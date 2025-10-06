Jackie Apostel nem hagyta magát: akárki, akármit mond, büszke 9 évvel fiatalabb szerelmére, Cruz Beckhamre

Beleállt egy kommentelő Jackie Apostelbe. Azt kifogásolta, hogy közel 10 évvel idősebb, mint Cruz Beckham. Apostel nem hagyta magát és keményen visszaszólt.
Cruz Beckham barátnője, Jackie Apostel nyilvánosan reagált egy közösségi médiás kommentre, amely a közel tíz év korkülönbséget kifogásolta közte és a 20 éves fiú között. A hozzászólás Victoria Beckham párizsi divathétre feltöltött fotója alatt jelent meg. „Miért jár egy 29 éves egy 20 évessel? Ez egyszerűen furcsa” – írta egy felhasználó a poszthoz, amelyen David és Victoria Beckham gyermekei, Cruz, Romeo és Harper, valamint Jackie Apostel és Anna Wintour is láthatók. Apostel rövid, de határozott választ adott: „Mert kedves, vicces, okos, gondoskodó, céltudatos, érett, tehetséges, hűséges, és emellett elég jóképű.”A hozzászólás után többen Apostel mellé álltak. „Szerintem csodálatosak vagytok, és sok szerencsét kívánok mindkettőtöknek” – írta egy követő. Egy másik megjegyezte: „Ez nem furcsa, ezt szerelemnek hívják, és nem a ti dolgotok.” Egy harmadik hozzászóló személyes példát is hozott: „Nem furcsa, a férjem 8 évvel fiatalabb nálam… és remek a házasságunk!”
Cruz Beckham és Jackie Apostel kapcsolata 2024 júniusában kezdődött, az Instagramon októberben tették nyilvánossá, hogy együtt vannak. Victoria egyáltalán nem akadt fenn a korkülönbségen, és „áldását adta” Cruz új szerelmére.
