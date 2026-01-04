8 kötelező film, amit látnod kell a közelgő nagy díjátadók előtt

Közeleg a 2026 award season, amikor megtudhatjuk, melyik filmek, színészek és rendezők nyernek Golden Globe-, Oscar- és BAFTA-díjat. Ez az időszak januártól egészen nyárig is eltarthat. 2025-ben rengeteg zseniális film készült, így idén különösen erős a mezőny. Mutatjuk mely filmeket kell megnézned a nagy díjátadók előtt! Íme a 8 legzseniálisabb film 2025-ből.

Forrás: Profimedia / Netflix

Az idei filmek komoly mezőnyt alakítottak ki, így idén nem lesz egyszerű dolga a bíráknak. A következő listában találhatsz filmdrámákat, A24 filmeket és életrajzi művek is. Hamarosan érkezik a 2026-os Golden Globe-díjátadó, ahol elképesztő verseny alakult ki a színészek és rendezők között.

Frankenstein

Guillermo del Toro Mary Shelley klasszikusának újragondolása október 17-én érkezett a Netflixre. A film, amelyet del Toro egész életében meg akart valósítani, a látványos és lenyűgöző főszereplő trió, Oscar Isaac, Jacob Elordi és Mia Goth által kelt életre. A Frankenstein-film nemcsak színészi játékával, de elképesztő díszletével és jelmeztervezésével is filmtörténelmet írt.

A Frankenstein-film sok díjra esélyes.

Forrás: IMDb

Egyik csata a másik után (One Battle after another)

Ősszel mindenki a One Battle After Another című filmről és Leonardo DiCaprio mesteri színészi játékáról beszélt. Paul Thomas Anderson rendező újabb sikert aratott ezzel a vígjátékkal. A film elképesztő kritikákat kapott, így ez lett az egyik legtöbbet jelölt film a 2026-os díjátadókon.

Egyik csata a másik után: Leonardo DiCaptio esélyes egy újabb Oscárra?

Forrás: IMDb

Wicked: For good

Ariana Grande és Cynthia Erivo visszatértek Glinda és Elphaba szerepében a Jon M. Chu rendezte fantasy-musical második részében. A virális pillanatoktól a divatirányzatokig, a Wicked jelenség tavaly viharos gyorsasággal hódította meg a világot, és ez csak a kezdet. A zenék, a díszlet és a színészi játék magukért beszéltek.

Wicked: For good szintén több kategóriában esélyes.

Forrás: IMDb

Hamnet

Paul Mescal visszatért a képernyőre. Ezúttal William Shakespeare szerepében a Hamnet című filmben, amely Chloé Zhao rendezésében az angol drámaíró és felesége, Agnes életét követi nyomon fiuk, Hamnet halála után. A tragédia ihlette Shakespeare örökzöld remekművét, a Hamletet.