28 év után válik a népszerű hollywoodi színésznő: szóvívője erősítette meg a hírt

Lori Loughlin és férje, Mossimo Giannulli 1997-ben házasodtak össze, két gyermekük született: Olivia Jade és Isabella Rose.

Lori Loughlin és férje, Mossimo Giannulli 28 év után válnak külön

Lori Loughlin börtönben is ült

Lori Loughlin és Mossimo Giannulli neve 2019-ben került a címlapokra, amikor egy nagy port kavaró csalási ügybe keveredtek. A vád szerint 500 ezer dollárt fizettek azért, hogy lányaikat, Olivia Jade-et és Isabella Rose-t felvegyék a Dél-Kaliforniai Egyetemre – hamisan az evezős csapat tagjaiként tüntetve fel őket. A színésznőt 2020-ban két hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélték, míg férje öt hónapot kapott. Lori Loughlin 2020 decemberében szabadult, miután szinte teljes egészében letöltötte büntetését. A botrány miatt a házaspár 2024 februárjában eladta Hidden Hills-i luxusvilláját 16,5 millió dollárért. A 11 800 négyzetméteres ingatlant 2020-ban vásárolták 9,5 millió dollárért.

A nehéz évek után a Bír-Lak egykori sztárja lassan visszatért a színészi pályához. 2021 decemberében ismét Abigail Stanton szerepébe bújt a Ha szólít a remény - Karácsony című filmben, majd több tévéfilmben is feltűnt, köztük az Édes karácsony (2023) című produkciókban.

2024 áprilisában adott először nagyobb interjút a felvételi botrány óta. Nem tért ki részletesen az ügyre, de a megbocsátásról és a továbblépésről hosszan beszélt.

„Igyekszem nem haragot tartani. Mindenki hibázik, és mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kellett kérnünk. De ahhoz, hogy bocsánatot tudjunk kérni, előbb meg kell tanulni megbocsátani” – mondta. Hozzátette: gyerekkorában is azt tanulta, hogy a negatív érzéseket el kell engedni. „Senki sem tökéletes. Az élet túl rövid ahhoz, hogy haragot tartsunk” – fogalmazott.