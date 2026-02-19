Jason Statham ellopta a biciklimet – Erre a filmre biztos nem vagy felkészülve

Az év legfurcsább című akciófilmje már most lázban tartja a szakmát. Lassan bemutatkozik a Jason Statham, ahogy Jason Stathamet játsza el, egy Jason Statham-filmben. Bonyi? Mi kibogoztuk!
Jason Statham ellopta a bringánkat – És lehet, hogy ezzel a mozikat is
- Jason Statham új, 80 millió dolláros akció-vígjátéka, a „Jason Statham Stole My Bike” letarolhatja az európai filmpiacot.
- A rendező a látványos akciók mestere, David Leitch, aki nem először dolgozik együtt Stathammel.
- A meta-humorral operáló filmben a színész saját magát alakítja – igen, tényleg...
Az utóbbi években sok minden volt bizonytalan Hollywoodban, de egy dolog szinte mindig stabil pont marad. Ha új év, akkor új Jason Statham-film. A színész nemrég még méhészkedett A méhész című akciójában, korábban óriáscápákkal harcolt a Meg - Az őscápában, és természetesen idén is jött már ki filmje, − A megmentő − ami szintén annyi újat mutatott, mint a Tinder-statisztikánk. Zérót.
Most azonban egy olyan projektbe vág bele, ami még tőle is szokatlan.
A Jason Statham ellopta a biciklimet (Jason Statham Stole My Bike) című, több mint 80 millió dolláros költségvetésű akció-vígjátékot az European Film Market keretében mutatták be Berlinben, és azonnal a legkeresettebb projektek közé került.
A koncepció egyszerre merész és önironikus: Statham saját magát alakítja benne, egy olyan világban, ahol ő maga is globális akciósztár. Igen, ez annyira meta, amennyire elsőre hangzik.
A rendezői székben David Leitch ül, aki már bizonyított nagyszabású produkciókban, például a Deadpool 2 és a A gyilkos járat esetében. Leitch és Statham korábban is dolgoztak már együtt, és a közös múlt alapján borítékolható, hogy a látványos kaszkadőrmutatványokból most sem lesz hiány.
Nem véletlen, hogy Leitch maga is kaszkadőrként kezdte, és komoly szerepet vállalt abban, hogy az Akadémia 2028-tól külön Oscar-díjjal ismeri el a kaszkadőröket.
A történetről egyelőre keveset tudni, de a stúdió PG-13-as (nálunk: 12 év alattiaknak nem ajánlott) besorolást céloz meg, vagyis a film családbarátabb, könnyedebb hangvételű lesz. Valami olyasmire számíthatunk, mint A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya, amelyben Nicolas Cage szintén saját magát parodizálta.
A kérdés csak az: vajon Statham mennyire hajlandó kifigurázni a saját keményfiú-imidzsét?
A projekt mögött komoly nevek sorakoznak
A forgalmazást a Black Bear vállalta, a nemzetközi jogok iránt pedig már most élénk az érdeklődés – az Amazon állítólag több területen is lecsapna rá. Ez amúgy különösen figyelemre méltó, hiszen az idei berlini piacon főként horrorprojektek dominálnak, ilyen volumenű akciófilm ritkán bukkan fel.
Viszont Jason Statham neve mindig nagy számnak számít a filmek világában. Legalább ott, ha már ő az egyik legmenőbb short king a piacon a magasságával... Viszont! Karizmája, fizikai jelenléte és a jól bevált keményfiú-karaktere olyan kombináció, amelyre a producerek szívesen építenek.
A Jason Statham Stole My Bike forgatását 2026 májusára tervezik, és minden jel arra mutat, hogy a film az egyik legnagyobb kereskedelmi dobás lehet a következő szezonban.
Szóval, hogy pontosan miért lopta el Statham a bringánkat azt nem tudjuk, de azt igen, hogy bizony ez a mozi nagyot fog szólni.
