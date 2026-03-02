Ragyogó Rapunzel-loknikra vágysz? A fényes haj titka a selyem kiegészítőkben rejlik

Talán már te is láthattad TikTokon, hogy most minden népszerű beauty influenszer selyem bonnetben vagy sálban alszik. A luxus trend mögött egy titkos szépségápolási trükk lapul! Lehet ugyanis bármilyen szuper a hajápolási rutinod, ha nem selyem párnán alszol, a tincseid soha nem lesznek tükörfényesek. Mutatjuk a legjobb tippeket és termékeket a fényes hajért!
A fényes haj titka többé már nem elérhetetlen
- A selyem, mint ősi anyag, segít bent tartani a nedvességet a hajszerkezetben. Így finom tapintású, szöszmentes loknikkal ébredhetsz fel.
- Ezekkel a kiegészítőkkel elkerülheted a hajtöredezést és a sprőd szálak kialakulását is.
- Feküdj le selyembe bugyolálva és kelj fel tükörsima frizurával!
TikTokon több ezer videót találhatsz a silk bonnet kifejezésre, és a legtöbb már milliónyi megtekintésnél jár. A beautytrendeket követő csajok mind ezt a kiegészítőt használják, és elképesztő eredményeket érnek el vele. Mindegy, hogy vékony szálú, göndör vagy szögegyenes textúrájú a hajad, mert ez a tipp mindenkinek Jolly Joker trükk lehet.
Miért fontos a selyem a hajápolásban?
Alvás közben a hajszálak folyamatosan súrlódnak a párnán, aminek az az eredménye, hogy a tincseid reggelre fénytelenek, szöszösek és töredezettek lesznek. Ezen pedig csak tovább ronthat, ha copfba kötöd éjszakára. A pamut és poliészter anyagú párnahuzatok ráadásul felszívhatják a felkent szérumokat, hidratálókat vagy olajokat, így kevesebb hatóanyag jut a hajszerkezetedbe is. A selyem természetes, jól szellőző, könnyű textília, ezért viszont pont ellenkezően működik: kíméli a fürtjeidet, és nem szívja magába a nedvességet sem.
A selyem szépségápolási kiegészítők ezért elengedhetetlen kellékei lehetnek a hajápolási rutinodnak. Mutatjuk a legjobb termékeket!
Hogyan legyen fényes a hajam?
Talán már benned is felmerült az örök kérdés: mitől lesznek fényesek a tincseid? A ragyogó és egészséges loknikhoz egy célzott rutinra lesz szükséged, ha így csinálod, nyert ügyed van!
- Használj könnyed gloss készítményeket és próbálj meg 2-3 naponta hajat mosni. A rendszeres mosás segít megelőzni a szálak elnehezedését, és a pórusaid eltömődését is.
- Fontos, hogy soha ne fésüld vizesen, mindig száraz hajjal feküdj le aludni és kerüld a slicked back frizurákat.
- Használj éjszakai szérumot, az egészséges haj érdekében.
- A trendi textíliát pedig építsd be selyem párnahuzatként, kendőként, hajgumiként vagy bonnetként is az esti rutinodba.
Mi a különbség a szatén és a selyem között?
Amikor selyem kiegészítőt vásárolsz, mindig győződj meg az anyag összetételéről. Nagyon sok márka selyem hatású termékeket árul, amelyek igazából szaténból készülnek, ami csak egy poliészter utánzata a selyemnek. Bár ugyanolyan fényes anyag, de hajápolás vagy bőrápolás szempontjából nem hatásosak. A műanyag szálakból készült termékek felszívják ugyanis a jótékony olajokat, szöszössé tehetik a hajadat és nem szellőznek. Így ha fényes, sima tincseket szeretnél, ne a szatén termékek mellett dönts.
