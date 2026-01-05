Kiderült az ok: Brooklyn Beckham és Adam Peaty ezért vették fel a feleségeik nevét

Egy etikettszakértő szerint nem mindennapi oka van annak, hogy a Beckham család fekete báránya, Brooklyn Beckham felvette a felesége, Nicola Peltz családnevét. Jo Hayem szerint a fiatalember ezzel is jelezni akarta a szülei és a külvilág felé, hogy saját családot alapított, amely a saját jogán akar érvényesülni. De mi a helyzet Adam Peatyvel? Az olimpikon úszó nemrég elvette Gordon Ramsay lányát, Holly Ramsayt, majd rögtön felvette a világhírű család vezetéknevét. A szakértő szerint különös kapcsolat köti össze a két fiatalember döntését.

Brooklyn Beckham a névváltoztatásával is függetlenedni akart a családjától

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckhamhez hasonlóan Adam Peaty is elhagyta a családját

Brooklyn Peltz Beckham hónapok óta nem tartja a kapcsolatot a családtagjaival

A feleségével Los Angelesbe költöztek, majd blokkolta a családtagjait a közösségi médiában

Adam Peaty december 27-én összeházasodott Gordon Ramsay lányával, Holly Ramsayvel

Az esküvőre nem kapott meghívást sem az édesanyja, sem a nagynénje

Később kiderült, hogy a lánybúcsú idején megromlott a kapcsolata a családtagjaival, később pedig még távolabb kerültek egymástól a felek

Az esküvő után Gordon Ramsay a fiaként utalt Adamre, majd többször odaszúrt a nászasszonyának, ezzel is jelezve, hogy családi viszály húzódik a háttérben.

Adam Peaty és Holly Ramsay esküvője december 27-én

Forrás: WireImage

Az illemszakértő most a Mirror számára fejtette ki, hogy mi vezethetett a névváltoztatásokhoz:

„Gyanítom, hogy számos nyilvánvaló oka van a döntésnek. Mindkét fiú esetében a családdal való dacolás lehetett a fő szempont. Elhatárolódtak a vér szerinti családjuktól és egyértelművé tették, hogy új és végleges családi egységet alkotnak a házastársukkal"

- kezdte beszámolóját Haynes. Hozzátette:

„A sztárvilág női tagjai azért döntenek úgy, hogy megtartják a nevüket, mert a saját indentitásukat és kiépített szakmai karrierjüket nem akarják a nulláról újrakezdeni. Potenciális hatással lehet a saját márkájukra, ha új nevet kell felvenniük. Ha két hírességről van szó, akkor rögtön logikussá válik, hogy megtartják a nevüket, de kiegészítik a házastársuk nevével. A közös vezetéknév egységet és identitást hoz létre a leendő családjuknak. A későbbi gyermekeik pedig részesülnek mindkét család örökségéből" - zárta sorait a szakértő.

A családi viszályok további részleteiről itt olvashatsz bővebben: