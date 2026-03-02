Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő Lujza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

Randevúestté változott a 2026-os SAG-gála: ők voltak a legaranyosabb sztárpárok

vörös szőnyeg SAG-gála világsztárok
Jónás Ágnes
2026.03.02.
A szakmai döntések és a divat mellett idén főszerepet kapott a szerelem is. A 2026-os SAG-gála igazi randevúestté vált a hollywoodi sztárpárok számára: kézen fogva andalogtak a vörös szőnyegen, egymásra mosolyogtak, és apró gesztusokkal adták tanújelét annak, hogy az összetartozás a reflektorfényben is a legszebb kiegészítő. Mutatjuk a legcukibb sztárpárokat, akik láttán a te szíved is ellágyul.

A Los Angeles-i csillogó eseményen ezúttal a házasság, a romantika, a szerelem is legalább akkora hangsúlyt kapott, mint a díjak és a csodaszép ruhák. A boomer világsztárok példát mutattak a SAG-gála vörös szőnyegén az egymás iránti tiszteletből, a fiatalabb generáció pedig játékos kedveskedéssel, szerelmes pillantásokkal tudatta a világgal: az őszinte érzelmek is érnek annyit, ha nem többet, mint a szakmai elismerések. Következzenek hát a legcukibb sztárpárosok. 

Allison Janney, Sam Rockwell és Leslie Bibb. Mindenkiben túltengtek az érzelmek. SAG-gála
SAG-gála 2026: balról Allison Janney, Sam Rockwell és Leslie Bibb. Mindenkiben túltengtek az érzelmek.
Forrás: Getty Images North America

Szerelmes pillanatok és a SAG-gála

  • Egy kedves érintés, egy puszi, egy mosoly elárulta, mit éreznek valójában egymás iránt a világsztárok.
  • Calista Flockhart és Harrison Ford voltak a legcukibb páros.
  • Noah Wyle és felesége duplán örülhettek.
  • Michelle Williams elengedte Heath Ledgert, és boldogságban él férjével.

Calista Flockhart és Harrison Ford

Az egyik legmeghatóbb pillanat Calista Flockharthoz kötődik, aki gyengéden megigazította férje, Harrison Ford öltözékét, mielőtt átvette életműdíját. Még egy bátorító puszit is nyomott az arcára, amitől a vendégek és a fotósok egyaránt ellágyultak. 

Calista Flockhart és Harrison Ford és a 32. SAG-gála.
Calista Flockhart és Harrison Ford ellopták a show-t a SAG-gálán.
Forrás: GettyImages

Kirsten Dunst és Jesse Plemons

Jesse Plemons mindenhová vigyázó tekintettel követte feleségét, Kirsten Dunstot. Büszkén és elismerően figyelte, ahogy végigvonul a vörös szőnyegen. Szemernyi manír és megjátszás nem volt ezekben a pillanatokban – sugárzott róluk az egymás iránti őszinte rajongás. Kirsten Dunstot számos kegyetlen kritika találta már meg Plemons átlagos kinézetével kapcsolatban, amelyekre a színésznő így reagált: „Az emberek mindig találnak valamit, amin csámcsoghatnak. Mi boldogok vagyunk, és ez a lényeg.

Kirsten Dunst Jesse Plemons és a 32. SAG-gála.
Kirsten Dunst és Jesse Plemons büszkék egymás sikereire.
Forrás: GettyImages

Emma Stone és Dave McCary

Emma Stone és férje, Dave McCary játékos kedvességgel szórakoztatták egymást és a kamerákat.  Stone 2017-ben kezdett el randizni a Saturday Night Live munkatársával, akivel két évvel később eljegyezték egymást és 2020-ban egy szűk, csendes esküvőn össze is házasodtak. Egy évvel később megszületett Lou nevű kislányuk. 

Emma Stone, Dave McCary és a 32. SAG-gála.
Emma Stone és Dave McCary 2017-ben találtak egymásra.
Forrás: GettyImages

Noah Wyle and Sara Wyle 

A Carter dokiként ismert Emmy-díjas Noah Wyle egy pillanatra sem engedte el gyönyörű felesége kezét. Testbeszédük és összehangolt öltözékük harmóniáról árulkodott, boldogságukat pedig csak fokozta, hogy Noah Wyle nyerte el a Legjobb színésznek járó díjat drámasorozat kategóriában a The Pitt című orvosi drámában nyújtott alakításáért. 

Noah Wyle, Sara Wells és a 32. SAG-gála.
Noah Wyle és Sara Wyle között teljes volt az összhang a SAG-gálán. 
Forrás: GettyImages

Seth Rogen és Lauren Miller

Seth Rogen és Lauren Miller Rogen ruháikkal az Old Hollywood glamúrt idézték meg, de akár a hosszan tartó szerelem szimbólumai is lehettek volna. A pár 2011-ben házasodott össze, gyermeket állítólag nem terveznek, de mindent megtesznek, hogy kihozzák házasságukból a lehető legtöbbet és a legjobb közös kalandokat. 

Lauren Miller Rogen, Seth Rogen és a 32. SAG-gála.
Seth Rogen és Lauren Miller: régi szerelem az övék.
Forrás: GettyImages

Michelle Williams és Thomas Kail 

A gála idejére kimenőt kaptak 3 gyermekük mellől: Michelle Williams remekül érezte magát férje, Thomas Kail társaságában. Michelle Williams élete sokáig a gyász, az egyedüllét és a fájdalom jegyében telt Heath Ledger halála után. 2019-ben ő maga is félve jelentette ki, hogy újra boldog. A szerelem azóta is tart Thomas Kaillel.  

Thomas Kail, Michelle Williams és a 32. SAG-gála.
Michelle Williamsnek hosszú idő kellett, hogy kiheverje volt párja, Heath Ledger halálát. Thomas Kail oldalán találta meg újra a boldogságot.
Forrás: GettyImages

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Bakik és merészség a vörös szőnyegen: a 2026-os SAG-gála legnagyobb villantásai

Néha még a legfényesebb csillagok is letérnek a jó ízlés útjáról. Az idei SAG-gála bebizonyította, hogy a vörös szőnyeg egyszerre a kifinomult elegancia és a divatkatasztrófák helyszíne.

Divatbaki a javából! 96 éves, méregdrága fülbevalót hagyott el Gwyneth Paltrow az Actor Awardson

Apró malőr árnyékolta be Gwyneth Paltrow fellépését a 2026-os Actor Awardson, de a színésznő egy pillanatra sem zökkent ki. A Marty Supreme stábjával lépett színpadra, ám a gondosan összeállított megjelenéséből hiányzott egy darab.

Átlátszó dekoltázsok, mély hátkivágások és ízléstelen ruhák: A SAG-gála eddigi legbevállalósabb ruhái

Olykor még a hírnév sem tud megmenteni valakit a divatbakiktól! Összegyűjtöttük a SAG-gála eddigi legízléstelenebb és legkivágottabb ruháit, amelyek örökre beírták magukat a botrányos megjelenések könyvébe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu