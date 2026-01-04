8 kötelező film, amit látnod kell a közelgő nagy díjátadók előtt

Közeleg a 2026 award season, amikor megtudhatjuk, melyik filmek, színészek és rendezők nyernek Golden Globe-, Oscar- és BAFTA-díjat. Ez az időszak januártól egészen nyárig is eltarthat. 2025-ben rengeteg zseniális film készült, így idén különösen erős a mezőny. Mutatjuk mely filmeket kell megnézned a nagy díjátadók előtt! Íme a 8 legzseniálisabb film 2025-ből.
Érkezik filmes díjátadók korszaka
- Hamarosan itt a 2026-os Golden Globe- és az Oscar-gála is.
- Zseniális kosztümök, elképesztő drámák és legendás színészi játékok jellemezték a 2025-ös évet.
- Nézd meg mely filmek kerültek a legtöbbet jelöltek közé.
Az idei filmek komoly mezőnyt alakítottak ki, így idén nem lesz egyszerű dolga a bíráknak. A következő listában találhatsz filmdrámákat, A24 filmeket és életrajzi művek is. Hamarosan érkezik a 2026-os Golden Globe-díjátadó, ahol elképesztő verseny alakult ki a színészek és rendezők között.
Íme a 8 legzseniálisabb film 2025-ből
Frankenstein
Guillermo del Toro Mary Shelley klasszikusának újragondolása október 17-én érkezett a Netflixre. A film, amelyet del Toro egész életében meg akart valósítani, a látványos és lenyűgöző főszereplő trió, Oscar Isaac, Jacob Elordi és Mia Goth által kelt életre. A Frankenstein-film nemcsak színészi játékával, de elképesztő díszletével és jelmeztervezésével is filmtörténelmet írt.
Egyik csata a másik után (One Battle after another)
Ősszel mindenki a One Battle After Another című filmről és Leonardo DiCaprio mesteri színészi játékáról beszélt. Paul Thomas Anderson rendező újabb sikert aratott ezzel a vígjátékkal. A film elképesztő kritikákat kapott, így ez lett az egyik legtöbbet jelölt film a 2026-os díjátadókon.
Wicked: For good
Ariana Grande és Cynthia Erivo visszatértek Glinda és Elphaba szerepében a Jon M. Chu rendezte fantasy-musical második részében. A virális pillanatoktól a divatirányzatokig, a Wicked jelenség tavaly viharos gyorsasággal hódította meg a világot, és ez csak a kezdet. A zenék, a díszlet és a színészi játék magukért beszéltek.
Hamnet
Paul Mescal visszatért a képernyőre. Ezúttal William Shakespeare szerepében a Hamnet című filmben, amely Chloé Zhao rendezésében az angol drámaíró és felesége, Agnes életét követi nyomon fiuk, Hamnet halála után. A tragédia ihlette Shakespeare örökzöld remekművét, a Hamletet.
Sinners
Ryan Coogler szexi vámpírfilmje nemcsak a világot hódította meg ezen a nyáron, hanem a Warner Bros.-szal kötött úttörő szerződése szó szerint megváltoztatta az iparágat. Hailee Steinfeld és Michael B. Jordan felejthetetlen alakításukat még sokáig fogjuk emlegetni. A horror-akciófilmet szinte azonnal felkapta a közösségi média.
Marty Supreme
Timothée Chalamet és Gwyneth Paltrow szereplésével született meg a karácsonykor bemutatott sportdráma. A film marketingkampánya elképesztő újításokat hozott az iparba. Timothée lesz az egyik legnagyobb vetélytársa Dicapriónak a díjátadók során.
Jay Kelly
A Noah Baumbach rendezésében készült drámakomédiában Adam Sandler és George Clooney is szerepel. A film könnyedséget és humort vitt az idei év jelölései köze. Ez a furcsa színészi páros nemcsak a képernyőn, de az interjúkban is jól működött együtt. Ebben a filmen Adam Sandler új oldalát ismerhettük meg.
Bugonia
Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Jesse Plemons ismét összeálltak egy újabb hihetetlenül furcsa és gyomorforgató komédiához. A sci-fi filmben megcsodálhatjuk a kopasz Stone-t, egy másvilági összeesküvés-elméletet, valamint éppen elegendő vért és beleket. A film elképesztően szórakoztató és elgondolkodtató egyszerre. Emma Stone az idei év egyik legesélyesebb női színésze.
