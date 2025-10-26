Balhé az Outer Banks forgatásán: a színészeknek kellett lecsillapítaniuk a dühöngő rendezőt

Megrázó hírek érkeztek a horvátországi Dubrovnikból. Itt forgatják a Outer Banks ötödik évadát, amely egyben a sorozat lezáró évada is lesz. Bár korábban a Netflix arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy egy időre leállították a forgatásokat, most kiderült, hogy tervezett ütemben folytatódtak a munkálatok. Annak ellenére is, hogy rengeteg panasz érkezett az agresszív rendezőre Jonas Pate-re, akivel a legtöbb munkatársa már nem szívesen dolgozik együtt. Most például nyilvánosságra került, hogy a héten erőszakoskodott az egyik asszisztensével, miközben javában folyt a forgatás.

Balhé miatt szakadt félbe csütörtökön az Outer Banks forgatása Dubrovnikban

Forrás: IMDb

Az Outer Banks szereplőinek szeme láttára tört ki a balhé

A TMZ számolt be róla, hogy a dubrovniki forgatások félbeszakadtak, miután Jonas Pate magából kikelve ordibált az egyik rendezőasszisztenssel, majd megfogta a fiatal dolgozót és megrángatta a kollégák szeme láttára. A magáról megfeledkező direktort végül a sorozat színészeinek kellett megfékezniük.

A csütörtöki forgatási napon feszültség tört ki, majd Jonas megragadta az egyik kolléganőt és megrángatta őt, miközben az arcába kiabált. Végül két színésznek Chase Stokesnak és Madelyn Clinenek kellett lecsillapítania őt

- árulta el egy bennfentes a lapnak. A forrás szerint többször is panasszal éltek már Jonas Pate viselkedése miatt, azonban a Netflix továbbra is alkalmazza a rendezőt, és jelenleg is ő dirigál a forgatások során. Annak ellenére is, hogy állítólag nem ez volt az első balhéja a forgatások során.