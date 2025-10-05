Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Humor, társadalomkritika és DiCaprio köntösben: megnéztük az Egyik csata a másik utánt – Kritika

Kis Dalma Róza
2025.10.05.
Paul Thomas Anderson rendező és Leonardo DiCaprio neve egy filmben olyan, mint egy ütős koktél. Így nem is volt kérdés, hogy megnézzük az Egyik csata a másik utánt, amint moziba kerül. Arra viszont még mi sem számítottunk, amit ez a film ad. Kritikánk következik.

Egy hatalmas adag sajtos popcornnal és egy nagy adag üdítővel helyezkedtünk kényelembe a minap a moziban, hogy megnézzük Paul Thomas Anderson következő nagy dobását, az Egyik csata a másik utánt. Korunk egyik nagy zsenijéről tudtuk, hogy rossz filmet még nem készített, így magasak voltak az elvárásaink, arról nem is beszélve, hogy Leonardo DiCaprio főszereplése is sokat ígért. A tematika azonban az előzetesből nem fogott meg minket: forradalmárok, akció és folytonos menekülés. A film mégis annyira a mozi bársonyszékébe szögezett minket, hogy mi sem hittük el, mennyire leköt minket a köntösben és napszemüvegben bohóckodó DiCaprio. Kritika következik.

Jelenet az Egyik csata a másik után című filmből.
Bob és Perfidia szerelmi történetével indul Leonardo DiCaprio új filmje, az Egyik csata a másik után.
Forrás: Northfoto

Egyszerre nevettet és megsirat az Egyik csata a másik után

Ha a cselekményt le akarjuk egyszerűsíteni, akkor az Egyik csata a másik után olyan, mint felturbózva az Elrabolva. Valójában azonban sokkal többről van szó: a cselekmény Thomas Pynchon Vineland című 1990-es regényének a megfilmesítése. A nézőket in medias res dobják be a történet közepébe, megismerve Bob-ot (Leonardo DiCaprio) és Perfidiát (Teyana Taylor), a Francia 75 forradalmárcsoport szerelmespárját. A klasszikus felállást Lockjaw ezredes (Sean Penn) bonyolítja, aki megszállottan vonzódik Perfidiához. A fiatal nő azonban Bobbal van szerelmi kapcsolatban, akivel meg is születik szerelmük gyümölcse, Willa (Chase Infiniti). A film első egy órájában a friss család történetét ismerhetjük meg, az anyaként nem jól funkcionáló Perfidia gondolatait, aki el is hagyja családját, így Bob egyedül marad Willával. Az egykori forradalmárok azonban veszélyben vannak, így az egyedül maradt édesapát és Willát Baktan Crossba menekítik. 

Jelenet az Egyik csata a másik után címűfilmből.
A vicces karakterek, a sziporkázó párbeszédek és a mesteri szinészi játék mindent visz a filmben. 
Forrás: Northfoto

A film itt ugrik az időben, 16 évvel később járunk, Willa gyönyörű tinilány lett, Lockjaw ezredes pedig üldözőbe veszi őket, Willára vadászva. DiCaprio zseniálisan hozza az apa karaktert, aki 16 éve telefon nélkül, a külvilágtól viszonylag elzárva neveli lányát. 

Bob az idő múlásával azonban teljesen elfelejtette mi a teendő, ha tényleg beüt a baj és menekülniük kell. Elfelejtette a jelszavakat, a titkos találkapontokat, az illegális szerek gyakori használata miatt pedig teljesen szétcsúszott.

Így, amikor lányát, Willát kimentik egy iskolai bálról az ezredes elől, Bobot pedig telefonon hívják otthon, hogy meneküljön és keresse meg a lányát, komoly kihívásokba ütközik. Próbál talpraesett lenni, emlékezni mindenre, amit 16 éve megtanult a teendőkről és hős apaként megmenteni Willát, de közben végig azt látjuk, hogy egy kockás köntösben és egy napszemüvegben masíroz, folyton bajba kerül, majd egy szakadt verdával grasszál a sivatagban és keresi a lányát. 

Jelenet az Egyik csata a másik után címűfilmből.
Willa, Bob lánya hősként menekül és küzd a túlélésért, míg meg nem találja őt az apja.
Forrás: Profimedia

Ezért kötelező, még ha nem is szereted az akciófilmeket

Értékelés: 10/9

Bár műfaj szerint az Egyik csata a másik után egy akcióthriller, valójában egyben vígjáték, dráma és kritika is. A humor annyira erős benne, hogy nem tudunk nem nevetni az ezredes komikus karakterén vagy DiCaprio fergeteges színészi játékán. De a női karakterek is nagyon erősek. A legszebb mégis az a filmben, hogy képes megsiratni. Az apa-lánya kapcsolat és a szabadság utáni vágy ugyanis olyan erős a moziban, hogy olykor még a mi szemünk is könnybe lábadt. Hiszen ha ilyen izgalmakra nem is vágyunk a saját életünkben, egy csetlő-botló, mindenre kész apára, aki bárhol megtalál minket igen. 

Így az érzelmekért, a humorért, az izgalmas történetért és DiCaprio zsenialitásáért bőven jár a 9 pont, a képi világról pedig ne is beszéljünk, ahogy a tökéletes, üres járat nélküli, tűpontos rendezésről sem. Csupán azért nem adok tíz pontot, mert a tematika és az akció műfaj nem áll hozzám olyan közel. 

