Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek Helga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kistesó

Megszületett Hosszú Katinka második kislánya – Csodás fotón a kis Szofi

kistesó Gelencsér Máté Hosszú Katinka
Life.hu
2025.10.03.
Újabb örömhírt osztott meg a háromszoros olimpiai bajnok: megszületett második gyermeke. Hosszú Katinka péntek reggel egy megható bejegyzésben tudatta a nagy hírt.

Hosszú Katinka és Gelencsér Máté második gyermeke a Szofi nevet kapta. A boldog szülők egy csodás családi fotón meg is mutatta a picit: „Szia, Szofi. Üdv a családban” - írta a képkez. 

Megszületett Hosszú Katinka második kislánya
Megszületett Hosszú Katinka második kislánya
Forrás: Instagram 

Hosszú Katinka kétgyermekes anyuka lett

Hosszú Katinka sokáig titkolta terhességét, csak szeptember elején tudatta, hogy hamarosan négyfős család lesznek. A kisbaba nevét pedig a hét elején árulta el. 

Katinka első gyereke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 augusztusában született meg. Az úszónő a kislányát már egészen korán levitte az uszodába és meg is mutatta az ott készült fotókat

National Boyfriend Day: október 3-án is ünnepelheted a szerelmedet

Október 3-án a világ a szerelmes párokra figyel: ezen a napon van a National Boyfriend Day, az a Nemzetközi Pasinap. Az anyáknak, apáknak vagy testvéreknek is van ünnepnapjuk, a mai nap pedig a párunké, mutassuk hát meg október 3-án, hogy mennyire szeretjük őket.

Megjelent Taylor Swift új albuma – Az egész egy nagy szerelemi vallomás

Elérkezett a pillanat, amire hónapok óta várt a világ: megjelent Taylor Swift tizenkettedik stúdióalbuma, a The Life of a Showgirl. A rajongók már hetek óta izgalomban voltak, titkos jelekből próbálták kideríteni, milyen dalok kerülhetnek a lemezre.

Hihetetlen bejelentés: folytatást kap a Peaky Blinders

A világ legismertebb maffiasorozata két új évaddal tér vissza a tévéképernyőre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu