Sokkoló előrejelzések: az AI megjósolta, hogy fogunk kinézni 1000 év múlva

Az AI nem kegyelmezett ebben a kérdésben, és megmutatta a rideg valóságot, vagyis hogy hogyan fogunk kinézni 1000 év múlva. De ne aggódj, ez csak az AI jóslata, amiben azért nem mindig lehet bízni!

Az AI megjósolt az emberi evolúció következő lépcsőfokát.

Forrás: Shutterstock

AI a társadalmunk légkörében

A mesterséges intelligencia már szinte rémisztő módon jelen van mindenütt. Vannak, akik terapeutaként használjak a chatbotokat, sőt bele is szeretnek azokba, számtalan jóslatot is hallhattunk az AI-tól (például az idei Golden Globe nyerteseit előre megjósolta – kissé sikertelenül), sőt, már arról is hallhattunk, hogy egy dubaji étterem mesterséges intelligencia alapú séffel működik. Szóval a kérdésre, hogy „az élet mely területén nem lehet használni az AI-t”, már szinte alig tudunk felsorolni bármit is.

De vajon mit jósol most a mesterséges intelligencia az emberiséggel kapcsolatban?

Mi lesz 1000 év múlva?

Darwin evolúciós elmélete alapján minden szervezet adaptálódik a környezetéhez. Vagyis az emberi test változásokon ment keresztül a történelem folyamán, ez pedig a jövőben sem lesz másképp. Az evolúciós változások természetesen nem egyik napról a másikra történnek, de 1000 év már elég távolinak tűnik, hogy a kérdés feltevésének egyáltalán legyen realitása.

És itt most nem is az a lényeg, hogy lesznek-e körülöttünk repülő autók, vagy sem, hanem hogy mennyire akklimatizálódik a testünk a jövőhöz, ami valószínűleg egyre inkább összefonódik a digitális világgal.

Az AI alapú videón meghökkentő képsorokat láthatunk. Azt mutatja ugyanis, hogy az emberi fej egyre inkább a bevett „alienábrázolás” karakterjegyeit fogja tükrözni. Eltűnik a haj és a szemöldök, megnövekedik a homlokrész, és a szemek is sokkal nagyobbá válnak, sőt egyenesen átalakulnak óriás pupillájú démonszemekké.

Az emberiség átalakulása Azért valljuk be, ez a videó kissé túloz a részletekkel kapcsolatban, és túlságosan a popkúltúrához tartozó UFO-ábrázoláshoz nyúl vissza. Ettől eltekintve a videó igencsak érdekfeszítő kérdéseket vet fel, melyekre már a tudomány világa is megpróbált válaszokat keresni, több-kevesebb sikerrel. Hiszen azt, hogy mi lesz 1000 év múlva, nem igazán tudjuk pontosan megjósolni.

