtalálhatod a választ.

A film szeptember 25-én debütál a moziban. 

