Gond lehet Brooklyn Beckham és Nicola Peltz között: Victoria és David újra reménykedhet

Instagram Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Egyetlen közösségi médiás döntés is elég volt ahhoz, hogy újra fellobbanjon a remény a Beckham családban. Miközben Nicola Peltz eltüntette a család nyomait az Instagramjáról, Brooklyn Beckham nem követte felesége példáját.

David és Victoria Beckham újra abban bíznak, hogy legidősebb fiukkal nem szakadt meg végleg a kapcsolatuk. A családon belüli konfliktus ugyanis új szintre lépett, miután Nicola Peltz látványosan „kitakarította” közösségi oldalát, de Brooklyn Beckham viselkedése is sokatmondó.

Nicola Peltz kitakarította az Instagramját, Brooklyn Beckham nem.
Forrás: Getty Images
  • Nicola Peltz minden Beckhamékkel kapcsolatos fotót eltávolított az Instagramjáról.
  • Brooklyn Beckham nem törölte családi képeit.
  • David és Victoria továbbra is megőrizték Nicola és Brooklyn közös fotóit.
  • A családon belüli kommunikáció jelenleg ügyvédeken keresztül zajlik

Brooklyn Beckham másképp döntött, mint Nicola

Nicola Peltz az elmúlt napokban eltávolított minden olyan Instagram-posztot, amelyben a Beckham család is szerepelt: ünnepeket, családi eseményeket és közös pillanatokat is. A rengeteg fotó törlését sokan a családi viszály „újabb, megdöbbentő mélypontjaként” értékelték. Ezzel szemben Brooklyn Beckham nem követte felesége példáját. Instagram-oldalán továbbra is elérhetőek a családi felvételek, köztük a 2024-es karácsonyi közös poszt, amelyen Brooklyn mosolyogva látható szülei, David Beckham és Victoria, testvérei, Romeo és Cruz, valamint húga, Harper társaságában. Oldalán megtalálhatók továbbá nyaralási képek az apjával, egy tengerparti fotó az édesanyjával, valamint több olyan pillanat is, amelyek testvéreivel való szoros kapcsolatát dokumentálják. Források szerint Brooklyn döntése nem maradt észrevétlen, Davidnek és Victoria újra abban reménykednek, hogy a kapcsolatuk helyrehozható.

Brooklyn nem égetett fel minden hidat

A helyzet különösen feszült annak fényében, hogy Brooklyn és Nicola korábban letiltották Davidet, Victoriát, Romeót, Cruzt és Harpert a közösségi médiában. A lépés állítólag azután történt, hogy Victoria lájkolta Brooklyn egyik főzős videóját, a Beckham fiú pedig állítólag úgy érzi, a mentáis egészsége érdekében nem szeretne a családjával kapcsolatban lenni az Instagramon. Brooklyn tavaly nyáron jogászok által fogalmazott levélben arra kérte szüleit, hogy kizárólag az ügyvédein keresztül kommunikáljanak vele, mindemellett azt azonban tudni lehet, vannak még olyan családtagjai, akikkel tartja a kapcsolatot, például az anyai és apai nagyszüleivel is.  Bár a viszály továbbra is mély, Brooklyn Instagramon tett – vagy éppen el nem tett – lépése arra utalhat, hogy nem akar felégetni minden hidat közte és a szülei között. A karácsonykor fiának üzenő édesapa, David és Victoria számára ez most az egyetlen kapaszkodó a családi konfliktusban − írja a The Sun

