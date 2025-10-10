Készen álltok, hobbitok? Új A Gyűrűk Ura-film jön – Elijah Wood már olvasta a forgatókönyvet

Jön az új A Gyűrűk Ura! A The Hunt for Gollum nemcsak egy új fejezet a legendás sorozatban, hanem tisztelgés is a régi filmek előtt. Elijah Wood szerint pontosan az történik meg, amire minden rajongó titkon vágyott.

Visszatérhetünk Középföldére: új Gyűrűk Ura film jön

Forrás: Profimedia

Elijah Wood szerint „újra beindult a régi gépezet” – Közeleg a The Hunt for Gollum, az új A Gyűrűk Ura

A pipadohány illata újra körbelengi Középföldét. A Gyűrűk Ura világát ismét filmre viszik, viszont ezúttal a The Hunt for Gollum címmel. A projektet Andy Serkis rendezi, aki korábban Gollamként vált legendává. Most pedig a kamera mögül vezeti vissza a nézőket a jól ismert, mesés világba.

A film a trilógia előzménye lesz, és Gandalf küldetését követi nyomon, aki megpróbálja felkutatni Gollamot – mielőtt a Gyűrű újra gazdára találna. A történetben kevesebb csatajelenet és több lélektani mélység várható, miközben a látványvilág, a zene és a hangulat megidézi mindazt, amitől Peter Jackson filmjei legendává váltak. Szóval, fiúk sajnáljuk, de ez egy lelkizős rész lesz. A végén még lehet, hogy több női karaktert is kapunk.

Elijah Wood már olvasta a forgatókönyvet

A Gyűrűk Ura szereplői közül talán senki sem köthető olyan szorosan a történethez, mint Elijah Wood, azaz Frodo. A színész nemrég egy eseményen elárulta, hogy már olvasta az új film forgatókönyvét, és meglehetősen lelkesen áll hozzá.

Nem mondhatok sokat, de tudok róla egy s mást. Olvastam a forgatókönyvet, nagyon jó. Csodás emberek dolgoznak rajta. Ami igazán izgalmas, hogy újra összeállt a régi csapat: Fran, Peter, Philippa – mindannyian benne vannak. Ugyanazok a látványtervezők, Új-Zélandon forgatják… szóval meglesz az a kontinuitás, amit mindenki szeretett A Gyűrűk Urában. Olyan érzés, mintha újra beindult volna a régi gépezet, csak épp mindenki a helyén van

— meséli Elijah Wood a The Directnek.

És ez a mondat elég volt ahhoz, hogy a rajongókban azonnal lángra kapjon a remény. Ha maga Frodó mondja, hogy jó kezekben van a film, akkor talán tényleg visszatér a régi varázs. Kinek hinnénk, ha nem neki?

Régi arcok, új történet

Bár a sztori középpontjában ezúttal Gollam áll, minden jel arra utal, hogy a filmben több ismerős karakter is felbukkanhat majd rövid cameók formájában. A Warner Bros. szokásához híven, még nem erősített meg a konkrét neveket, de Elijah Wood utalása a „régi csapatra” több mint beszédes.

A produkció célja egyébként, hogy ne csak nosztalgiát keltsen, hanem új rétegeket is hozzáadjon a Gyűrű mítoszához. A The Hunt for Gollum egyfajta hiányzó láncszemként illeszkedik a nagy történetbe. Megmutatja, hogyan vált Gollam azzá, akit megismertünk – és talán segít jobban megérteni, miért volt Ő a Gyűrű egyik legtragikusabb áldozata.

Új-Zéland, a varázslat földje újra feléled

A forgatás természetesen újra Új-Zélandon zajlik majd, ahol A Gyűrűk Ura-trilógia és a Hobbit is megszületett. A helyszín már önmagában garancia arra, hogy a látvány magával ragadó lesz: a dombok, erdők és ködbe burkolódzó hegycsúcsok pontosan azt a középföldi hangulatot adják vissza, amiért húsz éve beleszerettünk ebbe a világba. Na meg persze a fennmaradt Hobbitfalva is, ami mára hatalmas turistalátványosság.

A premier időpontját 2027 végére tűzték ki.

A varázslat örök

A Gyűrűk Ura sosem volt csupán egy egyszerű fantasy: ez egy érzés, egy világ, amelyhez újra és újra visszatérünk. A The Hunt for Gollum pontosan ezt ígéri – ismerős szívdobbanásokat új történetbe csomagolva. És ha hinni lehet Frodónak, akkor a varázslat nem halványult, csak várt a megfelelő pillanatra, hogy újra életre keljen.

