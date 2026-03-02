Őrült izgalmak A Nagy Duettben: erre a párosra már nem kíváncsiak a nézők

Az estét Liptai Claudia és Till Attila közös énekléssel indította, az összeszokott páros lenyűgözte a közönséget. A Nagy Duett zsűrijében most is Kasza Tibi, Lékai-Kiss Ramóna, Horváth Tamás és Stohl András foglalt helyet, ezúttal vendégzsűri nélkül, így a maximálisan adható pontszám 40 volt.

Liptai Claudia és Till Attila közös produkcióval készült A Nagy Duett 8. évadának negyedik adására

Forrás: TV2

A verseny elképesztően szoros volt: több páros is elérte a maximális pontszámot, így az élmezőnyben holtverseny alakult ki. Curtis és Barnai Judie, Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, valamint Domján Evelin és Vastag Csaba is 40 ponttal zárták az estét, ami jól mutatta, mennyire kiegyenlített volt a mezőny.

A Nagy Duett kiesői: számukra ért véget a verseny

A zsűripontok alapján Lakatos Laci és Tolvai Reni állt a lista végén, de a végső sorrendet – a megszokott módon – a nézői szavazatokkal együtt alakították ki. Az első szavazási kör után kiderült, hogy Curtis és Judie párosa lett a napi győztes, így ők automatikusan továbbjutottak a következő adásba, a többieknek azonban újabb körben kellett bizonyítaniuk. A második szavazás végére három páros maradt veszélyben: Gáspár Bea és Peter Srámek, Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett, valamint Lakatos Laci és Tolvai Reni. A zsűritagok Gáspár Beának és Peter Srámeknek dobtak mentőövet.

Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett, illetve Lakatos Laci és Tolvai Reni maradtak a végére. A nézőknek mindössze egy percük volt szavazni, majd a műsor legvégén kimondták a döntést: Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett számára ért véget A Nagy Duett. Lakatos Laci és Tolvai Reni megmenekült, és folytathatja a versenyt a következő adásban - írja a Borsonline.