Torta helyett adásvételi szerződés: rekord idő alatt adták el Gene Hackman házát - Fotó

Ma 96 gyertyát kellene elfújni, de a torta helyett csak egy friss adásvételi szerződés maradt az asztalon. Gene Hackman, a mozi legkeményebb fenegyereke ma ünnepelné a születésnapját, ám a sors egy horrorfilmbe illő, magányos finálét írt neki. Amikor tavaly februárban befutott a hír, hogy a színészt és feleségét holtan találták új-mexikói Santa Fe-i otthonukban, mindenki gyilkosságra gyanakodott. A bulvársajtó egyenesen „hollywoodi mészárlásról” cikkezett, de mint azóta kiderült, az élet egy gyilkosságnál is kegyetlenebb véget szánt a sztárnak és feleségének, amelynek Gene Hackman háza volt a díszlete.

Gene Hackman háza rekord idő alatt, 11 napon belül talált új gazdára.

Forrás: WireImage

Elkelt Gene Hackman háza, de az emléke örökre velünk marad Ma töltené be 96. életévét a színészlegenda, de torta helyett csak egy üres ház maradt utána

Bár a helyszín tetthelynek tűnt, kiderült, hogy felesége egy rágcsálók terjesztette vírusban halt meg, a demenciával küzdő Hackman pedig valószínűleg egy hétig élt még a holttest mellett, mire a szíve és a kiszáradás végzett vele.

A színész három gyermeke a sztár híresen zárkózott, telefonellenes életmódja miatt nem gyanakodott a hetekig tartó csendre, így senki nem nyitotta rájuk időben az ajtót.

A Francia kapcsolat és a Nincs bocsánat sztárja a vásznon domináns vadállat volt, a magánéletben viszont egy érzékeny, visszahúzódó művész, aki a csillogás helyett a festészetet és az építészetet választotta.

Tizenegy nap. Mindössze ennyi idő kellett az ingatlanszakmának, hogy túllépjen Hollywood egyik legsötétebb tragédiáján. Ha létezik igazságtalan finálé, akkor Gene Hackmané az volt.

Rekord idő alatt, mindössze 11 napon belül elkelt Gene Hackmann háza

Csak egy frissen eladott ház és egy megrázó boncolási jegyzőkönyv maradt a legenda után. Sokan azt hitték, hogy a haláleset miatt a Santa Fe-i birtok évekig eladhatatlan lesz. Nos, az élet rájuk cáfolt. Alig 11 nappal azután, hogy idén januárban meghirdették, a ház elkelt, méghozzá 6,25 millió dollárért (kb. 2,3 milliárd forint).

Az ingatlanosok szerint az eladás sikeréhez az is hozzájárult, hogy Hackmanék Santa Fében nem sztárként, hanem helyiekként éltek. „A város befogadta őket. Láttad őket az utcán, és senki nem kezelte őket hírességként” – mesélte Earley. Ez a közvetlenség és beolvadás volt az, ami miatt annyira szerették ezt a helyet – és tragikus módon ez volt az is, ami miatt senkinek nem tűnt fel időben, hogy baj van.