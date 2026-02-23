Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Aranyrögnek hitték, de vesekövet loptak – kínos bakival zárult a furcsa betörés

Különös zsákmánnyal távoztak azok a tolvajok, akik február 16-án este betörtek egy pordenonei lakásba. Két aranyrögnek hitt tárgyat vittek magukkal, ám később kiderült, hogy a „kincs” valójában vesekő.

Az eset az észak-olaszországi Pordenonéban, a Via Istria utcában történt, Giuseppe Ragogna, a Messaggero Veneto című lap egykori igazgatóhelyettesének otthonában. A rendelkezésre álló információk szerint az elkövetők nem sokkal 19 óra után csaptak le, amikor a lakás üres volt. Nagy zsákányt reméltek, de csak vesekő jutott nekik.

Azt hitték a rablók, hogy aranyrögöt találtak, de csak két vesekővel távoaztak - Képünk illusztráció
Azt hitték a rablók, hogy aranyrögöt találtak, de csak két vesekővel távoaztak - Képünk illusztráció
Forrás: Moment RF

Aranyrög helyett vesekővel távoztak a lúzer betörők

A betörők egy teraszablakot felfeszítve jutottak be az ingatlanba. Alaposan felforgatták a lakást, készpénzt, ékszereket és egyéb értéktárgyakat kerestek. A hatóságok rekonstruálása szerint a kulcsokat is a zárba helyezték belülről, hogy ezzel időt nyerjenek arra az esetre, ha a tulajdonosok váratlanul hazaérnének. A zsákmány azonban messze elmaradt a remélttől. Ragogna elmondása szerint a tolvajok mindössze néhány érmét és bankjegyet találtak, főként dollárt és fontot, amelyeket utazásai során gyűjtött össze. A teljes összeg becslése szerint nem haladta meg a 150 eurót.

A legmeglepőbb fordulat azonban ezután következett. Az elkövetők magukkal vittek egy kis dobozt is, amelyben két vesekő volt. A tulajdonos szerint a köveket nemrég vizsgáltatta meg, és egy apró dobozban tartotta őket. Valószínűnek tartja, hogy a betörők aranyrögnek nézték a furcsa formájú darabokat, és ezért döntöttek úgy, hogy elviszik.

A különös eset valószínűleg a legnevetségesebb bűncselekmények közé vonulhat be: a tolvajok azt hitték, nagy fogásra leltek, ám a „kincsük” semmit sem ér. 

A furcsa bűntényről a TV2 is beszámolt: 

 

