Jackie Apostel nem hagyta magát: akárki, akármit mond, büszke 9 évvel fiatalabb szerelmére, Cruz Beckhamre

Van, akinek nem tetszik a kapcsolatuk, ők azonban már több mint egy éve együtt vannak. Jackie Apostelnek egy kommentelő szólt be az Instagramon, Cruz Beckham barátnője pedig nem késlekedett a válasszal.

Beleállt egy kommentelő Jackie Apostelbe. Azt kifogásolta, hogy közel 10 évvel idősebb, mint Cruz Beckham. Apostel nem hagyta magát és keményen visszaszólt. 

Jackie Apostel és Cruz Beckham 2024-ben jöttek össze
Jackie Apostel és Cruz Beckham 2024-ben jöttek össze
Forrás: GC Images

Cruz Beckham barátnője visszavágott: „Mert kedves, vicces, okos…”

Cruz Beckham barátnője, Jackie Apostel nyilvánosan reagált egy közösségi médiás kommentre, amely a közel tíz év korkülönbséget kifogásolta közte és a 20 éves fiú között. A hozzászólás Victoria Beckham párizsi divathétre feltöltött fotója alatt jelent meg. „Miért jár egy 29 éves egy 20 évessel? Ez egyszerűen furcsa” – írta egy felhasználó a poszthoz, amelyen David és Victoria Beckham gyermekei, Cruz, Romeo és Harper, valamint Jackie Apostel és Anna Wintour is láthatók. Apostel rövid, de határozott választ adott: „Mert kedves, vicces, okos, gondoskodó, céltudatos, érett, tehetséges, hűséges, és emellett elég jóképű.”A hozzászólás után többen Apostel mellé álltak. „Szerintem csodálatosak vagytok, és sok szerencsét kívánok mindkettőtöknek” – írta egy követő. Egy másik megjegyezte: „Ez nem furcsa, ezt szerelemnek hívják, és nem a ti dolgotok.” Egy harmadik hozzászóló személyes példát is hozott: „Nem furcsa, a férjem 8 évvel fiatalabb nálam… és remek a házasságunk!”

Cruz Beckham és Jackie Apostel kapcsolata 2024 júniusában kezdődött, az Instagramon októberben tették nyilvánossá, hogy együtt vannak. Victoria egyáltalán nem akadt fenn a korkülönbségen, és „áldását adta” Cruz új szerelmére.

