Sokkoló előrejelzések: az AI megjósolta, hogy fogunk kinézni 1000 év múlva

jövő evolúció AI mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligenciát napjainkban már olyan gyakran használjuk, mint a keresőmotorokat. A fiatal generáció már mindent az AI, vagyis Artificial Intelligence segítségével keres meg, de ha az idősebb generációba tartozol, vagyis a Google-t használod, akkor is akarva-akaratlanul az AI ad választ a feltett kérdésedre. Az AI-videógenerátort viszont most arra használta az internet népe, hogy megmutassa, vajon hogy fog kinézni egy átlagember 3026-ban.

Az AI nem kegyelmezett ebben a kérdésben, és megmutatta a rideg valóságot, vagyis hogy hogyan fogunk kinézni 1000 év múlva. De ne aggódj, ez csak az AI jóslata, amiben azért nem mindig lehet bízni!

AI – emberi evolúció
Az AI megjósolt az emberi evolúció következő lépcsőfokát.
Forrás: Shutterstock

AI a társadalmunk légkörében

A mesterséges intelligencia már szinte rémisztő módon jelen van mindenütt. Vannak, akik terapeutaként használjak a chatbotokat, sőt bele is szeretnek azokba, számtalan jóslatot is hallhattunk az AI-tól (például az idei Golden Globe nyerteseit előre megjósolta – kissé sikertelenül), sőt, már arról is hallhattunk, hogy egy dubaji étterem mesterséges intelligencia alapú séffel működik. Szóval a kérdésre, hogy „az élet mely területén nem lehet használni az AI-t”, már szinte alig tudunk felsorolni bármit is.

De vajon mit jósol most a mesterséges intelligencia az emberiséggel kapcsolatban?

Mi lesz 1000 év múlva?

Darwin evolúciós elmélete alapján minden szervezet adaptálódik a környezetéhez. Vagyis az emberi test változásokon ment keresztül a történelem folyamán, ez pedig a jövőben sem lesz másképp. Az evolúciós változások természetesen nem egyik napról a másikra történnek, de 1000 év már elég távolinak tűnik, hogy a kérdés feltevésének egyáltalán legyen realitása. 

És itt most nem is az a lényeg, hogy lesznek-e körülöttünk repülő autók, vagy sem, hanem hogy mennyire akklimatizálódik a testünk a jövőhöz, ami valószínűleg egyre inkább összefonódik a digitális világgal.

Az AI alapú videón meghökkentő képsorokat láthatunk. Azt mutatja ugyanis, hogy az emberi fej egyre inkább a bevett „alienábrázolás” karakterjegyeit fogja tükrözni. Eltűnik a haj és a szemöldök, megnövekedik a homlokrész, és a szemek is sokkal nagyobbá válnak, sőt egyenesen átalakulnak óriás pupillájú démonszemekké.

Az emberiség átalakulása

Azért valljuk be, ez a videó kissé túloz a részletekkel kapcsolatban, és túlságosan a popkúltúrához tartozó UFO-ábrázoláshoz nyúl vissza. Ettől eltekintve a videó igencsak érdekfeszítő kérdéseket vet fel, melyekre már a tudomány világa is megpróbált válaszokat keresni, több-kevesebb sikerrel. Hiszen azt, hogy mi lesz 1000 év múlva, nem igazán tudjuk pontosan megjósolni.

