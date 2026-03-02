Randevúestté változott a 2026-os SAG-gála: ők voltak a legaranyosabb sztárpárok

A Los Angeles-i csillogó eseményen ezúttal a házasság, a romantika, a szerelem is legalább akkora hangsúlyt kapott, mint a díjak és a csodaszép ruhák. A boomer világsztárok példát mutattak a SAG-gála vörös szőnyegén az egymás iránti tiszteletből, a fiatalabb generáció pedig játékos kedveskedéssel, szerelmes pillantásokkal tudatta a világgal: az őszinte érzelmek is érnek annyit, ha nem többet, mint a szakmai elismerések. Következzenek hát a legcukibb sztárpárosok.

SAG-gála 2026: balról Allison Janney, Sam Rockwell és Leslie Bibb. Mindenkiben túltengtek az érzelmek.

Szerelmes pillanatok és a SAG-gála Egy kedves érintés, egy puszi, egy mosoly elárulta, mit éreznek valójában egymás iránt a világsztárok.

Calista Flockhart és Harrison Ford voltak a legcukibb páros.

Noah Wyle és felesége duplán örülhettek.

Michelle Williams elengedte Heath Ledgert, és boldogságban él férjével.

Calista Flockhart és Harrison Ford

Az egyik legmeghatóbb pillanat Calista Flockharthoz kötődik, aki gyengéden megigazította férje, Harrison Ford öltözékét, mielőtt átvette életműdíját. Még egy bátorító puszit is nyomott az arcára, amitől a vendégek és a fotósok egyaránt ellágyultak.

Calista Flockhart és Harrison Ford ellopták a show-t a SAG-gálán.

Kirsten Dunst és Jesse Plemons

Jesse Plemons mindenhová vigyázó tekintettel követte feleségét, Kirsten Dunstot. Büszkén és elismerően figyelte, ahogy végigvonul a vörös szőnyegen. Szemernyi manír és megjátszás nem volt ezekben a pillanatokban – sugárzott róluk az egymás iránti őszinte rajongás. Kirsten Dunstot számos kegyetlen kritika találta már meg Plemons átlagos kinézetével kapcsolatban, amelyekre a színésznő így reagált: „Az emberek mindig találnak valamit, amin csámcsoghatnak. Mi boldogok vagyunk, és ez a lényeg.”

Kirsten Dunst és Jesse Plemons büszkék egymás sikereire.

Emma Stone és Dave McCary

Emma Stone és férje, Dave McCary játékos kedvességgel szórakoztatták egymást és a kamerákat. Stone 2017-ben kezdett el randizni a Saturday Night Live munkatársával, akivel két évvel később eljegyezték egymást és 2020-ban egy szűk, csendes esküvőn össze is házasodtak. Egy évvel később megszületett Lou nevű kislányuk.

Emma Stone és Dave McCary 2017-ben találtak egymásra.

Noah Wyle and Sara Wyle

A Carter dokiként ismert Emmy-díjas Noah Wyle egy pillanatra sem engedte el gyönyörű felesége kezét. Testbeszédük és összehangolt öltözékük harmóniáról árulkodott, boldogságukat pedig csak fokozta, hogy Noah Wyle nyerte el a Legjobb színésznek járó díjat drámasorozat kategóriában a The Pitt című orvosi drámában nyújtott alakításáért.