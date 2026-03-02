Ugyanannyi kalória, ellentétes eredmény: a Turner ikrek megdöntötték a fogyás legnagyobb mítoszát

Hugo Turner és Ross Turner neve nem ismeretlen a kalandok világában: a brit ikerpárt különleges expedícióik és extrém kihívásaik tették ismertté. A Turner ikrek azonban nemcsak a világ távoli pontjain tesztelik a határaikat, hanem a saját testükön is. Legújabb kísérletükben arra keresték a választ, hogyan hat az étrend és az étkezési szokások megváltoztatása a testsúlyra, a testzsírra és az általános fizikai állapotra. Az eredmények fontos kapaszkodót adhatnak azoknak, akik a fogyás érdekében változtatnának vagy tudatosabb életmódra vágynak.
Nem csak a bevitt kalória számít
- Hugo és Ross Turner három hónapon át napi 2500–3000 kalóriát fogyasztott.
- A kísérlet végére Hugo 4,5 kilót fogyott, míg Ross közel 4 kilót hízott.
- Hugo 16:8-as időszakos böjtöt követett, napi 16 órán át nem evett.
- Ross szabadabban osztotta el az étkezéseit a nap folyamán.
- A különbséget nem a kalóriamennyiség, hanem az étkezések időzítése és az étrend típusa okozhatta.
- A kísérlet rávilágít: a fogyás nem kizárólag a kalóriaszámláláson múlik.
A Turner ikreknek köszönhetően megdőlt a fogyás mítosza
A három hónapos kísérlet során Hugo növényi alapú étrendet követett, míg Ross húsalapú diétán élt. Mindketten napi 2500–3000 kalóriát fogyasztottak, ami az aktív felnőtt férfiak átlagos napi energiaszükségletének felel meg.
Az eredmény azonban meglepő volt: Hugo 4,5 kilót fogyott, míg Ross majdnem 4 kilót hízott.
De hogyan lehetséges ez, ha elvileg ugyanannyi energiát vittek be a szervezetükbe?
A titok részben az étkezési ablakokban rejlett. Hugo a 16:8-as böjtöt választotta, vagyis napi 16 órán át nem evett, az összes kalóriát mindössze 8 órás időszak alatt fogyasztotta el. Ross ezzel szemben szabadabban osztotta el a nap folyamán az étkezéseket, így a 2500–3000 kalóriát egy hosszabb időszak alatt vitte be. Bár mindkét testvér étrendje alapvetően tiszta volt, a rövid étkezési ablak Hugo számára komoly kihívást jelentett.
„Reggel 10 vagy 11 óra körül kezdtem enni, majd este 6–7 óra körül fejeztem be a napot” – mesélte Hugo az UNILAD-nak. „Nagyon nehéz volt a napi kalóriát két óránkénti étkezéssel elérni. Esténként, ha a barátaimmal találkoztam, nem tudtam enni vagy inni, ami szintén kihívás volt.”
Hugo napjai reggel rántottával és pirítóssal vagy zabkásával kezdődtek, ebédre szardíniát evett rizzsel és zöldségekkel, vacsorára pedig egy nagyobb étkezést iktatott be, amely gazdag volt szénhidrátban és fehérjében. Emellett fehérjeturmixokkal is kiegészítette a kalóriabevitelt, hogy a célját elérje.
Ross étrendje ezzel szemben változatosabb volt: reggelire lekváros pirítóst ehetett, főétkezésekre halat, húsokat, zöldségeket, tésztákat, és alkalmanként beiktathatott egy-egy csemegét, például pizzát vagy curryt. A testvérek mindketten megjegyezték, hogy a böjt jól működik számukra, és jobb teljesítményt értek el, amikor a 16:8-as módszert alkalmazták.
A bevitt kalória mennyisége és az étkezési ablakok
A kísérlet ismét bizonyította, hogy nemcsak a bevitt kalóriák számítanak, hanem az étkezések elosztása, az életmód és a diéta típusa is. Hugo esetében a növényi alapú étrend és a szigorú böjt kombinációja vezetett a fogyáshoz, míg Ross a magasabb kalóriabevitel ellenére hízott. A testvérek szerint a böjtölés nemcsak a súlycsökkentést segíti, hanem az étkezési fegyelem kialakításában és az anyagcsere optimalizálásában is szerepet játszik.
Hugo hozzátette, hogy bár a diéta nehéz volt, újra belevágna, ha a fogyás lenne a célja. Ross pedig elmondta, hogy ő is kipróbálná a böjtölést, mert mindketten sikeresen alkalmazták már korábban is, és a módszer segítette őket abban, hogy kordában tartsák a testsúlyukat anélkül, hogy le kellene mondaniuk az étkezés öröméről.
A Turner-testvérek kísérlete rávilágít arra, hogy a fogyás vagy hízás nem csupán az elfogyasztott kalóriák mennyiségén múlik, hanem az étrend minőségén, az étkezések ritmusán és a testünk egyéni reakcióin. Bár a kalóriaszám fontos, a böjtölés, az étkezések időzítése és az étrend típusa komoly hatással lehet a test összetételére és az eredményekre.
