Az egész ország aggódott a Hungária frontemberéért. Fenyő Miklós januárban került kórházba, tüdőgyulladással kezelték. Később a menedzsmentje arról számolt be, hogy a tüdőgyulladásból meggyógyult, annak szövődményeivel küzd, és azt kérték, mindenki szurkoljon neki, hogy felépüljön. Ma reggel szomorú hír érkezett, Fenyő Miklós hajnalban meghalt.

Fenyő Miklós szombaton hajnalban hunyt el.

Forrás: Mediaworks archívum

Fenyő Miklós szombaton hajnalban halt meg

A zenész hivatalos Facebook-oldalán jelent meg a lesújtó hír: Fenyő Miklós meghalt. „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” − írták.

Fenyő Miklós márciusban lett volna 79. éves, egy ország gyászolja.

