Ugyanannyi kalória, ellentétes eredmény: a Turner ikrek megdöntötték a fogyás legnagyobb mítoszát

Hugo Turner és Ross Turner neve nem ismeretlen a kalandok világában: a brit ikerpárt különleges expedícióik és extrém kihívásaik tették ismertté. A Turner ikrek azonban nemcsak a világ távoli pontjain tesztelik a határaikat, hanem a saját testükön is. Legújabb kísérletükben arra keresték a választ, hogyan hat az étrend és az étkezési szokások megváltoztatása a testsúlyra, a testzsírra és az általános fizikai állapotra. Az eredmények fontos kapaszkodót adhatnak azoknak, akik a fogyás érdekében változtatnának vagy tudatosabb életmódra vágynak.

A Turner ikrek kísérlete rávilágít arra, hogy a fogyás nem csak a bevitt kalóriákon múlik.

Forrás: Instagram

Nem csak a bevitt kalória számít Hugo és Ross Turner három hónapon át napi 2500–3000 kalóriát fogyasztott.

A kísérlet végére Hugo 4,5 kilót fogyott, míg Ross közel 4 kilót hízott.

Hugo 16:8-as időszakos böjtöt követett, napi 16 órán át nem evett.

Ross szabadabban osztotta el az étkezéseit a nap folyamán.

A különbséget nem a kalóriamennyiség, hanem az étkezések időzítése és az étrend típusa okozhatta.

A Turner ikreknek köszönhetően megdőlt a fogyás mítosza

A három hónapos kísérlet során Hugo növényi alapú étrendet követett, míg Ross húsalapú diétán élt. Mindketten napi 2500–3000 kalóriát fogyasztottak, ami az aktív felnőtt férfiak átlagos napi energiaszükségletének felel meg.

Az eredmény azonban meglepő volt: Hugo 4,5 kilót fogyott, míg Ross majdnem 4 kilót hízott.

De hogyan lehetséges ez, ha elvileg ugyanannyi energiát vittek be a szervezetükbe?

A titok részben az étkezési ablakokban rejlett. Hugo a 16:8-as böjtöt választotta, vagyis napi 16 órán át nem evett, az összes kalóriát mindössze 8 órás időszak alatt fogyasztotta el. Ross ezzel szemben szabadabban osztotta el a nap folyamán az étkezéseket, így a 2500–3000 kalóriát egy hosszabb időszak alatt vitte be. Bár mindkét testvér étrendje alapvetően tiszta volt, a rövid étkezési ablak Hugo számára komoly kihívást jelentett.

„Reggel 10 vagy 11 óra körül kezdtem enni, majd este 6–7 óra körül fejeztem be a napot” – mesélte Hugo az UNILAD-nak. „Nagyon nehéz volt a napi kalóriát két óránkénti étkezéssel elérni. Esténként, ha a barátaimmal találkoztam, nem tudtam enni vagy inni, ami szintén kihívás volt.”