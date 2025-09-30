Először szólalt meg sérülésével kapcsolatban Tom Holland

A Pókember: Vadiúj nap sztárja, Tom Holland először nyilatkozott állapotáról, miután fejsérülést szenvedett a forgatáson. A színész agyrázkódást kapott, a forgatást két hétre leállították. Holland már jól van, de ragaszkodik a pihenéshez.

Tom Holland balesete a Pókember forgatásán történt

Forrás: GC Images

Tom Holland az Instagramon üzent a rajongóknak

Tom Holland egy jótékonysági gálaesten vett részt menyasszonyával, Zendayával. A színész Instagramon osztott meg képet, amelyhez a következő szöveget írta: „Micsoda este volt! Újabb hatalmas siker.” Holland az egészségi állapotáról is írt: „Sajnálom, hogy korán el kellett mennem, már jobban érzem magam, de még lábadozom. Hatalmas köszönet apámnak, hogy átvette a helyem, miután elmentem. A műsor sokkal vidámabb lett általa.”

A színész kiakasztotta a stábot

Mivel Holland balesetet szenvedett, a forgatás 2 hétre leállt. A stábtagok szerint Tom simán tudna forgatni, de ő ragaszkodik a két hét pihenőhöz. „A stúdió szerette volna, ha pár nap múlva újrakezdődne a forgatás, de Tom világossá tette, hogy addig nem tér vissza, amíg száz százalékig nem érzi jól magát. Ez a döntés nem tetszett a csapatnak” – nyilatkozta egy bennfentes.

Autogramvadászok üldözik

Úgy tudni, Tom Holland és menyasszonya, Zendaya kénytelenek napi 1000 fontot (körülbelül 450 ezer forintot) fordítani biztonsági szolgálatra, miután rajongók ostromolják a 3 millió fontos nyugat-londoni házukat. A Pókember sztárja a forgatáson elszenvedett sérülése miatt jelenleg több időt tölt otthon, ami csak fokozta a látogatók kíváncsiságát.