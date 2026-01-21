Ryan Murphy sztárokkal teletűzdel testhorrorsorozattal érkezik: Bella Hadid ebben debütál színésznőként

Bella Hadid a szupermodellkedés mellett színészkedni is elkezdett. A The Beauty avagy A szépség című sorozat most tartotta első premierjét Hollywoodban és hamarosan érkezik a streamingszolgáltatókra. Tudj meg mindent az új szépséghorror-sorozatról!

Bella Hadid a The Beauty-sorozat főszereplője.

Forrás: Getty Images North America

Bella Hadid a The Beauty-sorozat csillaga Ryan Murphy új testhorrorsorozata, A szépség minden eddigi alkotást felülmúl.

A szépségiparról szóló horror valódi szupermodelleket alkalmazott Bella Hadid főszereplésével és Nicola Peltz Beckham és Amelia Gray Hamlin mellékszereplésével.

A sorozat Január 22-én lesz elérhető a Disney+ streamingszolgáltatón.

Ryan Murphynek köszönthetjük a zseniális Amerikai horror Storyt, a Glee-t, a Szörnyetegeket és a Minden fairt. A rendező és író specialitása a testhorror, és ezt mindig elképesztő színészi gárdával viszi a filmvászonra. Az egyik kedvenc színészét, Even Peterst most is elcsábította, hogy játsszon legújabb sorozatában, A szépségben. A The beauty című sorozatban többek között szerepelni fog: Bella Hadid, Ashton Kutcher, Even Peters, Nicola Peltz Beckham, Amelia Gray Hamlin, Rebecca Hall, Meghan Trainor, Anthony Ramos és nem utolsó sorban Jeremy Pope.

Nézd meg az előzetest te is!

Pár napja tartották meg a sorozat New York-i premierjét, és eddig nagyon jó visszajelzéseket kapott. A vörös szőnyegen Bella Hadid egy vörös, selyem estélyi ruhát viselt, és a színésztársai is kitettek magukért. A sorozat médiaeseményén Bella két vörös szájnak öltözött manökennel és embernagyságú injekciós tűkkel pózolt, utalva a sorozat történetére.

Bella Hadid a The Beauty-sorozat vörös szőnyegén.

Forrás: Getty Images North America

Bella Hadid, aki a modellkedésből színésznővé alakult át

Bella Hadid korunk egyik legkiemelkedőbb szupermodellje. A legnagyobb divatházak alkalmazzák kifutóin és elnyerte az év modellje díjat 2022-ben. Évek óta ő ez egyik legkeresettebb manöken az iparban. „A művészi oldalamat és kreativitásomat is bevetem a modellkedésben, de végül is azt szeretem, hogy mozoghatok, és imádom a filmeket és a színészkedést. Szeretem a színészeket, mert sokféle ember számára sokféle karaktert tudnak megformálni” – nyilatkozta Bella Hadid a The Hollywood Reporternek. A szupermodell ugyanakkor nagy rajongója Ryan Murpy munkásságának.

Ryannek egyszerűen hihetetlen az agya. Imádom az agyát. Imádom a szívét – mondta. Ő az, akire igazán felnézek, ha rendezésről van szó, és szerintem rengeteg dologba belecsempészi a fantáziáját. Hálás vagyok , hogy megadta nekem ezt a lehetőséget.

Bella Hadid a sorozatban is modellt fog alakítani, de állítása szerint teljesen máshogy közelítette meg eredeti hivatását a történetben. A szépségiparról és szépségideálokról szóló sorozatban több modellt és hírességet is foglalkoztatnak majd. Állítólag Amelia Gray Hamlin, aki szintén modell, Nicola Peltz Beckham, aki szintén rendszeres vendége a vörös szőnyeges eseményeknek és Meghan Trainor énekesnő is emiatt vesz részt a sorozatban.