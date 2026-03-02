Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő Lujza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajápolás

Ragyogó Rapunzel-loknikra vágysz? A fényes haj titka a selyem kiegészítőkben rejlik

123rf.com -
hajápolás selyem egészséges haj
TikTokon most minden beauty guru a selyem bonnetekre esküszik. Mutatjuk, mennyi pozitív hatása lehet a selyem kiegészítőknek. Ismerd meg a fényes haj ősi titkát, amit most minden it girl imád!

Talán már te is láthattad TikTokon, hogy most minden népszerű beauty influenszer selyem bonnetben vagy sálban alszik. A luxus trend mögött egy titkos szépségápolási trükk lapul! Lehet ugyanis bármilyen szuper a hajápolási rutinod, ha nem selyem párnán alszol, a tincseid soha nem lesznek tükörfényesek. Mutatjuk a legjobb tippeket és termékeket a fényes hajért!

fényes haj selyem kiegészítőkkel
Selyem kiegészítők a fényes hajért.
Forrás: Shutterstock

A fényes haj titka többé már nem elérhetetlen

  • A selyem, mint ősi anyag, segít bent tartani a nedvességet a hajszerkezetben. Így finom tapintású, szöszmentes loknikkal ébredhetsz fel.
  • Ezekkel a kiegészítőkkel elkerülheted a hajtöredezést és a sprőd szálak kialakulását is.
  • Feküdj le selyembe bugyolálva és kelj fel tükörsima frizurával!

TikTokon több ezer videót találhatsz a silk bonnet kifejezésre, és a legtöbb már milliónyi megtekintésnél jár. A beautytrendeket követő csajok mind ezt a kiegészítőt használják, és elképesztő eredményeket érnek el vele. Mindegy, hogy vékony szálú, göndör vagy szögegyenes textúrájú a hajad, mert ez a tipp mindenkinek Jolly Joker trükk lehet. 

Miért fontos a selyem a hajápolásban?

Alvás közben a hajszálak folyamatosan súrlódnak a párnán, aminek az az eredménye, hogy a tincseid reggelre fénytelenek, szöszösek és töredezettek lesznek. Ezen pedig csak tovább ronthat, ha copfba kötöd éjszakára. A pamut és poliészter anyagú párnahuzatok ráadásul felszívhatják a felkent szérumokat, hidratálókat vagy olajokat, így kevesebb hatóanyag jut a hajszerkezetedbe is. A selyem természetes, jól szellőző, könnyű textília, ezért viszont pont ellenkezően működik: kíméli a fürtjeidet, és nem szívja magába a nedvességet sem. 

A selyem szépségápolási kiegészítők ezért elengedhetetlen kellékei lehetnek a hajápolási rutinodnak. Mutatjuk a legjobb termékeket!

selyem hajápolási kiegészítők
1. PÁRNAHUZAT 100% MULBERRY SELYEM 22.995 Ft 2. 2 db-os selyem hajgumi szett 6 995 Ft 3. Answear.LAB selyem kendő 7790 Ft 4. Notino Silk Collection Hair wrap selyem hajturbán 16 380 Ft 5. Tiszta selyem királynő - epres muffin Párnahuzat  50 190 Ft 
Forrás: zara.com/hm.com/ answear.hu/ notino.hu/ douglas.hu

Hogyan legyen fényes a hajam?

Talán már benned is felmerült az örök kérdés: mitől lesznek fényesek a tincseid? A ragyogó és egészséges loknikhoz egy célzott rutinra lesz szükséged, ha így csinálod, nyert ügyed van!

  • Használj könnyed gloss készítményeket és próbálj meg 2-3 naponta hajat mosni. A rendszeres mosás segít megelőzni a szálak elnehezedését, és a pórusaid eltömődését is. 
  • Fontos, hogy soha ne fésüld vizesen, mindig száraz hajjal feküdj le aludni és kerüld a slicked back frizurákat. 
  • Használj éjszakai szérumot, az egészséges haj érdekében. 
  • A trendi textíliát pedig építsd be selyem párnahuzatként, kendőként, hajgumiként vagy bonnetként is az esti rutinodba. 
@amberpot It works like magic for the hair ✨🧚🏻‍♀️ #silkbonnet #benefitssilkbonnet #splitends #hairdonts #hairmistakes #hairgrowth #hairgrowthdonts #hairtok #damagedhair #howtogrowyourhair #longhair #healthyhair #hairwontgrow #haircare #hairdos #howtogrowyourhair #amberpot ♬ Get Off The Wall - Philly Goats

Mi a különbség a szatén és a selyem között?

Amikor selyem kiegészítőt vásárolsz, mindig győződj meg az anyag összetételéről. Nagyon sok márka selyem hatású termékeket árul, amelyek igazából szaténból készülnek, ami csak egy poliészter utánzata a selyemnek. Bár ugyanolyan fényes anyag, de hajápolás vagy bőrápolás szempontjából nem hatásosak. A műanyag szálakból készült termékek felszívják ugyanis a jótékony olajokat, szöszössé tehetik a hajadat és nem szellőznek. Így ha fényes, sima tincseket szeretnél, ne a szatén termékek mellett dönts.

Olvasnál még beauty témában?

4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

Az év eleji hónapok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit megújuljunk: jöhetnek az új frizurák, sminkek és szépségápolási rutinok, amiket eddig csak kíváncsian nézegettük.

Szépségápolási kellékek, amelyek minden It girl csajnak kötelezőek

Ma már szinte minden nőnek van szépségápolási rutinja, amit aztán a sminkrutinjával folytat. Ezeknek a folyamatoknak a támogatására és a hétköznapok megkönnyítésére egyre több szépségápolási kellék születik. Nézd meg, közülük melyek egy csajos csaj kötelező termékei!

Szöszös és fénytelen a hajad? Ezekkel a termékekkel varázsolhatod fényesen ragyogóvá

Pihe-puha és fényes hajat szeretnél? Nem vagy egyedül. Az üveghajtrend uralja a közösségi oldalakat, mi pedig megmutatjuk, milyen termékek szükségesek ahhoz, hogy a te tincseid is ragyogjanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu