Svédország

Új skandináv sorozat a Netflixen: Rendőrnők – egy igaz történet

Nagy Kata
2025.10.03.
Ma este érkezik a Netflix műsorára az új skandináv sorozat, az igaz történeten alapuló Rendőrnők, ami az 1950-es évek Svédországában mutatja be az ország első rendőrnőinek történetét.

A skandináv sorozat a nemek közti egyenlőségért folytatott harcot mutatja be a rendőrségen belül.

Az új skandináv sorozat, a Rendőrnők
Az új skandináv sorozat ma érkezik a Netflixre. 
Ma startol el a legújabb skandináv sorozat

A skandináv sorozatok a Netflixen mindig nagy népszerűségnek örvendenek, így nem meglepő, hogy egy újabb remekművel erősít a streaming szolgáltató. 

A Rendőrnők című alkotás az első rendőrnők nehézségeit mutatja be az 1958-as Svédországban, ahol még hírből sem ismerik a nemek közötti egyenlőséget és a közvélemény tréfát űz a szoknyás fakabátokból. 

A törvény őreit az ország legsötétebb és legbalhésabb kerületében, a stockholmi Klara rendőrkörzetben helyezik el, de a nők hamar szembesülnek vele, hogy a legnagyobb problémát egyáltalán nem a bűnözők jelentik, hanem az elmaradott gondolkodású kollégáik és a társadalom masszív ellenállása feléjük. A drámasorozatot Elin Randin és Patrik Ernst jegyzi, a főszereplő pedig Josefin Asplund. 

Ha kedveled a történelmi drámákat és a krimiket, mindenképp tégy vele egy próbát, hiszen ez az alkotás istenien ötvözi a krimit és a társadalmi drámát, megtűzdelve jó pár feszült és megható pillanattal. 

A Rendőrnők a nemzetközi közönséget célozza meg, azokat, akik szeretnének többet megtudni a női úttörők nehézségeiről és a jelentős  társadalmi fejlődésről. 

