A Szex és New York Bigje, Chris Noth durván odaszúrt Sarah Jessica Parkernek

A Szex és New York Bigje, Chris Noth és a Carrie Bradshaw-t alakíó Sarah Jessica Parker nincsenek túl jó viszonyban. Ezt bizonyítja az a komment is, amit a színész írt az egyik követőjének válaszolva.

Chris Noth és Sarah Jessica Parker kapcsolata továbbra is feszült

Forrás: GC Images

A színész keményen beszólt volt kolléganőjének Chris Noth és Sarah Jessica Parker kapcsolata továbbra is feszült

Noth láthatóan nem örül Parker Golden Eve-en szerzett életműdíjának

Az „És egyszer csak” fináléjában Big karaktere visszatért volna, de Nothot zaklatási vádak miatt kivették a jelenetből

A színész kategorikusan tagadta a zaklatás tényét

A sorozat főszereplői közös közleményben hangsúlyozták támogatásukat a női áldozatok mellett

A botrány után Chris Noth és Sarah Jessica Parker kapcsolata végleg megromlott

Chris Noth nem bocsát meg egykori kolléganőjének

Chris Noth láthatóan még nem heverte ki az „És egyszer csak...” című sorozat évadzáró részét, amelyben végül nem szerepelhetett. A múlt heti Golden Eve díjátadón Sarah Jessica Parker, Noth egykori partnere Carol Burnett-életműdíjat vehetett át, ám a színész láthatóan nem örül Jessica Parker sikerének – szúrta ki a Vulture.

Január 9-én Noth posztolt egy képet az edzőteremből, a következő felirattal: „B*zd meg újév – GYERÜNK!!!!” Egy rajongó a kommentjében utalást tett SJP díjára, és megkérdezte a színésztől: „Úgy érted, b*ssza meg Sarah Jessica Parker és a díja?” Mire Noth egyszerűen csak annyit válaszolt: „Így van.”

Szexuális zaklatással vádolták meg

Chris Noth alakította Mr. Big karakterét, aki a sorozat epizódjaiban Carrie Bradshaw nagy szerelmét játszotta. A Szex és New York legújabb évadának elején Big szívrohamban meghalt, miután túl keményen edzett, ám a forgatókönyv szerint a karaktere visszatért volna a fináléban. Az eredeti terveket az írta felül, hogy 2021 decemberében két nő szexuális zaklatással vádolta meg Nothot, majd a botrány miatt a színészt kirúgta az ügynöksége, és az ikonikus sorozatból is kivágták a jelenetet, amelyet már a balhé előtt leforgatott Sarah Jessica Parkerrel.

A színészt a történtek után többen is hasonló vádakkal illették, de Noth kategorikusan cáfolta a zaklatás tényét. A sorozat főszereplői, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis és Cynthia Nixon egy közös közleményben reagáltak a Big körüli botrányra, és hangsúlyozták, hogy mindenben támogatják a női áldozatokat.