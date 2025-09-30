Itt az utolsó közös fotó Nicole Kidmanről és Keith Urbanról: már egymáshoz sem értek

A sztárpár június 20-án Nashville-ben nézte meg a World Club Cup D csoportjának mérkőzését, ahol az amerikai Los Angeles FC a tunéziai Espérance Sportive de Tunis csapatával játszott. Nicole Kidman ujjatlan, virágmintás, fehér selyemruhában mosolygott férje oldalán, aki flanellingben és szakadt farmerben, jóval lazább outfitben érkezett. Bár úgy tűnt, jó hangulatban vannak, gyengéd érintéseket már akkor sem láthattunk.

Nicole Kidman és Keith Urban utoljára egy meccsen jelentek meg együtt

Forrás: Getty Images

Öt nappal később a színésznő az évfordulójuk alkalmából egy fekete-fehér képet osztott meg kettejükről, amelyen egymást ölelik. „Boldog évfordulót, bébi ❤️” – írta a poszthoz.

Nicole Kidman és Keith Urban külön töltötték a nyarat

Ezt követően, augusztusban, amikor a nyári emlékeit osztotta meg, a férje már nem szerepelt a képek és videók között. „Nyári emlékek ❤️ Most pedig vissza az iskolába ✨” – írta a poszthoz Nicole Kidman.

Források szerint a házaspár már a nyár eleje óta külön él. Keith Urban állítólag elköltözött a családi otthonukból, vásárolt egy másik ingatlant vásárolt ugyanabban a városban. Közös lányaik, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret az anyjuknál maradtak.

A Page Sixnek nyilatkozó forrás hozzátette: Nicole Kidman nem akarta a szakítást, próbálta megmenteni a kapcsolatot, de mint fogalmazott, „a kapcsolatok szavatossági ideje néha lejár".

Nicole Kidman és Keith Urban 2006. június 25-én házasodtak össze. A színésznő 1990 és 2001 között Tom Cruise felesége volt; két gyermekük született: Bella (32) és Connor (30).