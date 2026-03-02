„Nem ismertek szégyent és határokat” – Egy tini beperelte szüleit az 500, róla posztolt fotó miatt

A képeket az édesanya és édesapa a saját, nagyjából 700 fős ismerősi körükben osztották meg. A fiatal nő állítása szerint csak akkor szerzett tudomást ezekről a posztokról, amikor maga is regisztrált a közösségi oldalra 14 éves korában. Természetesen első útja nem a bírósára, hanem a szüleihez vezetett. Többször is kérte őket, hogy távolítsák el a posztokat, de hiába. A szülők azzal érveltek, hogy mivel ők készítették a fotókat, joguk van közzétenni őket. Miután a lányuk érezte, hogy kérését nem veszik komolyan, jogi útra terelte az ügyet​.

Ügyvédje, Michael Rami szerint ha sikerül bizonyítani, hogy a képek közzététele sérti a lány magánélethez való jogát, az osztrák bíróság akár kártérítés megfizetésére és a jogi költségek megtérítésére is kötelezheti a szülőket​. Arról, hogy az ügy miként zárult, a helyi sajtó nem számolt be, de Ausztriában akkoriban nem volt kifejezetten erre vonatkozó jogszabály.

A közvetlen család számára valóban aranyos lehet, ahogy összekeni magát a pici a fagyival, de szerinted a felnőtt gyereked örülni fog, ha egy ilyen posztok keringenek róla az interneten?

Forrás: Shutterstock

A sharenting megítélése Magyarországon

Bár komoly büntetéssel járhat egy fotó engedély nélküli felhasználása, de a gyermekekkel kapcsolatos posztolás, amennyiben az a szülőkhöz köthető, jogilag még mindig képlékeny talaj. Magyarországon – hasonlóan sok más európai országhoz – nincs külön törvény, amely kifejezetten tiltja vagy szabályozza a szülők számára gyermekeik fotóinak közösségi médiában történő posztolását​.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azonban foglalkozik a gyermekek online jelenlétével és a digitális szülői stratégiákkal. A 2023 végén szervezett ötödik Médiamítoszok-beszélgetésen például a szakértők épp a sharenting-jelenséget járták körül. Ott elhangzott egy korábbi kutatási adat, amely szerint a magyar a szülők 56 százaléka posztol a gyerekéről valamilyen közösségimédia-platformon, ráadásul 40 százalékuk nyilvánosan, tehát bárki számára könnyen hozzáférhető módon. Érdekes, hogy csak 23 százalékuk gondolt bele abba, hogy ebből a jövőben probléma lehet. A kerekasztal-beszélgetésen dr. Veszelszki Ágnes, az NMHH Médiatudományi Intézetének kutatásvezető-helyettese azt is kiemelte, hogy „a 12-16 éves gyerekek nagy része nem szeretne szerepelni a szülők által közzétett képeken vagy videókon”.

Bár kötött szabályozások ugyan továbbra sincsenek, a gyerekek jogait támogatandó léteznek szakmai iránymutatások és ajánlások. Ezek többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen képeket érdemes megosztani és milyeneket nem. Azt is hangsúlyozzák, miért fontos a gyerekek véleményének figyelembe vétele még akkor is, ha még kicsik.

A sharenting nemcsak jogi dilemmákat vet fel, de a családokon belüli kommunikáció és tisztelet hiányára is felhívja a figyelmet. A szülők felelőssége megvédeni gyermekeik magánszféráját, amibe az is beletartozik, hogy pár lájkért cserébe nem hozzák kínos helyzetbe őket. Míg a végtelen digitális kor előtt, az analóg fényképeket vagy a családi videókat csupán a családtagok, jó barátok láthatták, addig ma egyetlen kattintással elérhetővé válik szinte bárki számára. Ami pedig egyszer felkerült az internetre, az ott is fog maradni. Fontos kiemelni azt is, hogy a képek megosztása hosszú távon befolyásolhatja a gyermek digitális lábnyomát, a személyes jogait és akár a pszichológiai jóllétét is​​.

Mit vihetünk magunkkal mindebből? Az osztrák fiatal nő esete kiválóan rámutat arra, milyen fontos a gyerekek véleményének tiszteletben tartása az online jelenlétük kezelésében. Bár Magyarországon egyelőre nincs kifejezetten ilyen esetekre vonatkozó jogszabály, léteznek ajánlások és szakmai iránymutatások arra, hogy milyen képeket és hogyan érdemes posztolni a gyerekekről​. Végső soron minden családnak saját döntést kell hoznia arról, milyen mértékben engedi be az ismerőseit vagy akár az ismeretlen követőit a gyerekeik életébe.

Ezek is érdekelhetnek: