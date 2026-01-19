Brooklyn Beckham meggondolta magát: kibékülne szüleivel, de a felesége terrorizálja

A kapcsolat már régóta nem felhőtlen a Beckham és a Peltz család között. Nicola Peltz 2022-ben ment hozzá Brooklyn Beckhamhez, a kezdeti nagycsaládi összetartás azonban nem tartott sokáig. A fiatal színésznő a jelek szerint telebeszélte a férje fejét, és a szülei ellen fordította. Hogy befeketítse Victoria és David Beckhamet, tavaly még a Hollywoodban jól ismert, agresszív PR-szakember, Matthew Hiltzik szolgálatait is igénybe vette.

Nicola Peltz a családja ellen fordította férjét, Brooklyn Beckhamet

Forrás: Getty Images North America

Brooklyn Beckham feleségétől a válságkezelő is menekül

Nicola Peltz milliárdos apja, Nelson Peltz állítólag azért szerződtette Hiltziket, hogy visszavágjanak Beckhaméknek és irányítsák a médiában kialakult képet. A stratégiájukból nyilvános háború lett, amelyben Nicola nem válogatott az eszközökben: közösségi médiás posztokkal, PR-lépésekkel és – állítólag – jogi fenyegetéssel is igyekezett nyomást gyakorolni a Beckham szülőkre. A sajtó szerint például ügyvédeiken keresztül felszólították Davidet és Victoriát, hogy ne próbáljanak közvetlenül kapcsolatba lépni fiukkal – minden megkeresés csak jogi úton történhet.

Ám a játszma most visszafelé sült el: Hiltzik már nem dolgozik a párral. A hivatalos magyarázat szerint a szakember közös megegyezéssel távozott, ám a háttérben komoly nézeteltérések húzódnak. Egyes források szerint Hiltziknek egyszerűen elege lett Nicola elvakult ármánykodásából, míg mások szerint a Peltz család bontott szerződést, mivel nem voltak elégedettek az eredménnyel.

„Ez komoly csapás nekik” – mondta egy bennfentes. – „Hiltzik, bármilyen keménykezű is, igazi válságkezelő. Ha ő kilépett, az azt jelenti, hogy elvesztették a kontrollt.”

A háttérben egyre több a jel mutat arra, hogy Brooklyn Beckham talán nem teljesen osztja felesége nézeteit. Megbízható források arról számoltak be, hogy a fiú hajlana a békülésre, csak egyelőre ezt nem meri felvállalni. „Mindent megtesz Nicola kedvéért, de úgy tűnik, kezd kicsúszni az irányítás a kezükből. Nehéz elképzelni, hogy Brooklyn ne akarná újra látni a szüleit” – mondta egy bennfentes.

David és Victoria Beckham ugyanakkor – bár összetörtek, amikor fiuk nem jelent meg David 50. születésnapján – belenyugodtak abba, hogy egyelőre távolságtartás van. Ugyanakkor reménykednek abban, hogy egy nap még visszatalál hozzájuk a fiuk.