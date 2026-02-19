Kylie Jenner és Timothée Chalamet brutális, 100 milliós házassági szerződést köthetett

Az utóbbi napokban izgalmas hírek láttak napvilágot arról, hogy Kylie Jenner és Timothée Chalamet állítólag egy 100 millió dolláros házassági szerződést írt alá. A megállapodás nemcsak a pénzügyeket fekteti le, de az esküvő pontos dátumát is megszabja a hollywoodi álompár számára. Úgy tűnik, mint mindig, most is Kris Jenner mesterkedése áll az egész mögött.
Hollywood legmegosztóbb álompárja, Kylie Jenner és Timothée Chalamet kész a házasságra
- Az új szerződés szerint még idén egybe kell kelnie a szerelmeseknek.
- Mint minden nagyobb Kardashian-klán mérföldkőnél, itt is Kris Jenner bábmester munkája áll a háttérben.
- Belső információk szerint a pár 100 millió dolláros házassági szerződést kötött.
A napokban robbant a hír, hogy Kylie Jenner és Timothée Chalamet új szintre emelné kapcsolatukat. Bennfentes források szerint a megállapodás mögött Kylie édesanyja, Kris Jenner áll, aki egy különleges wedding dealt készített elő lánya és párja számára.
Az értesülések alapján a szerződés kötelezné a párt arra, hogy legkésőbb 2026 végéig összeházasodjanak, méghozzá a család valóságshow-ja, a The Kardashians kereteiben.
A meghatározott 100 millió dolláros összeg állítólag az az összprofit, amelyet Kris Jenner az esküvői különkiadástól vár. A tervek szerint ugyanis az eseményből külön epizód, vagy akár több részes esküvői különkiadás készülne, amely jelentős nézettséget és reklámbevételt hozhatna a családnak. Emellett egy reklámszerződés is része lenne a megállapodásnak, amely Kylie saját márkáihoz kapcsolódna. Bár azt nem tudjuk, hogy ez az összeg hogyan oszlik meg a Kylie és Timothée között, de ismerve Kris Jennert, biztosan a lánya jár majd jobban...
Amennyiben igaznak bizonyulna a hír, az ismét jól mutatná, hogyan fonódik össze a magánélet és az üzlet a Kardashian–Jenner család világában, ahol a személyes mérföldkövek gyakran globális többmilliós üzleti projektté válnak. És miért ne történhetne meg? Hiszen a színész már nyilatkozott is az esküvő kérdésében! Két héttel ezelőtt Timothée a Marty Supreme film londoni vetítésén egészen konkrétan azt mondta, hogy készen áll a Kylie Jennerrel való házasságra.
Kris Jenner több, mint egy büszke anyuka
A Kardahsian-Jenner klán igazi családfője a 70 éves Kris Jenner, aki nem csak egy kedves anyuka és nagymama, hanem lányai managere és nem mellesleg Hollywood egyik legnagyobb bábmestere is. Állítólag Kris áll Kim 2007-es »véletlen kiszivárgott« intim videója mögött is, ami katalizátora volt a család népszerűsítésének. Ráadásul már nem egyszer bújt a kerítő szerepébe, és lányainak már többször intézett PR kapcsolatot. Így nem is olyan hihetetlen a pletyka, hogy az ő fejéből pattant ki ez a komoly üzleti megállapodás, hiszen Kim után Kylie a leggazdagabb lánya.
Olvasd el további sztárpletykáinkat is: