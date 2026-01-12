Itt forgatják A Fehér Lótusz negyedik évadát – ettől a szállodától még a gazdagok is levegő után kapkodnak

Nagyjából két hónappal azután, hogy az HBO hivatalosan is bejelentette: A Fehér Lótusz negyedik évada Franciaországban játszódik, iparági források már a konkrét helyszínt is megnevezték. Mike White Golden Globe-díjra is jelölt sorozatának helyszíne a hírek szerint a Saint-Tropez fölött fekvő Château de la Messardière lesz.

Château Hotel de la Messardière - itt forgatják A Fehér Lótusz negyedik évadát

Forrás: Getty Images

A Fehér Lótusz készen áll a negyedik felvonásra

A 19. században épült kastélyt az 1920-as években alakították át luxusszállodává, ma az ötcsillagos Airelles Collection lánchoz tartozik. A cég tulajdonosa, Stéphane Courbit egyben a Banijay Group alapítója és elnöke is – annak a produkciós óriáscégnek, amely olyan formátumokat gyárt, mint a Survivor.

A Château de la Messardière kicsit beljebb fekszik a parttól, de privát strandja van, saját étterme és komoly wellness-részlege. A szálloda áprilistól októberig tart nyitva; az első tavaszi hétvégéken egy szoba nagyjából 1300 dollár (430 ezer forint)/éjszaka körül indul, a nyár közepén viszont már akár 12 000 dollárt (közel 4 millió forintot) is elkérnek egy éjszakáért.

Szoba a Château de la Messardière-ben

Forrás: AFP

Kik térnek vissza A Fehér Lótusz negyedik évadában – és kik nem?

A csatorna egyelőre szűkszavúan nyilatkozik a stábról, de annyit megerősítettek, hogy csatlakozik a szereplőgárdához Az éhezők viadalából ismert Alexander Ludwig, valamint AJ Michalka, aki nővérével, Aly Michalkával az Aly & AJ zenekart alkotják. Nem zárható ki, hogy a sorozatban is lesz szerepe a zenei tehetségüknek, mindketten adtak már ki saját lemezt.

Aly Michalka és AJ Michalka

Forrás: Getty Images

A visszatérő arcokat illetően több a bizonytalanság. Jennifer Coolidge ikonikus karaktere, Tanya McQuoid, illetve Natasha Rothwell Belinda Lindseyje már több évadon át is feltűnt, Parker Posey azonban nem számít rá, hogy újra szerepet kap. A színésznő – akit idén a Golden Globe-on a legjobb női mellékszereplő kategóriában jelöltek – szeptemberben úgy fogalmazott: „Fogalmam sincs, benne leszek-e.”

Jon Gries, aki három évadon keresztül alakította Tanya férjét, Greg Huntot, szintén arra készül, hogy lezárult a történetszála. A The Hollywood Reporternek a harmadik évad után azt mondta: nem hiszi, hogy visszatér, bár biztosat ő sem tud. „Minden alkalommal, amikor távozom, úgy veszem, hogy ennyi volt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Greg titka egyelőre a nézők fantáziájára van bízva.