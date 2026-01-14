Az Avatar csúcsra repítette Zoe Saldanát: minden idők legjobban kereső színésznője lett

Zoe Saldana minden idők legtöbb bevételt hozó színésze lett az Avatar: Tűz és hamu című filmmel. A színésznő a rekordbevétellel letaszította a trónról Scarlett Johanssont, aki még tavaly nyáron tört az élre a Jurassic World: Újjászületés bemutatója után.

Zoe Saldana a legtöbb bevételt hozó filmsztár

Az Oscar-díjas Zoe Saldaña hivatalosan is minden idők legnagyobb bevételt hozó színésze az lett az Avatar filmnek köszönhetően. Noha Zoe nevét valószínűleg nem fogják a filmtörténet legnagyobb színésznői között említeni, ha a mozipénztáraknál elért eredményeket nézzük, vitathatatlanul az élmezőnybe tartozik. Filmválasztásai rendkívül tudatosnak bizonyultak: karrierje során sorra szerepelt a legsikeresebb franchise-okban, amelyek összesített bevétele mostanra minden korábbi rekordot megdöntött.

A színésznő már korábban is a világ egyik legjövedelmezőbb filmsztárjának számított, miután az általa jegyzett produkciók globális mozis bevétele meghaladta a 14 milliárd dollárt. Ezzel akkor még olyan neveket előzött meg a ranglistán, mint Scarlett Johansson és Samuel L. Jackson.

Azóta azonban újabb mérföldkőhöz érkezett: filmjeinek összbevétele elérte a 15,47 milliárd dollárt, amivel jelenleg az első helyen áll.

Az Avatar repítette az élre

A rekorddöntés kulcsa nem meglepő módon az Avatar-univerzumhoz kötődik. A legújabb rész, az Avatar: Tűz és hamu eddig 1,23 milliárd dolláros bevételt termelt világszerte. A színésznő az Avatar első két részében is kulcsszerepet játszott, amelyek a filmtörténet első és harmadik legnagyobb bevételű alkotásai közé tartoznak.

Emellett Saldaña szerepelt a Bosszúállók: Végtelen háborúban is, amely jelenleg a második helyet foglalja el a globális bevételi rangsorban. Karrierjét tovább erősítették A galaxis őrzői filmek, valamint a Star Trek-trilógia, amelyek szintén több mint egymilliárd dollárt hoztak a mozikban. Ezek a franchise-ok együtt alapozták meg azt a pénzügyi sikert, amely most történelmi csúcsra ért.