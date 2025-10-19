Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghalt a Limp Bizkit 48 éves zenésze, Sam Rivers

A Limp Bizkit basszusgitárosát gyászolja a világ. Sam Rivers halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

A zenekara a közösségi médiában közölte a tragikus hírt: meghalt Sam Rivers. A közleményben azt kérték a rajongóktól, tartsák tiszteletben a zenész családjának magánéletét. 

Forrás: Redferns

Sam Riverstől búcsúznak társai: „Ő maga volt a varázslat”

A zenész halálhírét október 18-án hozták nyilvánosságra. A 48 éves Sam Riverst a zenerajongók egész közössége, családja és zenésztársai gyászolják. Rivers a Limp Bizkit basszusgitárosa és alapítótagja volt, a halála okát nem hozták nyilvánosságra − írja a BBC. „Ma egy testvérünket vesztettük el. Egy zenésztársunkat. A szívverésünket. Sam Rivers nemcsak a basszusgitárosunk volt – ő maga volt a varázslat. Ő adta minden dalunk pulzusát, a nyugalmat a káoszban, a lelket a hangzásban. Már az első közös próbán olyan fényt és ritmust hozott, amit lehetetlen pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, szíve hatalmas volt” − tette közzé közös búcsúját Fred Durst énekes, John Otto dobos, Wes Borland gitáros és DJ Lethal.

 

 

