Először szólalt meg sérülésével kapcsolatban Tom Holland

A 28 éves színész a Leavesden Studióban, Watfordban sérült meg szeptember 19-én, amikor egy kaszkadőrjelenet rosszul sikerült. A helyszínre mentőket riasztottak, Tom Hollandet pedig kórházba vitték.

A Pókember: Vadiúj nap sztárja, Tom Holland először nyilatkozott állapotáról, miután fejsérülést szenvedett a forgatáson. A színész agyrázkódást kapott, a forgatást két hétre leállították. Holland már jól van, de ragaszkodik a pihenéshez. 

Tom Holland balesete a Pókember forgatásán történt
Tom Holland balesete a Pókember forgatásán történt
Forrás: GC Images

Tom Holland az Instagramon üzent a rajongóknak

Tom Holland egy jótékonysági gálaesten vett részt menyasszonyával, Zendayával. A színész Instagramon osztott meg képet, amelyhez a következő szöveget írta: „Micsoda este volt! Újabb hatalmas siker.” Holland az egészségi állapotáról is írt: „Sajnálom, hogy korán el kellett mennem, már jobban érzem magam, de még lábadozom. Hatalmas köszönet apámnak, hogy átvette a helyem, miután elmentem. A műsor sokkal vidámabb lett általa.”

A színész kiakasztotta a stábot

Mivel Holland balesetet szenvedett, a forgatás 2 hétre leállt. A stábtagok szerint Tom simán tudna forgatni, de ő ragaszkodik a két hét pihenőhöz. „A stúdió szerette volna, ha pár nap múlva újrakezdődne a forgatás, de Tom világossá tette, hogy addig nem tér vissza, amíg száz százalékig nem érzi jól magát. Ez a döntés nem tetszett a csapatnak” – nyilatkozta egy bennfentes. 

Autogramvadászok üldözik 

Úgy tudni, Tom Holland és menyasszonya, Zendaya kénytelenek napi 1000 fontot (körülbelül 450 ezer forintot) fordítani biztonsági szolgálatra, miután rajongók ostromolják a 3 millió fontos nyugat-londoni házukat. A Pókember sztárja a forgatáson elszenvedett sérülése miatt jelenleg több időt tölt otthon, ami csak fokozta a látogatók kíváncsiságát.

