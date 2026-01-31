Pomádé, szabadság és álomhotel – Fenyő Miklós, aki nemcsak zenét, hanem életstílust hozott Magyarországra

Miért volt ez több zenénél?

A nyolcvanas évek elején Magyarországon a Hungária sikere társadalmi jelentőségű volt. A szürke kádári hétköznapokban alternatív valóságot kínáltak.

Egy estére: lehetett másnak lenni, lehetett amerikai zenét hallgatni, lehetett álmodni.

Fenyő Miklós nemcsak zenét, hanem életstílust importált: mozgást, gesztusokat, ruhát, gondolkodást. Ez volt a Hungária igazi ereje.

A Hungária teljes pompájában. Balról jobbra: Fekete Gyula Szaxi Maxi, Szikora Róbert, Novai Gábor, Dolly, Fenyő Miklós, Kékes Zoltán.

Forrás: hot! magazin archívum

Perfekcionizmus, törések, új utak

Fenyő maximalista volt. Mindent kontrollált, mindent pontosan akart. Ez konfliktusokat szült, de ennek köszönhető a Hungária profizmusa is. A zenekar a csúcson szakadt szét: megszületett az R-GO és a Dolly Roll, Fenyő pedig szólóútra lépett.

És újra megújult.

Break, Modern Hungária, produceri és menedzseri szerep. Ő fedezte fel Szandit, és elsőként hozott be itthon friss, nemzetközi trendeket. Még rap albumot is kiadott.

Emlékezés, vágy és legenda egyszerre

A Hotel Menthol, a Made in Hungária, az Aranycsapat nem egyszerű musicalek. Ezek Fenyő Miklós saját mítoszának fejezetei. A Made in Hungária nem dokumentum, hanem emlékezés, vágy és legenda egyszerre. Önéletrajzi könyve a Mélyvíz, csak megúszóknak nem csupán memoár, hanem egy korszak lenyomata, örök visszaidézése.

Feleségével majdnem 50 évig voltak házasok, halála nagyon megviselte, de ebből is felállt.

Fenyő-legenda – a rock and roll királya

Fenyő megkerülhetetlen, mert nem egyetlen nemzedékhez szólt. Dalai, mozdulatai, világa átsiklott az időn, és újra meg újra megtalálta azokat, akik éppen akkor voltak fiatalok, vagy fiatalnak akarták érezni magukat. Nem félt változni, sőt: számára a megújulás nem kényszer volt, hanem ösztön. Mindig pontosan tudta, merre jár a világ, és nem félt hazahozni mindazt, amitől itthon egy kicsit szabadabban lehetett lélegezni. Közben végig hiteles maradt, mert amit képviselt, azt élte is: nem szerepet játszott, hanem életformát mutatott.

Fenyő Miklós nem csupán dalokat írt és adott elő. Egy nyelvet teremtett, egy sajátos, magyar rock and roll nyelvet, amelyben egyszerre volt jelen Amerika álma és a pesti utcák valósága. A pomádé, a zakó, a mozdulat, a refrén mind ugyanazt üzenték: lehet másképp élni. Lehet szabadon. Lehet merészen. Még itt is.

Most, hogy a rock and roll magyarországi királya elment, már pontosan látjuk, mit hagyott maga után. Nemcsak slágereket, nemcsak emlékeket, hanem egy érzést, amely túlél minden korszakot. Talán ez volt a legnagyobb műve. És talán ez a sláger szól majd a legtovább.