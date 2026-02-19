Jason Statham ellopta a biciklimet – Erre a filmre biztos nem vagy felkészülve

Az év legfurcsább című akciófilmje már most lázban tartja a szakmát. Lassan bemutatkozik a Jason Statham, ahogy Jason Stathamet játsza el, egy Jason Statham-filmben. Bonyi? Mi kibogoztuk!

Jason Statham ellopja a biciklinket a legújabb filmjében.

Forrás: Getty Images

Jason Statham ellopta a bringánkat – És lehet, hogy ezzel a mozikat is Jason Statham új, 80 millió dolláros akció-vígjátéka, a „Jason Statham Stole My Bike” letarolhatja az európai filmpiacot.

A rendező a látványos akciók mestere, David Leitch, aki nem először dolgozik együtt Stathammel.

A meta-humorral operáló filmben a színész saját magát alakítja – igen, tényleg...

Az utóbbi években sok minden volt bizonytalan Hollywoodban, de egy dolog szinte mindig stabil pont marad. Ha új év, akkor új Jason Statham-film. A színész nemrég még méhészkedett A méhész című akciójában, korábban óriáscápákkal harcolt a Meg - Az őscápában, és természetesen idén is jött már ki filmje, − A megmentő − ami szintén annyi újat mutatott, mint a Tinder-statisztikánk. Zérót.

Most azonban egy olyan projektbe vág bele, ami még tőle is szokatlan.

A Jason Statham ellopta a biciklimet (Jason Statham Stole My Bike) című, több mint 80 millió dolláros költségvetésű akció-vígjátékot az European Film Market keretében mutatták be Berlinben, és azonnal a legkeresettebb projektek közé került.

A koncepció egyszerre merész és önironikus: Statham saját magát alakítja benne, egy olyan világban, ahol ő maga is globális akciósztár. Igen, ez annyira meta, amennyire elsőre hangzik.

A rendezői székben David Leitch ül, aki már bizonyított nagyszabású produkciókban, például a Deadpool 2 és a A gyilkos járat esetében. Leitch és Statham korábban is dolgoztak már együtt, és a közös múlt alapján borítékolható, hogy a látványos kaszkadőrmutatványokból most sem lesz hiány.

Nem véletlen, hogy Leitch maga is kaszkadőrként kezdte, és komoly szerepet vállalt abban, hogy az Akadémia 2028-tól külön Oscar-díjjal ismeri el a kaszkadőröket.

A történetről egyelőre keveset tudni, de a stúdió PG-13-as (nálunk: 12 év alattiaknak nem ajánlott) besorolást céloz meg, vagyis a film családbarátabb, könnyedebb hangvételű lesz. Valami olyasmire számíthatunk, mint A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya, amelyben Nicolas Cage szintén saját magát parodizálta.

A kérdés csak az: vajon Statham mennyire hajlandó kifigurázni a saját keményfiú-imidzsét?

A projekt mögött komoly nevek sorakoznak

A forgalmazást a Black Bear vállalta, a nemzetközi jogok iránt pedig már most élénk az érdeklődés – az Amazon állítólag több területen is lecsapna rá. Ez amúgy különösen figyelemre méltó, hiszen az idei berlini piacon főként horrorprojektek dominálnak, ilyen volumenű akciófilm ritkán bukkan fel.