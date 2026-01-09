Kiderült a titok: Beyoncé születésnapos lánya a nagymamájának köszönheti a különleges nevét

Szinte már kész nő Jay-Z és Beyoncé lánya, Blue Ivy Carter. A 14 éves tinédzser a fiatalkora ellenére már most meghatározó tényező a divat világában, nemrég például egy kosárlabdamérkőzésen járt az édesapjával, ami után cikkek százai taglalták, hogy kiköpött mása az édesanyjának és igazi divatdiktátor módjára öltözködik.

Beyoncé lánya, Blue Ivy Carter az öltözékével is az édesanyját idézi

Forrás: Getty Images

Beyoncé édesanyja, Tina Knowles adta az unokája nevét

Most egy meglepő érdekesség is kiderült a születésnapos tinilányról, ugyanis a nagymamája, Tina Knowles elárulta, hogy miért kapta a Blue Ivy nevet kiskorában az unokája. A büszke nagyszülő az Instagram-oldalán köszöntötte fel Ivyt és a bejegyzésében elárulta, hogy ő adta neki a nevét:

„Emlékszem arra a napra, amikor megtudtuk, hogy anyukád méhében vagy. Nem is lehettünk volna izgatottabbak. Azt mondták, hogy akkora vagy csupán, mint egy áfonya! Innen ered a neved, ezért nevezlek mindig Áfonyának! Utána napokon keresztül együtt imádkoztunk érted, amíg 12 hetes nem lettél anyukád pocakjában. A kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy egy hatalmas harcos vagy. Korán beszélni kezdtél és egy tündér voltál! A fantáziád pedig határtalan. Azt mondani rám, hogy büszke nagymama vagyok, enyhe kifejezés. Minden sikered és eredményed ellenére ugyanolyan kedves és szerény ember maradtál! Boldog születésnapot kívánok a menedzseremnek, a sminkesemnek, a divattanácsadómnak és a szerelmemnek" - zárta sorait Tina knowles.

Korábban a kislány édesapja, Jaz-y arról beszélt, hogy Brooklynnak akarta elnevezni a gyermekét, de mivel magzatkorától kezdve Áfonyának (Blueberrynek) becézték a lányát, ráragadt a Blue becenév. Ezután az Ivy szó vélhetőleg a házaspár kedvenc számából a római négyesből (IV) ered, amely egyszerre utal a két sztár születési dátumára, a szeptember 4-re és a december 4-re.

