Egyik csata a másik után: Leonardo DiCaprio a legújabb filmjében úgy néz ki, mint egy hajléktalan − ELŐZETES

Jó pár év kihagyás után újra főszerepben láthatjuk a Titanic egykori szépfiúját. Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) című, fekete humorral és sok akcióval átitatott thrillerben tér vissza a filmvászonra, kissé lelakott apukával. Ilyet Leótól még nem láttál! Mutatjuk az előzetest.

Leonardo DiCaprio pizsamában, fegyverrel a kezében.

Leonardo DiCaprio fegyverekkel és egy kislánnyal tér vissza

Bob egy volt forradalmár, aki tizenhat évnyi rejtőzés után kénytelen szembenézni a múlttal, hogy megmentse a lányát, Willát, akit a Sean Penn alakította Lockjaw ezredes rabolt el. A filmben Bob éveken át él egyszerű apaként, álruhában, és próbálja elfelejteni a forradalmat, ám a múltja nem hagyja nyugodni. A French 75 nevű mozgalom tagjai újra összeállnak, jönnek a robbantások és az üldözés, és előkerül az árulás és a szülői felelősség is.

Az mozi a modern szatíra, a krimi és a családi dráma groteszk keveréke.

A film készítői

A filmet Paul Thomas Anderson írta és rendezte. A forgatókönyv részben Thomas Pynchon Vineland című regényének szabad újraértelmezése. A zenét Jonny Greenwood szerezte, a főbb szerepekben pedig Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall és Chase Infiniti látható — írja az imdb a filmről.

DiCaprio és az idő vasfoga

Hiába érzi magát az 50-en túl is 32 évesnek Leonardo DiCaprio, az arca, a teste és a mozgása mind azt mutatják, hogy az idő rá is kivetette a hálóját. Természetesen a szerep megköveteli, hogy Bob ne legyen tökéletes. A karakterhez tartozik az összetört, megkopott, hajléktalanszerű kinézet, a piszkos ruha, szakadt póló, a tisztaság jól látható hiánya. Mégis, a Titanic egykori szépfiúja mára már csak egy emlék, helyette itt van a szakáll, a megtört tekintet és az aputest. És úgy tűnik ez már marad is.

Az apukás vonal és a barátnő: megtört a „25-évesek átka”?

A filmbeli Bob nem mindig volt jó ember, de felesége lelépése után egyedül, gondoskodó apaként neveli lányát, Willát, aki élete első tizenhat évében nem ismeri apja valódi arcát, hiszen addig ő maga is Bob titkos életében élt.