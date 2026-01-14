Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Még mindig lehet fokozni: Brooklyn Beckham legújabb lépésén hörög az internet népe – Videó

videó David Beckham Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Horváth Angéla
2026.01.14.
A legidősebb Beckham fiú olyan tett, amire senki sem számított. Brooklyn Beckham csúnyán beleszállt a szüleibe.

Már bizonyára te is hallottál arról, hogy egy ideje áll a bál a Beckham család környékén, ám Brooklyn Beckham most mindent borított: letiltotta a szüleit a közösségi média felületeken, és ez még nem minden...

Brooklyn Beckham mindent borított
Brooklyn Beckham mindent borított
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham azt várja, hogy szülei bocsánatot kérjenek

Brooklyn Beckham úgy érezte, veszélybe került a mentális egészsége. Úgy tudni, a barátainak arról is beszélt, mennyire megviseli, hogy szülei folyton posztokban tagelik őt ahelyett, hogy személyesen kérnének tőle bocsánatot. Mivel nem lát esélyt arra, hogy ez megtörténik, jogászok által fogalmazott levélben arra kérte szüleit, hogy kizárólag az ügyvédein keresztül kommunikáljanak vele.

David és Victoria Beckhamet állítólag teljesen lesújtotta a kérés és a letiltás, de továbbra is hisznek abban, hogy a helyzet még menthető. További érdekességeket a Beckham-botrányról az alábbi videóban találsz!

@life.hu_official

Tovább dagad a Beckham-botrány, Brooklyn elképesztő lépésre szánta el magát! Brooklyn Beckham olyat tett, amire minden bizonnyal senki sem számított. #life #DavidBeckham #VictoriaBeckham #BrooklynBeckham #botrány #pletyka

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Gond lehet Brooklyn Beckham és Nicola Peltz között: Victoria és David újra reménykedhet

Egyetlen közösségi médiás döntés is elég volt ahhoz, hogy újra fellobbanjon a remény a Beckham családban. Miközben Nicola Peltz eltüntette a család nyomait az Instagramjáról, Brooklyn Beckham nem követte felesége példáját.

Nicola Peltz takarított az Instagramján: mindent kitörölt, ami Beckhamékkel kapcsolatos

Nicola Peltz az év elején nagytakarítást tartott az Instagramján: a színésznő több olyan bejegyzést is eltüntetett, ami férje családjához köthető – köztük egy korábbi, Victoria Beckhamnek szánt születésnapi üzenetet is.

Sokatmondó: két családtagjával továbbra is tartja a kapcsolatot Brooklyn Beckham

A napokban bombaként robbant a hír, hogy David és Victoria Beckham már csak az ügyvédeiken keresztül beszélhetnek az elidegenedett gyermekükkel.


 

 

