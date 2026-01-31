Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Életét vesztette a Hungária frontembere. Fenyő Miklós 78 éves volt.

Az egész ország aggódott a Hungária frontemberéért. Fenyő Miklós januárban került kórházba, tüdőgyulladással kezelték. Később a menedzsmentje arról számolt be, hogy a tüdőgyulladásból meggyógyult, annak szövődményeivel küzd, és azt kérték, mindenki szurkoljon neki, hogy felépüljön. Ma reggel szomorú hír érkezett, Fenyő Miklós hajnalban meghalt.

Fenyő Miklós szombaton hajnalban hunyt el.
Fenyő Miklós szombaton hajnalban hunyt el. 
Forrás: Mediaworks archívum

Fenyő Miklós szombaton hajnalban halt meg

A zenész hivatalos Facebook-oldalán jelent meg a lesújtó hír: Fenyő Miklós meghalt. „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” − írták. 

Fenyő Miklós márciusban lett volna 79. éves, egy ország gyászolja. 

