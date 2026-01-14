Még mindig lehet fokozni: Brooklyn Beckham legújabb lépésén hörög az internet népe – Videó

Már bizonyára te is hallottál arról, hogy egy ideje áll a bál a Beckham család környékén, ám Brooklyn Beckham most mindent borított: letiltotta a szüleit a közösségi média felületeken, és ez még nem minden...

Brooklyn Beckham mindent borított

Brooklyn Beckham azt várja, hogy szülei bocsánatot kérjenek

Brooklyn Beckham úgy érezte, veszélybe került a mentális egészsége. Úgy tudni, a barátainak arról is beszélt, mennyire megviseli, hogy szülei folyton posztokban tagelik őt ahelyett, hogy személyesen kérnének tőle bocsánatot. Mivel nem lát esélyt arra, hogy ez megtörténik, jogászok által fogalmazott levélben arra kérte szüleit, hogy kizárólag az ügyvédein keresztül kommunikáljanak vele.

David és Victoria Beckhamet állítólag teljesen lesújtotta a kérés és a letiltás, de továbbra is hisznek abban, hogy a helyzet még menthető. További érdekességeket a Beckham-botrányról az alábbi videóban találsz!

