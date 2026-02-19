Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szívszorító: megérkezett James Van Der Beek utolsó filmjének előzetese — Videó

Komáromi Bence
2026.02.19.
Hamarosan a mozikban is látható lesz A kapuk című krimi-thriller, amely főszereplői között viszontláthatjuk a tragikusan fiatalon elhunyt színészt, aki már nem élhette meg a film márciusi premierjét. Mutatjuk James Van Der Beek utolsó mozifilmjének előzetesét!

Március 13-án különleges élményben lesz része a filmrajongóknak. Ekkor kezdik vetíteni A kapuk című krimi-thrillert, amely a február 11-én elhunyt James Van Der Beek legutolsó filmje. A közkedvelt színész régóta tartó súlyos betegsége következtében, egy hónappal a premiervetítés előtt életét vesztette. Az elkészült művet már nem láthatta, azonban népes rajongótábora végigizgulhatja James Van Der Beek utolsó moziját.

Forrás: IMDb

Meghalt James Van Der Beek

  • A színésznél 2023-ban harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak.
  • 2024-ben őszintén beszélt az állapotáról a nyilvánosság előtt és elárulta, hogy a betegsége miatt egy időre visszavonul, hogy a gyógyulásra koncentráljon, azonban nem adja fel a színészi pályafutását.
  • Rákos megbetegedéséről mindig nyíltan és őszintén beszélt, megosztotta a legmegrázóbb részleteket is az állapotával kapcsolatban.
  • Végül a 3 éven keresztül méltósággal viselt betegsége után Van Der Beek  2026. február 11-én életét vesztette.
  • Halálának hírét a felesége, Kimberly hozta nyilvánosságra.
  • Az elhunyt világsztárt idén két alkotásban is viszontláthatjuk, ugyanis hamarosan megérkezik A kapuk című krimi-thrillerje, nem sokkal később pedig a Doktor szöszi-filmek előzménysorozata is, amelyben vendégszerepel.

 

Forrás: IMDb

James Van Der Beek utolsó filmje igazi csemegének ígérkezik

Illusztris társaságot gyűjtött össze John Burr rendező A kapuk című filmjéhez. A James Van Der Beek, Mason Gooding, Keith Powers és Algee Smith főszereplésével készült alkotás három jó barát traumatikus éjszakáját meséli el, akik kocsikázás közben véletlenül egy gyilkosság szemtanúivá válnak. A bűncselekmény ráadásul egy zárt kapukkal körülölelt lakóparkban történik, ahol csapdába esnek fiatal hőseink. Ekkor pedig megjelennek a bosszúszomjas lakók — és egy karizmatikus, de baljóslatú vallási vezető —, akik nem azért jönnek, hogy segítsenek az eltévedő baráti társaságnak. Nem tudjuk, hogy te hogy vagy vele, de mi már vágjuk a centit, hogy láthassuk az izgalmasnak ígérkező mozifilmet. A kapuk első előzetese pedig csak még izgatottabbá tett minket!

A kapuk című film előzetesét itt tudjátok megtekinteni:

