Egy 15 éves színészt csodál az egész világ: Owen Cooper rekordott döntött az Emmy-díjátadón - videó!

Te mit csináltál 15 évesen? Owen Cooper például Emmy-díjat szerzett a legjobb mellékszereplő kategóriában a sorozatok Oscar-gáláján az Emmy-díjátadón. Bár félig még gyerek, Owen már bizonyította, hogy ő egy kortalan tehetség. A fiatal színészpalánta a Kamaszok sorozattal letette a névjegyét Hollywoodban, kollégájával Stephen Graham-mel pedig számtalan díjat zsebeltek be az este folyamán.

Forrás: Los Angeles Times

Owen Cooper 15 évesen rögtön a világ csúcsán találta magát

Most azt gondolhatnánk, hogy nem Owen Cooper volt az első és nem is az utolsó gyerekszínész, aki megmutatta a tehetségét, azt viszont kevesen tudják, hogy ezzel az elismeréssel ő lett a legfiatalabb valaha élt színész, aki elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Emmy-díjat. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen díjakat zsebelt ég be a Kamaszok a díjátadón, és hogy mit lehet tudni a világ legfiatalabb díjazott tehetségéről, akkor nézd meg a Life.hu TikTok-videóját a témában: