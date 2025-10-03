Megszületett Hosszú Katinka második kislánya – Csodás fotón a kis Szofi

Hosszú Katinka és Gelencsér Máté második gyermeke a Szofi nevet kapta. A boldog szülők egy csodás családi fotón meg is mutatta a picit: „Szia, Szofi. Üdv a családban” - írta a képkez.

Megszületett Hosszú Katinka második kislánya

Forrás: Instagram

Hosszú Katinka kétgyermekes anyuka lett

Hosszú Katinka sokáig titkolta terhességét, csak szeptember elején tudatta, hogy hamarosan négyfős család lesznek. A kisbaba nevét pedig a hét elején árulta el.

Katinka első gyereke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 augusztusában született meg. Az úszónő a kislányát már egészen korán levitte az uszodába és meg is mutatta az ott készült fotókat.