Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
orvosi beavatkozás

Elton John merész lépésre szánta el magát: saját testrészéből készíttetett ékszert magának

orvosi beavatkozás bizarr Elton John ékszer
Komáromi Bence
2026.01.28.
A világhírű énekesről köztudott, hogy nem veti meg az extrém húzásokat, azonban most önmagát is túllicitálta. Elton John ugyanis most a saját kioperált testrészéből készíttetett nyakláncot magának.

Nem tudjuk eldönteni, hogy ha Elton Johnról van szó, akkor hol végződik az extravagáns- és hol kezdődik a bizarr jelző. Most a sztárról készült dokumentumfilmből megtudhattuk, hogy Elton John folyamatosan feszegeti a határait és nem ismer lehetetlent, ha valami extrém újdonságra vágyik. A mostani lépésével azonban még a sokat látott orvosokat is megdöbbentette.

Elton John a műtétje után úgy döntött, hogy felhasználja a testéből kioperált darabokat
Elton John a műtétje után úgy döntött, hogy felhasználja a testéből kioperált darabokat
Forrás:  Getty Images

Elton John térdkalácsa most már a nyakában lóg

Jól olvastátok! A Grammy-díjas énekes tavaly komoly operáción esett át, miután kiderült, hogy térdprotézisre van szüksége. Elton John műtétje jól sikerült, azonban a beavatkozás után váratlan kéréssel fordult az orvosaihoz. Elkérte a kioperált térdkalácsainak darabjait.

„Amikor kivették először a bal, majd a jobb térdkalácsomat, megkérdeztem a sebészt, hogy megtarthatom-e őket. Ez láthatóan igencsak meglepte" - kezdte beszámolóját a világsztár Touched By Gold című dokumentumfilmben. Az alkotás Sir Elton John egyik legrégebbi barátjáról, Theo Fennellről szól, aki az egyik legismertebb ékszertervező a világon, aki varázslatos dolgokra képes az arannyal. Kiderült, hogy a két barát közösen készített nyakláncot Sir Elton John térdkalácsaiból.

„A műtét után felhívtalak téged és azt mondtam, csinálj amit akarsz velük!" - utalt barátja munkájára az énekes. Theo Fennell pedig kapva-kapott az alkalmon, és egy stílusos nyakláncot készített a testrészekből, ami a mai napig Elton nyakában lóg.

Elton John egészségügyi állapota nem volt a legjobb a műtétje előtt

Az énekes további érdekességeket is megosztott a beavatkozásáról, ugyanis elárulta, hogy rendkívül rossz állapotban voltak már a térdei, mire eljutott a kórházba.

„A sebészem azt mondta, hogy az enyém a legrosszabb térd, amit valaha megoperált. De legalább megtudom mutatni nektek. Ez a lyuk itt volt tényleg a térdkalácsomon. Úgy néz ki, mint egy régi egyiptomi műtárgy. Őszintén úgy gondolom, hogy ezek időtlen darabok, amik évszázadokig fennmaradnak majd. Az arany állandó emlékeztető arra, milyen gyönyörűvé válhatnak a dolgok" - zárta sorait az énekes, aki megmutatta a kamerának a különleges ékszert.

A bizarr jelenetet itt tudjátok megtekinteni:

Tyúklábminta az otthonodban? Elton John 50 éves kanapéja visszahozhatja − FOTÓ

Minimalista, bohém vagy vintage? 2026-ban nem ezek lesznek a lakberendezés legfelkapottabb trendjei. Bizony, visszatér a britek nagy kedvence, a tyúklábminta, amit nagyon könnyű imádni - és gyűlölni is.

Elton John oldalt választott a Beckham család viszályában — Brooklyn keresztapjaként nehéz döntést kellett meghoznia

30 éves barátsága David Beckhammel az egyik oldalon, keresztapaként vállalt kötelezettségei a másikon. Ezt kellett mérlegelnie Elton Johnnak, amikor meghozta a döntést: Broolyn mellett vagy vele szemben foglal állást.

Elton John sokkolta a fél világot: sírva vallotta meg, mennyi van neki hátra

Elton John, aki az elmúlt évtizedekben rengeteg betegséggel küzdött meg, tisztában van a saját halandóságával. És ez az új albuma felvételén meg is érintette: kamerák előtt fakadt sírva a sztár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu