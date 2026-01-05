Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kiderült az ok: Brooklyn Beckham és Adam Peaty ezért vették fel a feleségeik nevét

Komáromi Bence
2026.01.05.
Fiatalos lázadás, Z generációs divat, vagy valami egészen más az oka annak, hogy egyre több férfi veszi fel a felesége vezetéknevét? A sztárvilágban is egyre gyakoribb a dolog: nemrég Brooklyn Beckham és Adam Peaty is nevet változtatott.

Egy etikettszakértő szerint nem mindennapi oka van annak, hogy a Beckham család fekete báránya, Brooklyn Beckham felvette a felesége, Nicola Peltz családnevét. Jo Hayem szerint a fiatalember ezzel is jelezni akarta a szülei és a külvilág felé, hogy saját családot alapított, amely a saját jogán akar érvényesülni. De mi a helyzet Adam Peatyvel? Az olimpikon úszó nemrég elvette Gordon Ramsay lányát, Holly Ramsayt, majd rögtön felvette a világhírű család vezetéknevét. A szakértő szerint különös kapcsolat köti össze a két fiatalember döntését.

Brooklyn Beckhamhez hasonlóan Adam Peaty is elhagyta a családját

Az illemszakértő most a Mirror számára fejtette ki, hogy mi vezethetett a névváltoztatásokhoz:

„Gyanítom, hogy számos nyilvánvaló oka van a döntésnek. Mindkét fiú esetében a családdal való dacolás lehetett a fő szempont. Elhatárolódtak a vér szerinti családjuktól és egyértelművé tették, hogy új és végleges családi egységet alkotnak a házastársukkal"

- kezdte beszámolóját Haynes. Hozzátette:

„A sztárvilág női tagjai azért döntenek úgy, hogy megtartják a nevüket, mert a saját indentitásukat és kiépített szakmai karrierjüket nem akarják a nulláról újrakezdeni. Potenciális hatással lehet a saját márkájukra, ha új nevet kell felvenniük. Ha két hírességről van szó, akkor rögtön logikussá válik, hogy megtartják a nevüket, de kiegészítik a házastársuk nevével. A közös vezetéknév egységet és identitást hoz létre a leendő családjuknak. A későbbi gyermekeik pedig részesülnek mindkét család örökségéből" - zárta sorait a szakértő.

A családi viszályok további részleteiről itt olvashatsz bővebben:

Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay nyilvánosan üzent a veje családjának

Már eltelt egy hét Holly Ramsay és Adam Peaty nagy napja óta, de továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek. A fiatal olimpikon családja vérig sértődött, miután nem hívták meg őket az esküvőre.

Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz keményen odaszúrt Beckhaméknek

Újra fellángolt a feszültség a Beckham családban. Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz egy sor árulkodó közösségi médiás poszttal üzent férje szüleinek.

David Beckham retteg attól, hogy a fia újra megalázza őt

A legendás focista neve hamarosan helyet kap a Hollywoodi hírességek sétányán. David Beckham azonban attól tart, hogy az elhidegült fia kihagyja az ünnepélyes díjátadót, amikor leleplezik a csillagát.

 

 

