8 kötelező film, amit látnod kell a közelgő nagy díjátadók előtt

Neked mi volt a kedvenc 2025-ös filmed? A következőkben összegyűjtöttük a legtöbb jelölést szerző filmeket, amelyeket muszáj látnod a 2026-os díjátadók előtt. Formálj te is véleményt a legsikeresebb filmekről! Íme egy lista hozzá: a 8 legjobb film 2025-ből.

Közeleg a 2026 award season, amikor megtudhatjuk, melyik filmek, színészek és rendezők nyernek Golden Globe-, Oscar- és BAFTA-díjat. Ez az időszak januártól egészen nyárig is eltarthat. 2025-ben rengeteg zseniális film készült, így idén különösen erős a mezőny. Mutatjuk mely filmeket kell megnézned a nagy díjátadók előtt! Íme a 8 legzseniálisabb film 2025-ből.

Íme a 8 legjobb film 2025-ből.
Íme a 8 legígéretesebb film 2025-ből, amik várhatóan tarolnak majd a 2026-os nagy díjátadókon.
Forrás: Profimedia / Netflix

Érkezik filmes díjátadók korszaka

  • Hamarosan itt a 2026-os Golden Globe- és az Oscar-gála is.
  • Zseniális kosztümök, elképesztő drámák és legendás színészi játékok jellemezték a 2025-ös évet.
  • Nézd meg mely filmek kerültek a legtöbbet jelöltek közé.

Az idei filmek komoly mezőnyt alakítottak ki, így idén nem lesz egyszerű dolga a bíráknak. A következő listában találhatsz filmdrámákat, A24 filmeket és életrajzi művek is. Hamarosan érkezik a 2026-os Golden Globe-díjátadó, ahol elképesztő verseny alakult ki a színészek és rendezők között. 

Íme a 8 legzseniálisabb film 2025-ből

Frankenstein

Guillermo del Toro Mary Shelley klasszikusának újragondolása október 17-én érkezett a Netflixre. A film, amelyet del Toro egész életében meg akart valósítani, a látványos és lenyűgöző főszereplő trió, Oscar Isaac, Jacob Elordi és Mia Goth által kelt életre. A Frankenstein-film nemcsak színészi játékával, de elképesztő díszletével és jelmeztervezésével is filmtörténelmet írt. 

frakenstein
A Frankenstein-film sok díjra esélyes.
Forrás: IMDb

Egyik csata a másik után (One Battle after another)

Ősszel mindenki a One Battle After Another című filmről és Leonardo DiCaprio mesteri színészi játékáról beszélt. Paul Thomas Anderson rendező újabb sikert aratott ezzel a vígjátékkal. A film elképesztő kritikákat kapott, így ez lett az egyik legtöbbet jelölt film a 2026-os díjátadókon. 

egyik csata a másik után
Egyik csata a másik után: Leonardo DiCaptio esélyes egy újabb Oscárra?
Forrás: IMDb

Wicked: For good

Ariana Grande és Cynthia Erivo visszatértek Glinda és Elphaba szerepében a Jon M. Chu rendezte fantasy-musical második részében. A virális pillanatoktól a divatirányzatokig, a Wicked jelenség tavaly viharos gyorsasággal hódította meg a világot, és ez csak a kezdet. A zenék, a díszlet és a színészi játék magukért beszéltek. 

wicked:for good
Wicked: For good szintén több kategóriában esélyes.
Forrás: IMDb

Hamnet

Paul Mescal visszatért a képernyőre. Ezúttal William Shakespeare szerepében a Hamnet című filmben, amely Chloé Zhao rendezésében az angol drámaíró és felesége, Agnes életét követi nyomon fiuk, Hamnet halála után. A tragédia ihlette Shakespeare örökzöld remekművét, a Hamletet.

hamnet
Hamnet szintén sok díjra esélyes.
Forrás: IMDb

Sinners

Ryan Coogler szexi vámpírfilmje nemcsak a világot hódította meg ezen a nyáron, hanem a Warner Bros.-szal kötött úttörő szerződése szó szerint megváltoztatta az iparágat. Hailee Steinfeld és Michael B. Jordan felejthetetlen alakításukat még sokáig fogjuk emlegetni. A horror-akciófilmet szinte azonnal felkapta a közösségi média.

sinners
Sinners film
Forrás: IMDb

Marty Supreme

Timothée Chalamet és Gwyneth Paltrow szereplésével született meg a karácsonykor bemutatott sportdráma. A film marketingkampánya elképesztő újításokat hozott az iparba. Timothée lesz az egyik legnagyobb vetélytársa Dicapriónak a díjátadók során. 

Marty supreme
Timothée Chalamet a Marty Supreme főszerepében.
Forrás: IMDb

Jay Kelly

A Noah Baumbach rendezésében készült drámakomédiában Adam Sandler és George Clooney is szerepel. A film könnyedséget és humort vitt az idei év jelölései köze. Ez a furcsa színészi páros nemcsak a képernyőn, de az interjúkban is jól működött együtt. Ebben a filmen Adam Sandler új oldalát ismerhettük meg. 

jay kelly
Adam Sandler és George Clooney.
Forrás: IMDb

Bugonia

Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Jesse Plemons ismét összeálltak egy újabb hihetetlenül furcsa és gyomorforgató komédiához. A sci-fi filmben megcsodálhatjuk a kopasz Stone-t, egy másvilági összeesküvés-elméletet, valamint éppen elegendő vért és beleket. A film elképesztően szórakoztató és elgondolkodtató egyszerre. Emma Stone az idei év egyik legesélyesebb női színésze.

bugonia
Bugonia, amelyben Emma Stone ismét hihetetlen alakítást nyújtott.
Forrás: IMDb

Elképesztő tervezések és gótikus romantika: az új Frankenstein-film különleges jelmezeinek kulisszatitkai

Ilyen, amikor egy klasszikus könyv életre kel a filmvásznon: Frankenstein történetének Netflix-feldolgozása november 7-től lesz elérhető a streaming platformon. A produkció jelmeztervezője a film grandiózus és látványos kosztümjeiről árult el kulisszatitkokat.

Golden Globe 2026: ez a két film kapta a legtöbb jelölést

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Golden Globe-jelöléseket, és már most látszik, mely alkotások lesznek az idei díjátadók főszereplői.

Wicked 2, a csodák csodája: visszatért a varázslat, csak sokkal halványabban – Kritika

Elphaba és Glinda újra alkotott, csak kérdés, hogy mennyire volt átütő a musicalfilm lezárása.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
