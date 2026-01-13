Ez lehet a hónap legrosszabb filmje: a Nyáron a párom olyan romantikus utazás, amire kár jegyet váltani

Ahogy bekapcsolod a Netflixet, a „Nyáron a párom (People We Meet on Vacation) már ott villog a legújabb romkomok között, szépen beállított képeivel és szinte tökéletesen vonzó főszereplőivel. Emily Henry népszerű regényének adaptációja a barátságból szerelembe sodródó történetet próbálja erősen életre kelteni, hogy az új évi önreflexió közepette mindenki egy könnyed, és romantikus tartalommal töltse a szürke estéket. Csak egy baj van: a film két órája inkább szenvedés, mint egy lélekmelengető limonádé.

A Nyáron a párom nálunk már most elnyerte a legrosszabb film díját a hónapban, de lehet az évben is.

Forrás: Profimedia

Kétórás romkom-hullámvasút, rossz véggel: ilyen lett a Nyáron a párom Netflix-film A Netflix legújabb romkomja a nyári vakációk romantikáját próbálja megidézni, de kétórás hosszával és sablonos történetével hamar kifullad.

Emily Henry könyvének adaptációja szép képekkel és vonzó színészekkel operál, de a karakterek és a világ kidolgozatlanok.

Ha igazán jól kivitelezett friends-to-lovers történetre vágysz, az „Egy nap” című film vagy sorozat sokkal jobb választás.

A történet alapja viszonylag egyszerű és szerethető − lenne. Alex (Tom Blyth) és Poppy (Emily Bader) a főhőseink, akik egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg egy Bostonból hazafelé tartó road trip során. Minden nyáron újra találkoznak, legyen szó kanadai vadonról, New Orleans zenés negyedeiről vagy egy Toszkán villáról.

A kérdés viszont mindig ugyanaz: mikor vallanak végre szerelmet egymásnak?

A válasz persze sejthető már az első találkozások után, de a film megpróbálja az évek során felhalmozódó érzelmi bonyodalmakra építeni a feszültséget.

Ennél unalmasabb nem is lehetne

A probléma viszont az, hogy a feszültség sosem válik igazán érezhetővé. Alex és Poppy kémiáját tényleg érdemes lenne nézni: Blyth és Bader remekül működnek együtt, de a forgatókönyv gyakran csapdába ejti őket. A másodlagos karakterek – legyen az Poppy bosszantó főnöke Swapna (Jameela Jamil) vagy az unalmas exek – leginkább csak dekorációként szolgálnak, és se a konfliktusok, se a komikus pillanatok nem válnak maradandóvá.

Nagyot akart mutatni

A film nemcsak a karakterekre, hanem a vizualitásra is nagy hangsúlyt fektet, ám a szélesvásznú formátum és a hosszú közelik helyett gyakran a közepes távolságú felvételek dominálnak, így a színészek érzelmi játékából sok elveszik.

Egy-egy intim pillanat Alex és Poppy között gyakran úgy néz ki, mintha mindketten a háttérben ülnének – a néző pedig csak a tájat látja, a szívverést nem.

A flashback-struktúra, ami az alapkönyv egyik bája lehetett volna, itt inkább zavaró. Minden nyári vakáció egyformán fest, kevés a karakterfejlődés és az egyedi momentum, ami megkülönböztetné az egyes évadokat. A film próbál vicces és szexi lenni, de a 12-es korhatár miatt mindkettő csak felületes marad.