Szívszorító: megérkezett James Van Der Beek utolsó filmjének előzetese — Videó

Március 13-án különleges élményben lesz része a filmrajongóknak. Ekkor kezdik vetíteni A kapuk című krimi-thrillert, amely a február 11-én elhunyt James Van Der Beek legutolsó filmje. A közkedvelt színész régóta tartó súlyos betegsége következtében, egy hónappal a premiervetítés előtt életét vesztette. Az elkészült művet már nem láthatta, azonban népes rajongótábora végigizgulhatja James Van Der Beek utolsó moziját.

Megérkezett James Van Der Beek utolsó mozija, A kapuk előzetese

Forrás: IMDb

Meghalt James Van Der Beek A színésznél 2023-ban harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak.

2024-ben őszintén beszélt az állapotáról a nyilvánosság előtt és elárulta, hogy a betegsége miatt egy időre visszavonul, hogy a gyógyulásra koncentráljon, azonban nem adja fel a színészi pályafutását.

Rákos megbetegedéséről mindig nyíltan és őszintén beszélt, megosztotta a legmegrázóbb részleteket is az állapotával kapcsolatban.

Végül a 3 éven keresztül méltósággal viselt betegsége után Van Der Beek 2026. február 11-én életét vesztette .

. Halálának hírét a felesége, Kimberly hozta nyilvánosságra.

Az elhunyt világsztárt idén két alkotásban is viszontláthatjuk, ugyanis hamarosan megérkezik A kapuk című krimi-thrillerje, nem sokkal később pedig a Doktor szöszi-filmek előzménysorozata is, amelyben vendégszerepel.

James Van Der Beek élete utolsó filmjében

Forrás: IMDb

James Van Der Beek utolsó filmje igazi csemegének ígérkezik

Illusztris társaságot gyűjtött össze John Burr rendező A kapuk című filmjéhez. A James Van Der Beek, Mason Gooding, Keith Powers és Algee Smith főszereplésével készült alkotás három jó barát traumatikus éjszakáját meséli el, akik kocsikázás közben véletlenül egy gyilkosság szemtanúivá válnak. A bűncselekmény ráadásul egy zárt kapukkal körülölelt lakóparkban történik, ahol csapdába esnek fiatal hőseink. Ekkor pedig megjelennek a bosszúszomjas lakók — és egy karizmatikus, de baljóslatú vallási vezető —, akik nem azért jönnek, hogy segítsenek az eltévedő baráti társaságnak. Nem tudjuk, hogy te hogy vagy vele, de mi már vágjuk a centit, hogy láthassuk az izgalmasnak ígérkező mozifilmet. A kapuk első előzetese pedig csak még izgatottabbá tett minket!