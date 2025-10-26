Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Balhé az Outer Banks forgatásán: a színészeknek kellett lecsillapítaniuk a dühöngő rendezőt

botrány Outer Banks forgatás Netflix
Komáromi Bence
2025.10.26.
Megdöbbentő okból kellett leállítani a forgatást csütörtökön. Az Outer Banks ötödik évadának munkálatai során a sorozat rendezője magáról megfeledkezve rátámadt az egyik beosztottjára, majd a balhé annyira eldurvult, hogy a színészeknek kellett lenyugtatniuk a direktort.

Megrázó hírek érkeztek a horvátországi Dubrovnikból. Itt forgatják a Outer Banks ötödik évadát, amely egyben a sorozat lezáró évada is lesz. Bár korábban a Netflix arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy egy időre leállították a forgatásokat, most kiderült, hogy tervezett ütemben folytatódtak a munkálatok. Annak ellenére is, hogy rengeteg panasz érkezett az agresszív rendezőre Jonas Pate-re, akivel a legtöbb munkatársa már nem szívesen dolgozik együtt. Most például nyilvánosságra került, hogy a héten erőszakoskodott az egyik asszisztensével, miközben javában folyt a forgatás.

Balhé miatt szakadt félbe az Outer Banks forgatása Dubrovnikban
Balhé miatt szakadt félbe csütörtökön az Outer Banks forgatása Dubrovnikban
Forrás: IMDb

Az Outer Banks szereplőinek szeme láttára tört ki a balhé

A TMZ számolt be róla, hogy a dubrovniki forgatások félbeszakadtak, miután Jonas Pate magából kikelve ordibált az egyik rendezőasszisztenssel, majd megfogta a fiatal dolgozót és megrángatta a kollégák szeme láttára. A magáról megfeledkező direktort végül a sorozat színészeinek kellett megfékezniük.

A csütörtöki forgatási napon feszültség tört ki, majd Jonas megragadta az egyik kolléganőt és megrángatta őt, miközben az arcába kiabált. Végül két színésznek Chase Stokesnak és Madelyn Clinenek kellett lecsillapítania őt

 - árulta el egy bennfentes a lapnak. A forrás szerint többször is panasszal éltek már Jonas Pate viselkedése miatt, azonban a Netflix továbbra is alkalmazza a rendezőt, és jelenleg is ő dirigál a forgatások során. Annak ellenére is, hogy állítólag nem ez volt az első balhéja a forgatások során.

Ezt lehet tudni eddig a Bridgerton család új évadáról – Videó

Jövő januárban debütál a Bridgerton család negyedik évada a Netflixen. Összegyűjtöttünk mindent, amit eddig tudni lehet róla!

Véres csaták, új lovagok és egy gyanús temetés – Minden, amit eddig tudunk a Sárkányok háza 3. évadáról

Végre elkészült a Sárkányok háza 3. évada.

Családi balhé: Justin Bieber szemtelenül kiosztotta az érte imádkozó édesanyját - Fotó!

Nem csitulnak a kedélyek a Bieber családban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu