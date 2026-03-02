Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő

Erre senki sem számított! Igen szokatlan, amit az időjárás tartogat a hétre!

tavasz meleg napsütés időjárás
2026.03.02.
Napos, tavaszias idő várható március első hetében: a hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok köröl alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, fagypont alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de a Dunántúlon a gomolyfelhőkből kisebb záporok kialakulhatnak.

Hétfőn délelőtt még nagyobb területen lehet erősen felhős az ég, miközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet. Emellett a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből ott néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadékos időjárás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Meglepetést tartogat az időjárás: csodás, tavaszias napok jönnek
Meglepetést tartogat az időjárás: csodás, tavaszias napok jönnek
Forrás: Getty Images

Szokatlanul meleg időjárás: 18 fokig kúszik a hőmérő higanyszála a héten

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat - írja a Köpönyeg. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, hajnalban mínusz 3 és plusz 5, délután 13 és 18 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán is napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad, hajnalban mínusz 2 és plusz 6, délután 13 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtökön napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol előfordulhat zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 5, délután 13 és 18 fok között alakul.

Pénteken túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, a keleties szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Szombaton túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Vasárnap túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

