Emmy-díjátadó

Egy 15 éves színészt csodál az egész világ: Owen Cooper rekordott döntött az Emmy-díjátadón - videó!

Emmy-díjátadó sorozat elismerés
2025.09.15.
Az idei Emmy-díjátadó abszolút nyertese nem más lett, mint a Kamaszok című sorozat. Az alkotás sztárja a 15 éves Owen Cooper pedig történelmet írt az alakításával.

Te mit csináltál 15 évesen? Owen Cooper például Emmy-díjat szerzett a legjobb mellékszereplő kategóriában a sorozatok Oscar-gáláján az Emmy-díjátadón. Bár félig még gyerek, Owen már bizonyította, hogy ő egy kortalan tehetség. A fiatal színészpalánta a Kamaszok sorozattal letette a névjegyét Hollywoodban, kollégájával Stephen Graham-mel pedig számtalan díjat zsebeltek be az este folyamán.

Tarolt a Kamaszok című sorozat az Emmy-díjátadón Owen Cooper is a díjazottak között volt
Forrás: Los Angeles Times

Owen Cooper 15 évesen rögtön a világ csúcsán találta magát

Most azt gondolhatnánk, hogy nem Owen Cooper volt az első és nem is az utolsó gyerekszínész, aki megmutatta a tehetségét, azt viszont kevesen tudják, hogy ezzel az elismeréssel ő lett a legfiatalabb valaha élt színész, aki elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Emmy-díjat. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen díjakat zsebelt ég be a Kamaszok a díjátadón, és hogy mit lehet tudni a világ legfiatalabb díjazott tehetségéről, akkor nézd meg a Life.hu TikTok-videóját a témában:

Rekordot döntött az Emmy-n a Kamaszok című sorozat 15 éves színésze Első szerepével azonnal Emmy-díjat nyert az idei év legmegrázóbb sorozatának főszereplője. #life #OwenCooper #Emmy-díj #Emmy2025 #Kamaszok

A Kamaszok főszereplője a színészet Lionel Messije: szuperlatívuszokban beszélnek Owen Cooperről

A Netflix új bűnügyi drámája, a Kamaszok alig volt elérhető a platformon, máris óriási visszhangot keltett. A négyrészes sorozat egyedi egyfelvételes technikájával és erőteljes sztoriijával hívta fel magára a figyelmet, de a legnagyobb elismerést a 15 éves Owen Cooper alakítása kapta.

Történelmet írt a 15 éves Owen Cooper: gyerekszínésszel ilyen még nem történt

Szenzációs pillanatnak lehetett tanúja a világ: a mindössze 15 éves Owen Cooper az Kamaszok című sorozatban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Emmy-díjat a drámasorozatok kategóriájában. Ezzel ő lett minden idők legfiatalabb színésze, aki megkapta ezt a rangos elismerést.

 

