Ellenállhatatlan tavaszváró saláta: mézédes recept ehető virágokkal

recept tavaszi saláta ehető virág
Ha szerinted a saláta unalmas, ez a recept most finoman megcáfol. Méz, virágok és egy csipet tavaszi varázslat – több nem is kell. Íme a legjobb tavaszváró saláta receptje!

A tavasz első napsugarai mindig hoznak magukkal valami furcsa, megmagyarázhatatlan optimizmust. Ilyenkor még a hűtőben árválkodó salátalevél is inspirálónak tűnik. És ha már inspiráció: képzelj el egy salátát, ami olyan édes és illatos, mintha egy méhecske legféltettebb titkát kóstolnád meg. Mutatjuk a mennyei tavaszváró saláta receptjét, sok-sok cuki kis virággal.

Tavaszváró saláta a napsütéses hangulatért.
Forrás: Shutterstock

A méhecske-inspirálta tavaszváró saláta receptje– Édes, virágos, ellenállhatatlan

  • Egy tavaszváró saláta, ami nem diétás büntetés, hanem édes élvezet.
  • Méhecskék, virágok és a természet legcukibb marketingcsapata.
  • Részletes recept sok ehető virággal és egy szuper mézes öntettel.

Tudtad, hogy a méhecskék a természet apró cukrászai? Egyetlen kanál méz mögött több ezer viráglátogatás áll – ehhez amúgy, van egy szuper IQ-tesztünk, ha kipróbálnád magad a méhek világában. Egyébként a beporzás során nemcsak gyümölcsök és zöldségek születnek, hanem az egész ökoszisztéma egyensúlya is fennmarad. Ha nem lennének méhek, a salátánk fele sem létezne – se az alma, se az eper, se a mandula nem mosolyogna vissza ránk a tányérról. Szóval amikor mézet csorgatsz egy öntetbe, valójában egy komplett virágmezőt kóstolsz meg.

A tavaszváró saláta lényege éppen ez: ünnepelni a frissességet, a színeket, a ropogást és azt az édes harmóniát, amit a természet magától értetődően tud. Nem kell túlgondolni. Néhány jó minőségű alapanyag, egy marék ehető virág, és máris úgy érzed, mintha egy gasztromagazin címlapja landolt volna a tányérod. Kora tavasszal pedig már neki is kezdhetsz a friss virágok elültetéséhez a kertedben. 

Tavaszváró, mézédes saláta ehető virágokkal - Recept

Hozzávalók (2–3 adag):

  • 1 nagy marék bébispenót
  • 1 marék rukkola vagy más néven borsmustár
  • 1 piros alma vékonyra szeletelve
  • 1 kisebb marék pirított dió
  • 50 g kecskesajt vagy feta
  •  1 evőkanál méz
  • 1 evőkanál frissen facsart citromlé
  • 2 evőkanál olívaolaj
    csipet só, frissen őrölt bors

Ehető virágok (ízlés szerint, bőségesen):

  • árvácska
  • körömvirág szirom
  • százszorszép
  • ibolya
  • sarkantyúka

Elkészítés: egy nagy tálban keverd össze a zöld leveleket az almaszeletekkel és a dióval. Morzsold rá a sajtot. Egy külön kis tálban keverd simára a mézet, citromlevet és olívaolajat, majd ízesítsd sóval, borssal. Csorgasd a salátára, és óvatosan forgasd össze. A végén jön a varázslat: szórd meg gazdagon az ehető virágokkal. Ne sajnáld – a szem is jóllakik, mielőtt a villa elindulna.

Az eredmény? Egy tányér, ami egyszerre ropogós, krémes és finoman édes. Olyan, mintha a tavasz egy pillanatra megállna a konyhádban, és azt mondaná: „Nyugi, jó lesz.”

@marionsophia No more store bought salad🌱#springforaging #norway #eattherainbow #rainbowfood #violets #sorrel #dandelions #edibleflowers #flowersalad #saladrecipe #wildedibles #foragefairy #foragingforfood #foragingtips #foragingtok #foragingtiktok #foraging #wildplantfood #wildplant ♬ Bloom - Bonus Track - The Paper Kites

