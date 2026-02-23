Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Lékai-Kiss Ramóna ruhájától felrobbant a stúdió – Nézd meg A Nagy Duett 2. adásának divatpillanatait

Bors -
stílus A Nagy Duett galéria
Life
2026.02.23.
Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna istennőként ragyogtak a reflektorfényben! Mutatjuk A Nagy Duett második adásának legszebb divatpillanatait, amitől leesett az egész stúdió álla.

Vasárnap este láthattuk A Nagy Duett második élő adását, ami a zseniális produkciók mellett a gyönyörű ruhákról is szólt. Az álomszép estélyik és merész szabások már önmagukban ikonikussá tették az új részt, ráadásul a megszokott zsűrihez Leticia Calderón csatlakozott, aki elképesztően gyönyörű volt. Nézd meg galériánkban az est legszebb divatpillanatait!

A Nagy Duett
A Nagy Duett második adásának legizgalmasabb pillanatai.
Forrás: Bors

A Nagy Duett új részében a divat kapta a főszerepet

  • A Nagy Duett második adásához Leticia Calderón is csatlakozott, aki arany istennőként tündökölt. 
  • Lékai-Kiss Ramóna áttetsző ruhában ragyogott, míg Liptai Claudia élénk kékben vezette a műsort.
  • Nézd meg a második élő adás legikonikusabb divatpillanatait!

Vasárnap este minden eddiginél extrább ruhákat láthattunk A Nagy Duettben. A zsűri, a meglepetés vendég és a műsorvezetők is legjobb formájukat hozták. A második adásban ezúttal Leticia Calderón csatlakozott az ítészekhez, akit a magyar közönség elsősorban a világhírű Esmeralda szappanoperából ismerhet. A mexikói színésznő egy gyönyörű arany overálban tündökölt, melynek laza szabását egy arany övvel törték meg, így kiemelve Leticia csodálatos alakját. 

Liptai Claudia, Liticia Calderón és Tilla A Nagy Duett második adásában.
Forrás: Bors

A Nagy Duett zsűrijeinek szettjei

Míg a sztárvendég lookja inkább az eleganciát képviselte, addig Liptai Claudia egy extravagánsabb és bevállalósabb szett mellett tette le a voksát. A műsorvezetőn ezúttal egy testszínű fűző volt, amelyen élénk kék, lenge szalagok futottak végig. A kreációhoz necc harisnyát és platformos magassarkút párosítottak, frizuráját laza kontyba fésülték, sminkjét pedig hangsúlyosra készítettek el. Tilla Claudiához öltözve egy mélykék, fényes öltönyt viselt. 

Mégis Lékai-Kiss Ramóna fekete estélyi ruhája volt ezúttal A Nagy Duett sztárja. A tervezés felső része egy áttetsző, nude fűző volt, amire fekete csipke elemeket tettek, és hogy az összkép még extrább legyen, a szoknyarészt is felsliccelték. Ez az összeállítás újszerűnek és egyedinek hatott az eddigi megjelenésekhez képest. 

A hölgyekkel kicsit ellentétesen Stohl András, Horváth Tamás, és Kasza Tibi lazább stílusba öltöztek, de ez a kontraszt csak izgalmasabbá tette az egész műsor megjelenését. 

Kattints a galériára, és nézd meg, A Nagy Duett 2026-os évadának eddigi legszebb ruháit!

1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
Lékai-Kiss Ramóna
Bors

 

