Készen álltok, hobbitok? Új A Gyűrűk Ura-film jön – Elijah Wood már olvasta a forgatókönyvet

Jön az új A Gyűrűk Ura! A The Hunt for Gollum nemcsak egy új fejezet a legendás sorozatban, hanem tisztelgés is a régi filmek előtt. Elijah Wood szerint pontosan az történik meg, amire minden rajongó titkon vágyott.
A pipadohány illata újra körbelengi Középföldét. A Gyűrűk Ura világát ismét filmre viszik, viszont ezúttal a The Hunt for Gollum címmel. A projektet Andy Serkis rendezi, aki korábban Gollamként vált legendává. Most pedig a kamera mögül vezeti vissza a nézőket a jól ismert, mesés világba.
A film a trilógia előzménye lesz, és Gandalf küldetését követi nyomon, aki megpróbálja felkutatni Gollamot – mielőtt a Gyűrű újra gazdára találna. A történetben kevesebb csatajelenet és több lélektani mélység várható, miközben a látványvilág, a zene és a hangulat megidézi mindazt, amitől Peter Jackson filmjei legendává váltak. Szóval, fiúk sajnáljuk, de ez egy lelkizős rész lesz. A végén még lehet, hogy több női karaktert is kapunk.
A Gyűrűk Ura szereplői közül talán senki sem köthető olyan szorosan a történethez, mint Elijah Wood, azaz Frodo. A színész nemrég egy eseményen elárulta, hogy már olvasta az új film forgatókönyvét, és meglehetősen lelkesen áll hozzá.
Nem mondhatok sokat, de tudok róla egy s mást. Olvastam a forgatókönyvet, nagyon jó. Csodás emberek dolgoznak rajta. Ami igazán izgalmas, hogy újra összeállt a régi csapat: Fran, Peter, Philippa – mindannyian benne vannak. Ugyanazok a látványtervezők, Új-Zélandon forgatják… szóval meglesz az a kontinuitás, amit mindenki szeretett A Gyűrűk Urában. Olyan érzés, mintha újra beindult volna a régi gépezet, csak épp mindenki a helyén van
— meséli Elijah Wood a The Directnek.
És ez a mondat elég volt ahhoz, hogy a rajongókban azonnal lángra kapjon a remény. Ha maga Frodó mondja, hogy jó kezekben van a film, akkor talán tényleg visszatér a régi varázs. Kinek hinnénk, ha nem neki?
Bár a sztori középpontjában ezúttal Gollam áll, minden jel arra utal, hogy a filmben több ismerős karakter is felbukkanhat majd rövid cameók formájában. A Warner Bros. szokásához híven, még nem erősített meg a konkrét neveket, de Elijah Wood utalása a „régi csapatra” több mint beszédes.
A produkció célja egyébként, hogy ne csak nosztalgiát keltsen, hanem új rétegeket is hozzáadjon a Gyűrű mítoszához. A The Hunt for Gollum egyfajta hiányzó láncszemként illeszkedik a nagy történetbe. Megmutatja, hogyan vált Gollam azzá, akit megismertünk – és talán segít jobban megérteni, miért volt Ő a Gyűrű egyik legtragikusabb áldozata.
A forgatás természetesen újra Új-Zélandon zajlik majd, ahol A Gyűrűk Ura-trilógia és a Hobbit is megszületett. A helyszín már önmagában garancia arra, hogy a látvány magával ragadó lesz: a dombok, erdők és ködbe burkolódzó hegycsúcsok pontosan azt a középföldi hangulatot adják vissza, amiért húsz éve beleszerettünk ebbe a világba. Na meg persze a fennmaradt Hobbitfalva is, ami mára hatalmas turistalátványosság.
A premier időpontját 2027 végére tűzték ki.
A Gyűrűk Ura sosem volt csupán egy egyszerű fantasy: ez egy érzés, egy világ, amelyhez újra és újra visszatérünk. A The Hunt for Gollum pontosan ezt ígéri – ismerős szívdobbanásokat új történetbe csomagolva. És ha hinni lehet Frodónak, akkor a varázslat nem halványult, csak várt a megfelelő pillanatra, hogy újra életre keljen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.