Afrikai kaland közvetlenül Budapestről: Kenyába repül az IBUSZ

Elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába, amely új, egzotikus úti célt tesz elérhetővé a magyar utazók számára a téli szezonban. A Budapestről induló, a Smartwings légitársaság által márciusig heti rotációban üzemeltetett, 180 férőhelyes, mintegy 9,5 órás charterjárat kényelmes és közvetlen eljutást biztosít Kelet-Afrika egyik legváltozatosabb és legizgalmasabb úti céljába. Az utazókat különleges szafariélmények, lenyűgöző nemzeti parkok, valamint az Indiai-óceán fehér homokos tengerpartjai várják. Téged is vár Kenya!

Kenya újra elérhető közvetlenül Budapestről az IBUSZ járatával

Közvetlen járatok Kenyába! Közvetlen, heti rendszerességű charterjárat Budapestről Kenyába márciusig

Kényelmes, mintegy 9,5 órás repülőút a Smartwings 180 férőhelyes gépével

Klasszikus afrikai szafariélmények ikonikus nemzeti parkokban, köztük a Tsavóban

Vadon élő állatok megfigyelése természetes környezetükben

Pihenés az Indiai-óceán partján, Diani Beach fehér homokos strandjain

All inclusive tengerparti szállodák és magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért körutazások

Biztonságos, jól szervezett programok tapasztalt helyi partnerekkel

Ideális téli úti cél pároknak, kalandvágyóknak és a természet szerelmeseinek

Irány Kenya: szafariélmények és tengerparti pihenés egyetlen utazásban

Kenya a klasszikus afrikai szafarik szülőhazája: az utazók természetes élőhelyükön figyelhetik meg az oroszlánokat, elefántokat, zebrákat és zsiráfokat olyan ikonikus védett területeken, mint a Tsavo Nemzeti Park, amely változatos vadállományáról és drámai tájairól világszerte ismert. A kalandokat az Indiai-óceán partvidéke teszi teljessé: Diani Beach fehér homokos strandjai, pálmafái és korallzátonyai ideális környezetet biztosítanak a pihenéshez és feltöltődéshez.

Az IBUSZ kínálatában all inclusive tengerparti szállodák, valamint izgalmas, magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért körutazások is szerepelnek. A programok során a vendégek kényelmes szállásokon pihenhetnek, autentikus kulináris élményekben részesülhetnek, miközben a jól szervezett, biztonságos utazásról tapasztalt helyi partnerek gondoskodnak.