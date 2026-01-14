Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 14., szerda Bódog

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Aranyhaj és a nagy gubanc

Végre egy casting, amin nem háborodtak fel a rajongók: jön az élőszereplős Aranyhaj

Aranyhaj és a nagy gubanc
Profimedia - Walt Disney
Aranyhaj és a nagy gubanc disney élőszereplős feldolgozás Disney karakterek
Simon Benedek
2026.01.14.
A Disney folytatja a mesék és animációs filmek élőszereplős változatait. A filmóriás nemrég bejelentette az Aranyhaj élőszereplős főszereplőit: Rapunzelt Teagan Croft, Flynn Ridert pedig Milo Manheim alakítja majd. Ariel és Hófehérke után most végre a rajongók sem forronganak a választás miatt.

Új fejezet nyílik a Disney élőszereplős adaptációinak sorában: az Aranyhaj élőszereplős változata is csatlakozik a klasszikus mesék modern feldolgozásainak immár igencsak hosszú sorához. A stúdió nemrég jelentette be, kik formálják majd meg a történet ikonikus főhőseit, miközben több részlet kiderült a produkció hátteréről is.

  • A Disney bejelentette az Aranyhaj és a nagy gubanc című animációs film élőszereplős változatát.
  • Rapunzelt az ausztrál színésznő, Teagan Croft alakítja majd.
  • Flynn Rider szerepében a Disney-produkciókból már jól ismert Milo Manheim lesz látható.
  • A rajongók az Ariel és a Hófehérke főszereplőivel ellentétben most elégedettnek tűnnek.
  • A filmet Michael Gracey (A legnagyobb showman) rendezi.
  • A történet a 2010-es animációs film élőszereplős adaptációja lesz. 
Az Aranyhaj élőszereplős változatának Teagan Croft lesz a főszereplője. 
Teagan Croft lesz az Aranyhaj élőszereplős változatának a főszereplője. 
Forrás:  Getty Images

Folytatja a Disney az élőszereplős feldolgozásokat: jön az Aranyhaj élőszereplős változata is

A Disney bejelentése szerint az Aranyhaj élőszereplős főszerepeit Teagan Croft és Milo Manheim kapta. Croft a főszerpelő Rapunzelt, míg Manheim az eredeti animációs film karizmatikus férfi karakterét, Flynn Ridert formálja meg a készülő élőszereplős filmben. A stúdió ezzel igyekezett tényleg olyan színészt választani, aki elnyeri a nézők szimpiáját is, miután az élőszereplős A kis hableány és a Hófehérke esetében ez nem sikerült. 

Teagan Croftot leginkább a Titánok című DC-sorozatból ismerheted, ahol Rachel Roth, azaz White Raven szerepében vált nemzetközileg ismertté. Pályafutását már gyerekként megkezdte a filmvilágban, de az Aranyhaj és a nagy gubanc szereposztásával megnyílhat előtte az út az igazi hollywoodi karrier felé. A másik főszereplő Milo Manheim lesz, aki már régóta a Disney egyik visszatérő arca, legismertebb alakítása Zed a Zombik című filmsorozatban, amely 2018 óta már négy részt élt meg. A színész musicalszínházi háttérrel rendelkezik, és az elmúlt években több nagyszabású zenés produkcióban is szerepelt, többek között a Hollywood Bowl Jézus Krisztus Szupersztár című előadásában – írja a People. Mutatjuk az animációs film és az élőszereplős változat karaktereit!

Teagan Croft lesz Aranyhaj.
Forrás: Northfoto / Getty Images
Milo Manheim az élőszereplős Aranyhajban
Milo Manheim alakítja Flynn Ridert.
Forrás: Northfoto / Getty Images

A filmet Michael Gracey rendezi, aki korábban a Hugh Jackman főszereplésével készült A legnagyobb showman című zenés filmmel aratott világsikert. A forgatókönyvet Jennifer Kaytin Robinson jegyzi, a produceri feladatokat pedig a Szörnyella című filmen is dolgozó Kristin Burr látja el. A készítők ígérete szerint a produkció megőrzi az eredeti animációs film hangvételét, miközben a színészek által igyekeznek frisseséget csempészni a filmbe.

Az élőszereplős Aranyhaj elkészítését 2024 végén jelentették be, majd 2025 tavaszán ideiglenesen felfüggesztették a folyamatot. Az ősz folyamán azonban újraindult az előkészítés, és Londonban már képernyőteszteket is tartottak. Korábban felmerült Scarlett Johansson neve is a film kapcsán, ám végül nem vesz részt a projektben.

Az eredeti animációs film világsiker lett

Kevesen tudják, de az eredeti Aranyhaj (Tangled) 2010-ben került a mozikba Mandy Moore és Zachary Levi főszereplésével, és világszerte több mint 592 millió dolláros bevételt termelt, ezzel a Disney egyik legsikeresebb animációs filmjévé vált, amit a nézők is imádtak. 

Ezek is érdekelhetnek a Disney-filmekkel kapcsolatban:

5 Disney-folytatás, amitől felrobban majd a mozi – Köztük van egy, amire senki nem számított

Kicsit olyan érzésünk van, mintha a filmkészítők már nem is próbálnának meg új ötletekkel előállni, inkább legyártják a harmincadik folytatását a már meglévő kasszasikereknek. A Disney azonban olyan filmeket jelentett be, amik hallatán még a mi szkeptikus szívünk is megremegett egy pillanatra.

75 éve varázsolja el a világot Hamupipőke – De tudtad, hogy majdnem más lett a befejezése?

Szülinapos az egyik legikonikusabb Disney-hercegnő! 1950-ben mutatták be a Hamupipőke című filmet, amely idén ünnepli 75. évfordulóját. Összegyűjtöttük a varázslatos rajzfilm legérdekesebb titkait, amelyekről eddig csak kevesen hallottak.

IQ-teszt: oldd meg a nehéz kérdéseket, és kiderül, mennyire vagy zseni a Disney világában

Mennyire vagy profi a Disney-filmek világában?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu