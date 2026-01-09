Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
névválasztás

Kiderült a titok: Beyoncé születésnapos lánya a nagymamájának köszönheti a különleges nevét

névválasztás Jay-Z Beyoncé Blue Ivy Carter
Komáromi Bence
2026.01.09.
Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő. Ma lett 14 éves Beyoncé lánya, Blue Ivy Carter. A népszerű nepo babyről most a nagymamája, Tina Knowles osztott meg egy aranyos érdekességet.

Szinte már kész nő Jay-Z és Beyoncé lánya, Blue Ivy Carter. A 14 éves tinédzser a fiatalkora ellenére már most meghatározó tényező a divat világában, nemrég például egy kosárlabdamérkőzésen járt az édesapjával, ami után cikkek százai taglalták, hogy kiköpött mása az édesanyjának és igazi divatdiktátor módjára öltözködik.

Beyoncé lánya, Blue Ivy Carter az öltözékével is az édesanyját idézi
Beyoncé lánya, Blue Ivy Carter az öltözékével is az édesanyját idézi
Forrás: Getty Images

Beyoncé édesanyja, Tina Knowles adta az unokája nevét

Most egy meglepő érdekesség is kiderült a születésnapos tinilányról, ugyanis a nagymamája, Tina Knowles elárulta, hogy miért kapta a Blue Ivy nevet kiskorában az unokája. A büszke nagyszülő az Instagram-oldalán köszöntötte fel Ivyt és a bejegyzésében elárulta, hogy ő adta neki a nevét:

„Emlékszem arra a napra, amikor megtudtuk, hogy anyukád méhében vagy. Nem is lehettünk volna izgatottabbak. Azt mondták, hogy akkora vagy csupán, mint egy áfonya! Innen ered a neved, ezért nevezlek mindig Áfonyának! Utána napokon keresztül együtt imádkoztunk érted, amíg 12 hetes nem lettél anyukád pocakjában. A kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy egy hatalmas harcos vagy. Korán beszélni kezdtél és egy tündér voltál! A fantáziád pedig határtalan. Azt mondani rám, hogy büszke nagymama vagyok, enyhe kifejezés. Minden sikered és eredményed ellenére ugyanolyan kedves és szerény ember maradtál! Boldog születésnapot kívánok a menedzseremnek, a sminkesemnek, a divattanácsadómnak és a szerelmemnek" - zárta sorait Tina knowles.

Korábban a kislány édesapja, Jaz-y arról beszélt, hogy Brooklynnak akarta elnevezni a gyermekét, de mivel magzatkorától kezdve Áfonyának (Blueberrynek) becézték a lányát, ráragadt a Blue becenév. Ezután az Ivy szó vélhetőleg a házaspár kedvenc számából a római négyesből (IV) ered, amely egyszerre utal a két sztár születési dátumára, a szeptember 4-re és a december 4-re.

További érdekességeket Beyoncé családjáról itt tudsz elolvasni:

Beyoncé dollármilliárdos lett: a világsztár elképesztő vagyont halmozott fel az elmúlt években

Sikeres évet tudhat maga mögött a countryénekessé avanzsáló világsztár. Beyoncé vagyona ugyanis átlépte az 1 milliárd dolláros álomhatárt.

Beyoncé lánya felrobbantotta az internetet: a 13 éves Blue Ivy Carter az édesanyja kiköpött mása – Fotó

A 13 éves Blue Ivy Carter egy Los Angeles-i NBA-meccsen jelent meg édesapjával, és rögtön felrobbantotta a közösségi médiát. A rajongók szerint úgy hasonlított Beyoncéra, mintha az énekesnő fiatalkori mása lenne.

5 sztárcsemete, aki a megszólalásig hasonlít híres édesanyjára – FOTÓK

Anyák napja alkalmából íme 5 sztáranya, akik nem sok lehetőséget hagytak a férjük génjeinek: konkrétan a saját hasonmásukat szülték meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu