David után Victoria Beckham is saját dokumentumfilmet kap: mutatjuk az előzetest

David Beckham után szabadon, most Victoria Beckhamen a sor, hogy belépjen a streaming világába. Október 9-én érkezik a saját dokumentumfilm-sorija, amiben részletesen mesél a popvilág nehézségeiről, és arról, hogy a divat hogyan mentette meg még saját magától is.
A dokumentumfilmben betekintést kapunk Victoria korai éveibe, a Spice Girls világhírű időszakába, majd abba, hogyan és miként döntött úgy, hogy a mikrofont tervezőasztalra cseréli. A Tudum szerint ez a sorozat sokkal több lesz, mint csupán egy celeb életút visszatekintése.
Valódi, mély merülést láthatunk majd a divat világába – ami Victoria számára nem csupán karrier, hanem önazonosság.
De persze ne legyünk naívak, nem csak a kifutók csillogását fogjuk látni. Victoria kitér a kudarcokra, azokra a pillanatokra, amikor a márkája anyagilag ingatag talajon állt, és arra, hogyan kellett újra meg újra kitalálnia önmagát. Az állítása alapján, egy pillanatra sem engedheti el a kontrollt – de a kamera előtt most mégis megtette.
A férj, aki a saját dokusztár pillanatát ugyan már lehozta a Netflixen, most mellékszereplőként tűnik majd fel. De őszintén, tudnánk olyan Victoria-sorozatot nézni, amiben David nem csinál minimum egy megható gesztust? Ugyan már. Az ő kapcsolatuk még a briteknél is ritka stabilitásnak számít, és ez most is a film egyik fontos alappillére marad.
Természetesen a filmben Victoria életének árnyékai is felvillannak. Például a családi dinamika. Brooklyn Beckham viszálya, ami hónapok óta borzolja a bulvársajtót.
Bár a Netflix diplomatikusan nem részletezi, a sorozat finoman érzékelteti, hogy egy divatbirodalom mellett néha a családi szövet is megszakad.
Egy dokumentumfilm, ami a divatról szól, de közben megismerünk egy embert is. Victoria Beckham végre lehántja a tökéletes pózt, és megmutatja, milyen a nő, aki egyszerre anya, üzletasszony, feleség és divatikon. Ez pedig legalább annyira érdekes, mint egy új cipőkollekció premierje.
Ha tehát október 9-én azon kapod magad, hogy a Netflix ajánlója Victoria Beckham portréjával kacsint rád, ne kapcsold el. Mert ritkán láthatjuk, hogy a tűsarkúk mögött álló nő tényleg beszél - és nem csak pózol, mosolytalan arccal.
