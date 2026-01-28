Elton John merész lépésre szánta el magát: saját testrészéből készíttetett ékszert magának

Nem tudjuk eldönteni, hogy ha Elton Johnról van szó, akkor hol végződik az extravagáns- és hol kezdődik a bizarr jelző. Most a sztárról készült dokumentumfilmből megtudhattuk, hogy Elton John folyamatosan feszegeti a határait és nem ismer lehetetlent, ha valami extrém újdonságra vágyik. A mostani lépésével azonban még a sokat látott orvosokat is megdöbbentette.

Elton John a műtétje után úgy döntött, hogy felhasználja a testéből kioperált darabokat

Forrás: Getty Images

Elton John térdkalácsa most már a nyakában lóg

Jól olvastátok! A Grammy-díjas énekes tavaly komoly operáción esett át, miután kiderült, hogy térdprotézisre van szüksége. Elton John műtétje jól sikerült, azonban a beavatkozás után váratlan kéréssel fordult az orvosaihoz. Elkérte a kioperált térdkalácsainak darabjait.

„Amikor kivették először a bal, majd a jobb térdkalácsomat, megkérdeztem a sebészt, hogy megtarthatom-e őket. Ez láthatóan igencsak meglepte" - kezdte beszámolóját a világsztár Touched By Gold című dokumentumfilmben. Az alkotás Sir Elton John egyik legrégebbi barátjáról, Theo Fennellről szól, aki az egyik legismertebb ékszertervező a világon, aki varázslatos dolgokra képes az arannyal. Kiderült, hogy a két barát közösen készített nyakláncot Sir Elton John térdkalácsaiból.

„A műtét után felhívtalak téged és azt mondtam, csinálj amit akarsz velük!" - utalt barátja munkájára az énekes. Theo Fennell pedig kapva-kapott az alkalmon, és egy stílusos nyakláncot készített a testrészekből, ami a mai napig Elton nyakában lóg.

Elton John egészségügyi állapota nem volt a legjobb a műtétje előtt

Az énekes további érdekességeket is megosztott a beavatkozásáról, ugyanis elárulta, hogy rendkívül rossz állapotban voltak már a térdei, mire eljutott a kórházba.

„A sebészem azt mondta, hogy az enyém a legrosszabb térd, amit valaha megoperált. De legalább megtudom mutatni nektek. Ez a lyuk itt volt tényleg a térdkalácsomon. Úgy néz ki, mint egy régi egyiptomi műtárgy. Őszintén úgy gondolom, hogy ezek időtlen darabok, amik évszázadokig fennmaradnak majd. Az arany állandó emlékeztető arra, milyen gyönyörűvé válhatnak a dolgok" - zárta sorait az énekes, aki megmutatta a kamerának a különleges ékszert.

A bizarr jelenetet itt tudjátok megtekinteni: