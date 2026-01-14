Végre egy casting, amin nem háborodtak fel a rajongók: jön az élőszereplős Aranyhaj

Új fejezet nyílik a Disney élőszereplős adaptációinak sorában: az Aranyhaj élőszereplős változata is csatlakozik a klasszikus mesék modern feldolgozásainak immár igencsak hosszú sorához. A stúdió nemrég jelentette be, kik formálják majd meg a történet ikonikus főhőseit, miközben több részlet kiderült a produkció hátteréről is.

A Disney bejelentette az Aranyhaj és a nagy gubanc című animációs film élőszereplős változatát.

című animációs film élőszereplős változatát. Rapunzelt az ausztrál színésznő, Teagan Croft alakítja majd.

Flynn Rider szerepében a Disney-produkciókból már jól ismert Milo Manheim lesz látható.

A rajongók az Ariel és a Hófehérke főszereplőivel ellentétben most elégedettnek tűnnek.

A filmet Michael Gracey (A legnagyobb showman) rendezi.

A történet a 2010-es animációs film élőszereplős adaptációja lesz.

Teagan Croft lesz az Aranyhaj élőszereplős változatának a főszereplője.

Forrás: Getty Images

Folytatja a Disney az élőszereplős feldolgozásokat: jön az Aranyhaj élőszereplős változata is

A Disney bejelentése szerint az Aranyhaj élőszereplős főszerepeit Teagan Croft és Milo Manheim kapta. Croft a főszerpelő Rapunzelt, míg Manheim az eredeti animációs film karizmatikus férfi karakterét, Flynn Ridert formálja meg a készülő élőszereplős filmben. A stúdió ezzel igyekezett tényleg olyan színészt választani, aki elnyeri a nézők szimpiáját is, miután az élőszereplős A kis hableány és a Hófehérke esetében ez nem sikerült.

Teagan Croftot leginkább a Titánok című DC-sorozatból ismerheted, ahol Rachel Roth, azaz White Raven szerepében vált nemzetközileg ismertté. Pályafutását már gyerekként megkezdte a filmvilágban, de az Aranyhaj és a nagy gubanc szereposztásával megnyílhat előtte az út az igazi hollywoodi karrier felé. A másik főszereplő Milo Manheim lesz, aki már régóta a Disney egyik visszatérő arca, legismertebb alakítása Zed a Zombik című filmsorozatban, amely 2018 óta már négy részt élt meg. A színész musicalszínházi háttérrel rendelkezik, és az elmúlt években több nagyszabású zenés produkcióban is szerepelt, többek között a Hollywood Bowl Jézus Krisztus Szupersztár című előadásában – írja a People. Mutatjuk az animációs film és az élőszereplős változat karaktereit!