Afrikai kaland közvetlenül Budapestről: Kenyába repül az IBUSZ

úticél kenya repülés Afrika
Rideg Léna
2025.12.30.
Új egzotikus úti cél vált elérhetővé a magyar utazók számára: elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába. A téli szezonban közlekedő járattal Kelet-Afrika ikonikus szafarihelyszínei és az Indiai-óceán fehér homokos partjai mostantól kényelmesen, átszállás nélkül érhetők el Budapestről.

Elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába, amely új, egzotikus úti célt tesz elérhetővé a magyar utazók számára a téli szezonban. A Budapestről induló, a Smartwings légitársaság által márciusig heti rotációban üzemeltetett, 180 férőhelyes, mintegy 9,5 órás charterjárat kényelmes és közvetlen eljutást biztosít Kelet-Afrika egyik legváltozatosabb és legizgalmasabb úti céljába. Az utazókat különleges szafariélmények, lenyűgöző nemzeti parkok, valamint az Indiai-óceán fehér homokos tengerpartjai várják. Téged is vár Kenya!

Kenya újra elérhető közvetlenül Budapestről az IBUSZ járatával
Közvetlen járatok Kenyába!

  • Közvetlen, heti rendszerességű charterjárat Budapestről Kenyába márciusig
  • Kényelmes, mintegy 9,5 órás repülőút a Smartwings 180 férőhelyes gépével
  • Klasszikus afrikai szafariélmények ikonikus nemzeti parkokban, köztük a Tsavóban
  • Vadon élő állatok megfigyelése természetes környezetükben
  • Pihenés az Indiai-óceán partján, Diani Beach fehér homokos strandjain
  • All inclusive tengerparti szállodák és magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért körutazások
  • Biztonságos, jól szervezett programok tapasztalt helyi partnerekkel
  • Ideális téli úti cél pároknak, kalandvágyóknak és a természet szerelmeseinek

Irány Kenya: szafariélmények és tengerparti pihenés egyetlen utazásban

Kenya a klasszikus afrikai szafarik szülőhazája: az utazók természetes élőhelyükön figyelhetik meg az oroszlánokat, elefántokat, zebrákat és zsiráfokat olyan ikonikus védett területeken, mint a Tsavo Nemzeti Park, amely változatos vadállományáról és drámai tájairól világszerte ismert. A kalandokat az Indiai-óceán partvidéke teszi teljessé: Diani Beach fehér homokos strandjai, pálmafái és korallzátonyai ideális környezetet biztosítanak a pihenéshez és feltöltődéshez.

Az IBUSZ kínálatában all inclusive tengerparti szállodák, valamint izgalmas, magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért körutazások is szerepelnek. A programok során a vendégek kényelmes szállásokon pihenhetnek, autentikus kulináris élményekben részesülhetnek, miközben a jól szervezett, biztonságos utazásról tapasztalt helyi partnerek gondoskodnak.

Vadon élő állatok Kenya ikonikus szavannáin
Forrás: Anadolu

Páratlan látnivalók várják az utazókat

Kenya ideális téli úti cél: januártól márciusig kellemes meleg, gazdag kulturális élmények és páratlan természeti látnivalók várják az utazókat. Az új charterjárattal az IBUSZ célja, hogy Afrika egyik legkülönlegesebb országát könnyen elérhetővé és élményszerűen felfedezhetővé tegye a magyar utazók számára.

Az IBUSZ kenyai programjai pároknak, kalandvágyó utazóknak és a természet szerelmeseinek egyaránt ideális választást jelentenek – azoknak, akik egzotikus, mégis jól szervezett és tartalmas utazásra vágynak.

