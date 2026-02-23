Sarah Ferguson elmenekült Angliából: svájci luxusklinikára látták becsekkolni

Angol lapok szerint a 66 éves Sarah Ferguson a zürichi Paracelsus Recovery Clinic vendége. Az intézmény mentális betegségekre specializálódott, és személyre szabott ellátást kínál függőséggel, étkezési zavarokkal, krónikus betegségekkel vagy fogyatékkal élők számára. A központ a világ egyik legexkluzívabb rehabilitációs intézményeként ismert, egy éjszaka ára állítólag meghaladja a 17 500 dollárt.

Sarah Ferguson elmenekült Angliából

Forrás: FilmMagic

Sarah Ferguson rossz állapotban van: elhagyta Angliát

Egy bennfentes Daily Mailnek azt mondta, hogy Sarah Ferguson már karácsony után hosszabb időt töltött a klinikán, és egészen január végéig ott maradt. A forrás szerint a hercegné biztonságban érzi magát a Paracelsusban, ahol szeretetet, figyelmet és szakértői ellátást kap, különösen akkor, amikor a legsebezhetőbbnek érzi magát. Ferguson szóvivője nem reagált a lapok megkeresésére. Egy, a hercegnéhez közel álló forrás arról beszélt, hogy Ferguson rossz lelkiállapotban van. Állítólag a barátainak is azt mondta, mentális egészsége megromlott, és úgy érzi, mindenki ellene fordult András herceg és Jeffrey Epstein miatt.

Brit jogi források azt állítják: ha Sarah Ferguson visszatér az Egyesült Királyságba, a Thames Valley rendőrség kérdésekkel fordulhat hozzá. Bár nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el, egy ismert ügyvéd szerint a rendőrségnek lehet alapja tanúként kihallgatni, mivel releváns információkkal rendelkezhet. A jogász úgy fogalmazott: nem tudni, milyen információk vannak a birtokában.

