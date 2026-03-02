Ragyogó Rapunzel-loknikra vágysz? A fényes haj titka a selyem kiegészítőkben rejlik

Talán már te is láthattad TikTokon, hogy most minden népszerű beauty influenszer selyem bonnetben vagy sálban alszik. A luxus trend mögött egy titkos szépségápolási trükk lapul! Lehet ugyanis bármilyen szuper a hajápolási rutinod, ha nem selyem párnán alszol, a tincseid soha nem lesznek tükörfényesek. Mutatjuk a legjobb tippeket és termékeket a fényes hajért!

Selyem kiegészítők a fényes hajért.

Forrás: Shutterstock

A fényes haj titka többé már nem elérhetetlen A selyem, mint ősi anyag, segít bent tartani a nedvességet a hajszerkezetben. Így finom tapintású, szöszmentes loknikkal ébredhetsz fel.

Ezekkel a kiegészítőkkel elkerülheted a hajtöredezést és a sprőd szálak kialakulását is.

Feküdj le selyembe bugyolálva és kelj fel tükörsima frizurával!

TikTokon több ezer videót találhatsz a silk bonnet kifejezésre, és a legtöbb már milliónyi megtekintésnél jár. A beautytrendeket követő csajok mind ezt a kiegészítőt használják, és elképesztő eredményeket érnek el vele. Mindegy, hogy vékony szálú, göndör vagy szögegyenes textúrájú a hajad, mert ez a tipp mindenkinek Jolly Joker trükk lehet.

Miért fontos a selyem a hajápolásban?

Alvás közben a hajszálak folyamatosan súrlódnak a párnán, aminek az az eredménye, hogy a tincseid reggelre fénytelenek, szöszösek és töredezettek lesznek. Ezen pedig csak tovább ronthat, ha copfba kötöd éjszakára. A pamut és poliészter anyagú párnahuzatok ráadásul felszívhatják a felkent szérumokat, hidratálókat vagy olajokat, így kevesebb hatóanyag jut a hajszerkezetedbe is. A selyem természetes, jól szellőző, könnyű textília, ezért viszont pont ellenkezően működik: kíméli a fürtjeidet, és nem szívja magába a nedvességet sem.

A selyem szépségápolási kiegészítők ezért elengedhetetlen kellékei lehetnek a hajápolási rutinodnak. Mutatjuk a legjobb termékeket!

1. PÁRNAHUZAT 100% MULBERRY SELYEM 22.995 Ft 2. 2 db-os selyem hajgumi szett 6 995 Ft 3. Answear.LAB selyem kendő 7790 Ft 4. Notino Silk Collection Hair wrap selyem hajturbán 16 380 Ft 5. Tiszta selyem királynő - epres muffin Párnahuzat 50 190 Ft

Forrás: zara.com/hm.com/ answear.hu/ notino.hu/ douglas.hu

Hogyan legyen fényes a hajam?

Talán már benned is felmerült az örök kérdés: mitől lesznek fényesek a tincseid? A ragyogó és egészséges loknikhoz egy célzott rutinra lesz szükséged, ha így csinálod, nyert ügyed van!