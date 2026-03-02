Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Harrison Ford könnyek között mondott köszönetet: „Szerencsés fickó vagyok!”

Szabados Dániel
2026.03.02.
Harrison Ford megható beszédet mondott, miután átvette a 2026-os Actor Awards életműdíját március 1-jén. A 83 éves színésznek több évtizedes filmes és televíziós munkásságáért ítéltek oda kitüntetést. A sztár beszédében feleségét, Calista Flockhartot is külön megemlítette, és közben el is érzékenyült.

A SAG-AFTRA, új nevén Actor Award éves életműdíjátadója idén Harrison Fordról szólt. A chicagói születésű színész csaknem nyolcperces beszédében visszatekintett pályájára: arról beszélt, mit jelent számára ez a hivatás, és hogy mennyire hálás feleségének, Calista Flockhartnak.

Harrison Ford a könnyeivel küszködve mondott beszédet az Actor Awardson (korábban SAG-gála)
Forrás: AFP
  • Harrison Ford március 1-jén, vasárnap barátjától, Woody Harrelsontól vehette át a 2026-os Actor Awards életműdíját, amely elismerésként szolgál kiemelkedő filmes és televíziós munkásságáért.
  • Az Indiana Jones és a Star Wars sztárja érzelmes beszédében megemlítette George Lucast, Steven Spielberget, feleségét, Calista Flockhartot és még sok más embert, akik nagy hatással voltak karrierjére.
  • Ford jelenleg az Apple TV sorozatában, a Direkt terápia (Shrinking) című sorozatban játszik, Dr. Paul Rhodes szerepét alakítja, aki Parkinson-kórban szenved.

„Néha szórakoztatunk, néha művészetet alkotunk. Néha szerencsénk van, és mindkettőt egyszerre tudjuk csinálni, és ha igazán szerencsések vagyunk, ebből meg is tudunk élni” – fogalmazott. A teremben ülő kollégák közül sokan meghatottan hallgatták a szavait. Harrison Ford szerint a siker nem csupán kiváltság, hanem felelősség is. Úgy véli, aki elér valamit ebben az iparágban, annak kötelessége támogatni másokat, ajtót nyitni a következő generáció előtt. „A siker ebben a szakmában egyfajta szabadságot ad, de ezzel együtt felelősséget is: hogy felemeljük egymást, és helyet adjunk a következő elveszett fiúnak, aki keresi, hová tartozhat” mondta.

Harrison Ford és Calista Flockhart: 15 éve élnek boldog házasságban

A beszéd egyik legszemélyesebb pillanata az volt, amikor feleségét említette. „Őszintén, a szívem mélyéből szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, a rendkívül gyönyörű feleségemnek, Calistának és a családomnak, akik végig szeretettel és bátran támogattak, és köszönöm a SAG-AFTRA-nak, hogy ezzel a díjjal megtisztelt” – fogalmazott. Harrison Ford több mint 15 éve él házasságban Calista Flockharttal.

 

A SAG-AFTRA közleménye szerint az életműdíjat minden évben olyan színész kapja, aki a hivatás legnemesebb eszményeit képviseli. A méltatás szerint Ford műfajteremtő alakításaival és ikonikus karaktereivel világszerte meghódította a közönséget, ráadásul humanitárius és környezetvédelmi ügyek mellett is elkötelezetten kiáll.

Az elmúlt években több rangos kitüntetéssel is elismerték Harrison Ford munkásságát: 2024-ben Critics’ Choice életműdíjat kapott, 2023-ban pedig a cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmával jutalmazták.

