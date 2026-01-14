Az Avatar csúcsra repítette Zoe Saldanát: minden idők legjobban kereső színésznője lett

Zoe Saldana minden idők legtöbb bevételt hozó színésze lett az Avatar: Tűz és hamu című filmmel. A színésznő a rekordbevétellel letaszította a trónról Scarlett Johanssont, aki még tavaly nyáron tört az élre a Jurassic World: Újjászületés bemutatója után.
Zoe Saldana óriási sikere
- Zoe Saldaña az Avatar: Tűz és hamu révén minden idők legtöbb bevételt hozó filmszínésze lett
- Letaszította a trónról Scarlett Johanssont, filmjei összbevétele 15,47 milliárd dollár
- A rekordot az Avatar-, Bosszúállók-, A galaxis őrzői- és Star Trek-filmek alapozták meg
- Saldaña a sikert az alkotócsapatoknak és rendezőinek tulajdonítja
- 2025-ben Oscar-díjat nyert az Emilia Pérez című filmért
Zoe Saldana a legtöbb bevételt hozó filmsztár
Az Oscar-díjas Zoe Saldaña hivatalosan is minden idők legnagyobb bevételt hozó színésze az lett az Avatar filmnek köszönhetően. Noha Zoe nevét valószínűleg nem fogják a filmtörténet legnagyobb színésznői között említeni, ha a mozipénztáraknál elért eredményeket nézzük, vitathatatlanul az élmezőnybe tartozik. Filmválasztásai rendkívül tudatosnak bizonyultak: karrierje során sorra szerepelt a legsikeresebb franchise-okban, amelyek összesített bevétele mostanra minden korábbi rekordot megdöntött.
A színésznő már korábban is a világ egyik legjövedelmezőbb filmsztárjának számított, miután az általa jegyzett produkciók globális mozis bevétele meghaladta a 14 milliárd dollárt. Ezzel akkor még olyan neveket előzött meg a ranglistán, mint Scarlett Johansson és Samuel L. Jackson.
Azóta azonban újabb mérföldkőhöz érkezett: filmjeinek összbevétele elérte a 15,47 milliárd dollárt, amivel jelenleg az első helyen áll.
Az Avatar repítette az élre
A rekorddöntés kulcsa nem meglepő módon az Avatar-univerzumhoz kötődik. A legújabb rész, az Avatar: Tűz és hamu eddig 1,23 milliárd dolláros bevételt termelt világszerte. A színésznő az Avatar első két részében is kulcsszerepet játszott, amelyek a filmtörténet első és harmadik legnagyobb bevételű alkotásai közé tartoznak.
Emellett Saldaña szerepelt a Bosszúállók: Végtelen háborúban is, amely jelenleg a második helyet foglalja el a globális bevételi rangsorban. Karrierjét tovább erősítették A galaxis őrzői filmek, valamint a Star Trek-trilógia, amelyek szintén több mint egymilliárd dollárt hoztak a mozikban. Ezek a franchise-ok együtt alapozták meg azt a pénzügyi sikert, amely most történelmi csúcsra ért.
Így kommentálta a történéseket
A rekord kapcsán Saldaña egy videóban szólalt meg az Instagramon, ahol hangsúlyozta, hogy az eredményt nem egyéni érdemként, hanem közös teljesítményként értékeli. Elmondása szerint a siker kizárólag azoknak a nagyszabású franchise-oknak és az azokon dolgozó alkotócsapatoknak köszönhető, amelyeknek részese lehetett, valamint azoknak a rendezőknek, akik hittek benne és lehetőséget adtak neki – írja a Variety.
Külön köszönetet mondott J.J. Abramsnek a Star Trek-filmekért, Joe és Anthony Russónak a Bosszúállókért, James Gunnnak A galaxis őrzőiért, valamint kiemelten James Cameronnak, aki szerinte olyasmit látott meg benne, amit ő maga sem mindig. Háláját fejezte ki a rajongóknak is, hangsúlyozva, hogy támogatásuk nélkül nem érhette volna el ezt a mérföldkövet, és azt kívánta, hogy a következő rekorddöntő egy másik nő legyen.
Oscar-díjával is történelmet írt
Saldaña sikerei nem merülnek ki a bevételi adatokban. A színésznő 2025-ben pályafutása egyik legjelentősebb évét zárta: márciusban elnyerte első Oscar-díját a legjobb női mellékszereplő kategóriában az Emilia Pérez című filmben nyújtott alakításáért. Ezzel történelmet írt, hiszen ő lett az első dominikai–amerikai származású színész, aki Oscar-díjat kapott.
Az Emilia Pérez Jacques Audiard rendezésében készült, és már a cannes-i bemutatóján is komoly szakmai elismeréseket kapott.
Saldaña alakítását több rangos díjjal jutalmazták, köztük SAG-, BAFTA-, Golden Globe- és Critics Choice-díjjal is.
A színésznő a Variety magazinnak nemrég arról beszélt, milyen érzés számára az „Oscar-díjas” jelző. Elmondta, férje gyakran viccelődik azzal, hogy innentől kezdve bármit tesz, mindenhol ezzel a címkével emlegetik majd. Saldaña szerint ugyanakkor ez óriási megtiszteltetés, de számára egyben ösztönzés is arra, hogy tovább dolgozzon és új kihívásokat keressen.
