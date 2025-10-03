Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
28 év után válik a népszerű hollywoodi színésznő: szóvívője erősítette meg a hírt

szakítás Lori Loughlin válás
Horváth Angéla
2025.10.03.
Közel három évtizednyi házasság után különválik Lori Loughlin és férje, Mossimo Giannulli – erősítette meg a hírt a színésznő szóvivője. „Külön élnek, szünetet tartanak a kapcsolatukban, de jelenleg nincs folyamatban jogi eljárás” – nyilatkozta Elizabeth Much.

Lori Loughlin és férje, Mossimo Giannulli 1997-ben házasodtak össze, két gyermekük született: Olivia Jade és Isabella Rose.

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 20: Actress Lori Loughlin (L) and husband Mossimo Giannulli attend the Saks Fifth Avenue's Unforgettable Evening cocktail reception benefiting Entertainment Industry Foundation's (EIF) Women's Cancer Research Fund held at the Beverly Wishire Hotel on February 20, 2008 in Beverly Hills, California. (Photo by Donato Sardella/WireImage)
Lori Loughlin és férje, Mossimo Giannulli 28 év után válnak külön
Forrás: Getty Images

Lori Loughlin börtönben is ült

Lori Loughlin és Mossimo Giannulli neve 2019-ben került a címlapokra, amikor egy nagy port kavaró csalási ügybe keveredtek. A vád szerint 500 ezer dollárt fizettek azért, hogy lányaikat, Olivia Jade-et és Isabella Rose-t felvegyék a Dél-Kaliforniai Egyetemre – hamisan az evezős csapat tagjaiként tüntetve fel őket. A színésznőt 2020-ban két hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélték, míg férje öt hónapot kapott. Lori Loughlin 2020 decemberében szabadult, miután szinte teljes egészében letöltötte büntetését. A botrány miatt a házaspár 2024 februárjában eladta Hidden Hills-i luxusvilláját 16,5 millió dollárért. A 11 800 négyzetméteres ingatlant 2020-ban vásárolták 9,5 millió dollárért.

A nehéz évek után a Bír-Lak egykori sztárja lassan visszatért a színészi pályához. 2021 decemberében ismét Abigail Stanton szerepébe bújt a Ha szólít a remény - Karácsony című filmben, majd több tévéfilmben is feltűnt, köztük az Édes karácsony (2023) című produkciókban.

2024 áprilisában adott először nagyobb interjút a felvételi botrány óta. Nem tért ki részletesen az ügyre, de a megbocsátásról és a továbblépésről hosszan beszélt.

„Igyekszem nem haragot tartani. Mindenki hibázik, és mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kellett kérnünk. De ahhoz, hogy bocsánatot tudjunk kérni, előbb meg kell tanulni megbocsátani” – mondta. Hozzátette: gyerekkorában is azt tanulta, hogy a negatív érzéseket el kell engedni. „Senki sem tökéletes. Az élet túl rövid ahhoz, hogy haragot tartsunk” – fogalmazott.

